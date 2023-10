La ‘pandilla de la banca’ de las Aces da la cara cuando hace falta para repetir título de la WNBA

Becky Hammon no ha recurrido mucho a su banca esta temporada, pero las reservas de las Aces dieron la talla cuando se las necesitó en el cuarto partido de las Finales de la WNBA contra las Liberty.

octubre 20, 2023 - 11:38 am

La alera de Las Vegas Aces Alysha Clark (7) y la alera Cayla George (13) rechazan un tiro de la alera de New York Liberty Breanna Stewart (30) durante la segunda mitad del cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA contra New York Liberty en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La alera de Las Vegas Aces Cayla George (13) lanza contra la alera de New York Liberty Jonquel Jones (35) durante la segunda mitad del cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

NUEVA YORK – Becky Hammon tenía que hacer un llamado.

La entrenadora de las Aces había decidido que Cayla George, la pívot australiana que había pasado gran parte de la temporada esperando su oportunidad, sería la titular en el cuarto partido de las Finales de la WNBA.

Hammon no tenía muchas opciones. Las Aces estaban diezmadas tras su derrota en el tercer partido ante las New York Liberty. La jugadora All-Star Chelsea Gray y la siempre fiable pívot Kiah Stokes fueron excluidas del cuarto partido por lesiones en los pies.

Cuando Hammon le comunicó a George la noticia del cambio en la alineación, le preguntó dónde se encontraba la veterana en ese momento. La respuesta de George la sorprendió.

“Dijo: ‘Estoy en la sala de pesas’”, explicó Hammon. “Es el último día -se acerca el último día de la temporada- y esta chica está en la sala de pesas a las 7:30 p.m. con su (esposo) haciendo pesas”.

No es ningún secreto que Hammon rara vez recurrió a su banca durante la temporada regular. Fuera del quinteto titular del equipo, Alysha Clark, Sexta Jugadora del Año 2023, y Candace Parker fueron las únicas jugadoras que promediaron más de 12 minutos por partido.

Sin embargo, cuando Hammon y las Aces más las necesitaban, la “pandilla de la banca” del equipo dio un paso al frente de forma masiva, ya que ayudaron al equipo a conseguir un segundo campeonato consecutivo con una victoria por 70-69 el miércoles en el cuarto partido en el Barclays Center.

“Son un grupo especial”, dijo Hammon.

George, en su primera titularidad de la temporada, sumó 11 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias y tres robos. Sus tres triples lideraron a las Aces. La veterana Sydney Colson también jugó 15 minutos, sumando más 17 y anotando dos puntos.

Clark también se convirtió en titular y aportó 10 puntos. Además, asumió la responsabilidad defensiva de su ex compañera de equipo en las Seattle Storm, Breanna Stewart, que solo encestó 3 de sus 17 intentos de tiro de campo.

Clark realizó una parada clave en la última posesión de las Liberty, bloqueando a Stewart en el codo derecho y forzando a la vigente MVP de la liga a pasar, lo que finalmente llevó a Courtney Vandersloot a fallar desde la esquina izquierda.

Clark, George y Colson formaron parte de un fenomenal esfuerzo defensivo global de las Aces, que mantuvieron a las Liberty en un 36.1 por ciento en tiros a canasta. Nueva York, el mejor equipo de la liga en tiros de 3 puntos, encestó 9 de 26 (34.6 por ciento) desde más allá del arco.

La valoración defensiva de las jugadoras es la cantidad de puntos que una jugadora teóricamente cedería en 100 posesiones defensivas. Por ejemplo, A’ja Wilson tuvo una valoración defensiva de 96,8 durante la temporada regular y fue nombrada Jugadora Defensiva del Año. La valoración de 95,2 de Stokes lideró a todas las jugadoras de las Aces que jugaron más de 20 partidos.

En 37 minutos durante el cuarto partido, Clark obtuvo una valoración defensiva de 91.8. George fue el segundo del equipo con una valoración defensiva de 80.6 en más de 30 minutos. Colson lideró a todas las jugadoras de las Aces con un casi increíble 53.3 de valoración defensiva.

Clark dijo que los fans y los medios de comunicación no ven el trabajo que las reservas de las Aces realizan durante la temporada para estar preparadas para este momento. La ex seleccionada para el equipo defensivo dijo que estudia regularmente grabaciones con Colson, y se ofendió porque la gente no crea en la unidad de la banca del equipo antes del cuarto partido.

“Cabalgo por mi pandilla de la banca”, dijo Clark. “Su profesionalidad para aceptar un papel… la gente olvida que aceptar un papel no significa que sea el único rol que eres capaz de hacer”.