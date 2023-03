David Benavidez derrota a Caleb Plant para conseguir una decisión unánime

David Benavidez, a la derecha, conecta un puñetazo contra Caleb Plant en la pelea por el título mundial interino supermediano del CMB en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

David Benavidez, a la izquierda, lanza un puñetazo contra Caleb Plant en la pelea por el título interino del peso supermediano en MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

David Benavidez, a la derecha, conecta un golpe contra Caleb Plant en la pelea por el título interino del peso supermediano en MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

David Benavidez camina hacia su esquina al final de un asalto en la pelea por el título mundial interino supermediano del CMB contra Caleb Plant en MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

David Benavidez, a la izquierda, lanza un puñetazo contra Caleb Plant en la pelea por el título mundial interino supermediano del CMB en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

David Benavidez se encuentra en la esquina del ring después de su victoria por decisión unánime contra Caleb Plant en la pelea por el título mundial interino de peso supermediano del CMB en MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

David Benavidez, a la derecha, pelea contra Caleb Plant en el combate por el título mundial interino de peso supermedio del CMB en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Caleb Plant camina por el ring después de su derrota por decisión unánime contra David Benavidez en la pelea por el título mundial interino supermediano del CMB en MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

David Benavidez, a la izquierda, levanta el brazo al final de la pelea por el título mundial interino de peso supermediano del CMB contra Caleb Plant en MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

David Benavidez, a la derecha, lanza un puñetazo contra Caleb Plant en la pelea por el título mundial interino supermediano del CMB en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

David Benavidez, en el centro, levanta la mano después de su victoria por decisión unánime contra Caleb Plant en la pelea por el título mundial interino de peso supermediano del CMB en MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el sábado 25 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Las hostilidades finalmente llegaron a su culminación el sábado por la noche dentro del ring de boxeo en MGM Grand Garden, poniendo fin a una de las mejores rivalidades del deporte con un improbable abrazo y un intercambio de saludos.

“La mejor rivalidad del año”, dijo el invicto peso supermediano David Benavidez, momentos después de derrotar a Caleb Plant por decisión unánime. “La mejor rivalidad de los últimos cinco años”.

La mejor victoria de la floreciente carrera de Benavidez.

Benavidez retuvo su título interino de peso supermediano de World Boxing Council (WBC) y aseguró la posición obligatoria para un combate con el campeón indiscutible de las 168 libras, Canelo Álvarez— con una victoria por 117-111, 116-112, 115-113 sobre su acérrimo rival ante una multitud de 13,865 espectadores, que agotaron los boletos asignados.

Entre los espectadores más destacados se encontraban el dueño de los Raiders, Mark Davis, y el defensive end Maxx Cosby, el retirado campeón de cinco divisiones Floyd Mayweather, el retirado gran campeón de los pesos pesados Riddick Bowe, el excampeón de los pesos pesados Deontay Wilder, el campeón indiscutible de los pesos ligeros Devin Haney, el campeón de dos divisiones Shakur Stevenson y la superestrella de los pesos ligeros Gervonta Davis, quien peleará contra su compatriota Ryan García el 22 de abril en el T-Mobile Arena en otro combate de pago por visión de Showtime presentado por Premier Boxing Champions.

La pelea del sábado puso fin a cinco años de idas y venidas entre dos de los mejores boxeadores de la división, creando una entretenida rivalidad que convocó lo mejor de ambos.

Pero el peleador de Phoenix, de 26 años, ganó la guerra de voluntades al penetrar la guardia de Plant y abrumarlo por dentro con ráfagas de golpes estremecedores, a pesar de la excesiva intervención del árbitro Kenny Bayless.

“Luchamos como guerreros en el ring, y este tipo es un (palabrota) infierno de luchador”, dijo Benavidez, provocando el mismo cumplido de Plant. “Es un boxeador duro… Les dimos a los fans un combate infernal”.

El combate reunió a dos excampeones, armados con estilos drásticamente diferentes y con el mismo deseo de ascender a lo más alto de la división. Plant, un boxeador veloz y escurridizo, pasó los cuatro primeros asaltos rodeando a Benavidez y lanzando una variedad de golpes mientras cambiaba de nivel, impidiendo que el exbicampeón del WBC encontrara su ritmo.

Pero Benavidez (27-0, 23 nocauts) se abrió camino y reveló que escuchó gemir a Plant tras conectar un golpe al cuerpo en el cuarto asalto.

“Eso fue lo que lo cambió todo”, dijo Benavidez. “A partir de ahí seguí golpeándolo con golpes al cuerpo. Seguí pegándole con golpes duros. …A todos con los que he estado en el ring les he hecho daño. A todos. Desde que tenía 14 años. Eso es algo que nadie puede quitarme. Cuando alguien me lleva así al límite, me hago aún más fuerte”.

Benavidez aprovechó su éxito para usar un jab duro y seco con el que acortaba distancias. Otros golpes contundentes al cuerpo obligaron a Plant a aguantar, una técnica defensiva permitida con demasiada frecuencia por Bayless, lo que permitió al púgil de 30 años nativo de Nashville, Tennessee, soportar la brutal paliza y negarle a Benavidez el nocaut que prometió durante la promoción.

El hombre promocionado por la leyenda de los pesos pesados Mike Tyson como el “Monstruo Mexicano” elogió con razón la dureza de Plant, quien se mantuvo firme y absorbió gancho tras gancho tras gancho sin caer a la lona como lo hizo dos veces contra Álvarez en el mismo lugar exacto el 6 de noviembre de 2021, en su pelea por el título indiscutible.

“Tan pronto como encontré mi ritmo, no había nada que pudiera hacer para detenerme”, dijo Benavidez. “Esta es la pelea más grande en la que he estado. Es la pelea más importante de mi vida. Y siento que lo hice increíble”.

El rostro golpeado, magullado y ensangrentado de Plant parece corroborar esa afirmación. Pero mostró su corazón y su mentón al permitirle a Benavidez lograr 210 golpes, según CompuBox, frente a 91 suyos mientras se debilitaba por la fatiga.

“Me siento bien. Mi mente está bien, y me siento bien”, dijo Plant. “Es una gran rivalidad, pero de eso se trata el boxeo. …No le quito nada a David. No somos los mejores amigos. Subimos al cuadrilátero y nos enfrentamos como hombres. Eso es lo que debemos hacer”.

Con la victoria sobre Plant a sus espaldas, Benavidez llamó a un desafío con Álvarez, arrancando una ovación de una multitud compuesta en su mayoría por sus seguidores. Álvarez defenderá su título en mayo en su Jalisco natal, México, contra el retador obligatorio de World Boxing Organization (WBO), John Ryder.

Una pelea Álvarez-Benavidez es uno de los combates comerciales más importantes del boxeo, una megapelea con más mérito ahora que Benavidez ha consolidado su superestrellato.

“Quiero probarme a mí mismo. Canelo se ha probado a sí mismo, pero siento que él también necesita darme la oportunidad”, dijo Benavidez. “No es que se lo esté suplicando. … Es algo que me he ganado, especialmente después de esta pelea. He demostrado que merezco estar ahí”.