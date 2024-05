Las Aces prescinden a escolta novata a cuatro partidos de la temporada de la WNBA

Las Aces renunciaron a la escolta novata Dyaisha Fair, anunció el equipo el domingo.

El club seleccionó a Fair en la segunda ronda del draft de la WNBA de abril con la elección 16 global.

Fair, de 22 años, debutó con las Aces el sábado en la victoria por 99-80 sobre las Indiana Fever en el Michelob Ultra Arena. Fair entró en el partido al final del último cuarto y dio dos asistencias.

La exescolta de Syracuse anotó 3,403 puntos durante su carrera universitaria. Ocupa el tercer puesto en la lista de anotadoras de todos los tiempos, por detrás de Caitlin Clark (3,951), de Iowa, y de Kelsey Plum (3,527), escolta de las Aces y antigua alumna de Washington. Las tres participaron en el partido del sábado, junto con la exjugadora de Ohio State Kelsey Mitchell, cuarta en la lista de puntos de la NCAA con 3,402.

Las Aces tienen que decidir ahora qué hacer con su plaza libre en la alineación.

Podrían continuar con 11 jugadoras o añadir ayuda adicional. Uno de los puestos a vigilar es el de base, ya que Chelsea Gray, MVP (Jugadora Más Valiosa) de las Finales de la WNBA de 2022, aún no ha jugado esta temporada debido a una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda.

Jackie Young dirige la ofensiva en el interinato, pero está asumiendo una gran carga de trabajo. Está promediando un máximo de 36.5 minutos por partido esta temporada, lo que también la sitúa en el cuarto puesto de la WNBA. No abandonó el piso en la derrota de las Aces por 98-88 ante las Phoenix Mercury el martes.

La entrenadora Becky Hammon ha dicho que es importante dar descanso a Young durante los partidos. Hammon intentaba convertir a Fair en una base y elogiaba constantemente la capacidad de la novata para lanzar a canasta.

Esto no se tradujo en mucho tiempo de juego. Fair, que mide 5.5 pies de altura, no participó en los tres primeros partidos de las Aces. Hammon dijo tras el partido inaugural de la temporada -una victoria por 89-80 contra las Mercury el 14 de mayo- que Fair podría haber ayudado al equipo ofensivamente, pero que no conocía la defensa lo suficientemente bien.

“Simplemente tiene mucho que aprender y juega en la posición más difícil del piso”, dijo Hammon.

Probablemente, las Aces decidieron que no podían arriesgarse a darle a Fair muchos minutos, dados sus problemas en defensa. Permiten 85 puntos por partido, la tercera mejor defensa de la WNBA. La temporada pasada fueron segundas en puntos permitidos por partido.

La falta de profundidad de banquillo de las Aces también se ha puesto a prueba de otras formas esta temporada. La alera Kierstan Bell se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión en la parte inferior de la pierna derecha.

Las Aces comienzan el miércoles una gira de tres partidos contra las Minnesota Lynx.