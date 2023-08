Rival de las Aces dice que le robaron unos tenis de cuatro mil dólares en Las Vegas

Un par de tenis de básquetbol de 4,400 dólares propiedad de Sabrina Ionescu, estrella de los New York Liberty, desaparecieron tras un reciente partido de la WNBA contra Las Vegas Aces.

Ionescu, de 25 años, había estado celebrando en el vestidor con sus compañeras de equipo tras derrotar a las Aces en el partido de la Commissioner’s Cup disputado en Michelob Ultra Arena el 15 de agosto, según el Departamento de Policía Metropolitana.

Never thought I would get my shoes stolen from an opposing arena…

Please just bring me my insoles back 😩

RIP to my Sabrina 1s pic.twitter.com/LaBwa4jkMR

— Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) August 17, 2023