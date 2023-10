Un vendedor de relojes demanda a Uber y Tropicana por un robo de un mdd

Exterior del Tropicana Las Vegas el miércoles 17 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un vendedor de relojes está demandando a Tropicana Las Vegas y Uber por un robo de un millón de dólares en mercancía de un auto en 2021 y actos de violencia que lo dejaron con una lesión incapacitante.

Los abogados de Raimond Irimescu presentaron la demanda el lunes en el Tribunal de Distrito alegando negligencia, falta de seguridad y otras reclamaciones contra el hotel del Strip de Las Vegas, Uber con sede en San Francisco, su filial Raiser LLC, el conductor de Uber Rubin Spahn y algunos acusados no identificados.

Irimescu es el dueño de Paul’s Watch Repair en Sacramento, California, que compra y vende relojes usados de alta gama, según su sitio web.

Su demanda se centra en un presunto ataque el 19 de octubre de 2021 por un grupo de ladrones mientras estaba sentado dentro de un vehículo que contrató a través de Uber para que lo recogiera en el Tropicana, donde acababa de asistir a la exposición International Watch & Jewelry Guild, según los registros judiciales.

Los asaltantes entraron en la propiedad de Tropicana en una minivan blanca y un SUV gris, bloqueando el auto Uber por delante y por detrás, mientras Irimescu estaba sujeto por un cinturón de seguridad, según la demanda.

Luego, “aproximadamente cuatro individuos… vestidos totalmente de negro y con máscaras blancas y negras saltaron de la minivan blanca y del SUV gris y rompieron las ventanillas del vehículo en el que viajaba el demandante Irimescu”, dice la demanda.

Los asaltantes robaron dos bolsas de equipaje y una mochila propiedad del demandante que contenían artículos valorados en más de un millón de dólares, según la demanda.

Antes de apoderarse de su propiedad, atacaron “viciosamente” a Irimescu y le infligieron lesiones incapacitantes que aún le aquejan y han limitado sus actividades y su ocupación, causándole una pérdida de salarios y ocasionándole gastos médicos, según la demanda.

La demanda alega que Uber y Raiser tenían la obligación de proporcionar un entorno seguro al demandante y fueron negligentes por no darse cuenta de los riesgos potenciales en ese momento. También se acusa a Uber de no haber impartido capacitación a sus agentes o empleados sobre cómo mantener a salvo a sus pasajeros ni haberse asegurado de comprobar los antecedentes de sus empleados.

Según la demanda presentada por los abogados de Irimescu en Las Vegas, Joshua Berrett y David Finegold, el Tropicana, por “imprudencia y/o descuido”, no garantizó un lugar seguro para el demandante, no aplicó las medidas de seguridad y no dotó de personal de seguridad adecuado durante la exposición de relojes y joyas.

No fue posible contactar con los portavoces de Bally’s Corp, dueño del Tropicana, ni de Uber.