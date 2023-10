Las Aces anuncian los detalles del desfile del campeonato

La alera de Las Vegas Aces A'ja Wilson (22) es felicitada por su ex entrenadora universitaria Dawn Staley tras ganar el cuarto partido de la final de baloncesto de la WNBA contra las New York Liberty y proclamarse campeona en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Las Aces develaron sus planes para el desfile del campeonato el viernes, mientras la franquicia celebra su segundo campeonato consecutivo de la WNBA.

Su desfile, programado para las 5 p.m. del lunes, hará una ruta corta desde la intersección de Tropicana Avenue y Las Vegas Boulevard hasta el T-Mobile Arena, donde las Aces lo celebrarán con los fans en Toshiba Plaza. Se les pide a los fans reunirse a lo largo de la ruta del desfile y pueden empezar a acceder a Toshiba Plaza a las 3 p.m.

Vegas, are you ready?! 🏆🍾

See you at Toshiba Plaza for the Championship Celebration this Monday, October 23rd!#RaiseTheStakes // #WNBAChampions pic.twitter.com/WKuaOncABn

— Las Vegas Aces (@LVAces) October 20, 2023