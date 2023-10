‘Ella es fenomenal’: Wilson suma otro galardón como MVP de las Finales de la WNBA

La alera de Las Vegas Aces A'ja Wilson (22) lanza alrededor de la alera de New York Liberty Jonquel Jones (35) durante la segunda mitad del cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La alera de Las Vegas Aces A'ja Wilson (22) supera la defensa de la alera de New York Liberty Jonquel Jones (35) durante la segunda mitad del cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA contra New York Liberty en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La alera de Las Vegas Aces, A'ja Wilson, abraza a su entrenadora Becky Hammon tras ganar el cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA contra las New York Liberty y proclamarse campeonas en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La alera de Las Vegas Aces, A'ja Wilson, posa para una selfie con su trofeo de Jugadora Más Valiosa después de que las Aces derrotaran a las New York Liberty en el cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA y se proclamaran campeonas en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La alera de Las Vegas Aces A'ja Wilson (22) es felicitada por su ex entrenadora universitaria Dawn Staley tras ganar el cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA contra las New York Liberty y proclamarse campeona en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La alera de Las Vegas Aces A'ja Wilson (22) conduce alrededor de la alera de New York Liberty Jonquel Jones (35) durante la segunda mitad del cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La alera de Las Vegas Aces, A'ja Wilson, a la izquierda, disfruta del momento tras ganar el cuarto partido de la final de básquetbol de la WNBA contra las New York Liberty y proclamarse campeona en el Barclays Center el miércoles 18 de octubre de 2023, en Brooklyn, Nueva York. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

NUEVA YORK – A’ja Wilson quería un consejo en su camino hacia su segundo campeonato consecutivo. ¿Quién mejor que Sheryl Swoopes y Cynthia Cooper-Dyke?

Swoopes y Cooper-Dyke, dos de las mejores jugadoras de la liga, llevaron a las Houston Comets a ganar cuatro campeonatos consecutivos de 1997 a 2000. Su consejo a Wilson fue sencillo.

“Solo tienes que hacerlo, ser mejor que en el último partido”, dijo Wilson. “Y creo que eso fue lo más grande que pude hacer”.

Wilson fue nombrada MVP (Jugadora Más Valiosa) de las Finales de la WNBA después de llevar a las Aces a una valiente victoria por 70-69 en el cuarto partido contra las Liberty de Nueva York el miércoles para conseguir el primer título repetido de la liga en 21 años.

Ahora, las Aces pertenecen oficialmente a la categoría de las Los Angeles Sparks 2001-02 y las legendarias Comets de Swoopes y Cooper-Dyke como las únicas campeonas de la WNBA que repiten título.

🏆 𝗕𝗔𝗖𝗞-𝗧𝗢-𝗕𝗔𝗖𝗞 🏆

The Las Vegas Aces are your 2023 @WNBA Champions!#RaiseTheStakes pic.twitter.com/jobnzWovzM

— Las Vegas Aces (@LVAces) October 19, 2023