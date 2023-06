Las Aces pierden la elección del draft, Hammon es suspendida dos partidos tras investigación

Tras una investigación de meses sobre supuestas violaciones de la política de la WNBA, la liga anunció el martes sus castigos para las Aces, defensoras del título.

La entrenadora de las Aces, Becky Hammon, fue suspendida dos partidos sin sueldo por violar las políticas de la liga y del equipo en el lugar de trabajo. La WNBA también rescindió la elección del equipo en la primera ronda del draft de 2025 tras descubrir que las Aces violaron las reglas sobre los beneficios no permitidos a las jugadoras.

Tras la sentencia, las Aces cancelaron la comparecencia ante los medios de comunicación prevista para después del entrenamiento y hasta última hora de la mañana del martes no habían respondido al edicto de la liga. El dueño de las Aces, Mark Davis, no estaba disponible para hacer comentarios.

“Es fundamental que mantengamos los valores de integridad y justicia, que crean igualdad de condiciones para nuestros equipos”, dijo la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert en un comunicado de prensa.

We have rescinded the Las Vegas Aces’ 2025 first-round draft pick for violating league rules regarding impermissible player benefits & suspended head coach Becky Hammon for two games w/o pay for violating league and team Respect in the Workplace policies

Full Statement ⬇️ pic.twitter.com/MtHz1yP2Gm

— WNBA (@WNBA) May 16, 2023