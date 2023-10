Un vendedor de relojes de lujo temió por su vida en un robo de un mdd

octubre 13, 2023 - 11:06 am

Reloj Rolex.

Exterior del Tropicana Las Vegas el miércoles 17 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un reporte de la policía de Las Vegas ha revelado nuevos detalles sobre un violento robo de mercancía por un millón de dólares a un comerciante de relojes de lujo mientras estaba sentado en un vehículo Uber saliendo del Tropicana en 2021.

El comerciante, Raimond Irimescu, había terminado de mostrar 40 caros relojes de época incluyendo Rolex, Harry Winston, Patek Philippe y otras marcas en la exposición International Watch & Jewelry Guild en el hotel del Strip.

Alrededor de las 12.30 p.m. del 19 de octubre de 2021, el conductor de Uber Ruben Spahn recogió a Irimescu en la zona de valet parking en un Toyota RAV4 y se dirigía por Ocean Drive hacia East Tropicana Avenue y el aeropuerto internacional Harry Reid, según un reporte del Departamento de Policía Metropolitana.

De repente, una minivan blanca se puso delante del Toyota, un SUV pequeño de color carbón lo bloqueó por detrás y entre cuatro y seis hombres vestidos totalmente de negro, con sudaderas negras, guantes y máscaras blancas y negras saltaron de la minivan y empezaron a romper las ventanillas del Toyota al tiempo que gritaban “No te muevas”, según el reporte.

Irimescu levantó las manos y tuvo “miedo de que lo mataran” mientras uno de los atacantes parecía empuñar un arma mientras le daba órdenes, según la policía.

A continuación, uno de los sospechosos golpeó la ventanilla trasera del Toyota y tomó dos bolsas de equipaje y una mochila que contenían los 40 relojes de lujo y piezas de joyería con un valor total de más de un millón de dólares, además de su laptop Apple, 15 mil dólares en efectivo y diversos artículos varios, reportó la policía.

Los asaltantes apuñalaron a Spahn en la mano izquierda, pincharon dos de los neumáticos del Toyota y rompieron cinco de sus ventanillas antes de volver a entrar en el monovolumen y en el pequeño SUV y acelerar hacia el este por East Tropicana y luego hacia el sur por Duke Ellington Way.

El reporte policial enumera los 40 relojes de alta gama usados desaparecidos, entre ellos un Rolex modelo Chrysoprase con esfera verde de 2008 valorado en 95 mil dólares, un Rolex con bisel de 2015 valorado en 45 mil dólares, un Vacheron Constantin con reserva de marcha de 31 mil dólares, un Harry Winston automático de 10 mil dólares y un Patek Philippe de 1974 valorado en 6,700 dólares.

En el reporte, la policía describió el asalto como “un evento dirigido”, en el que los sospechosos usaron cubrebocas y cada uno tuvo una función, como romper ventanas, pinchar llantas, amenazar a Irimescu y huir con la mercancía.

El robo, aún sin resolver, es objeto de una demanda presentada el lunes por los abogados de Irimescu en Las Vegas contra el Tropicana, Uber, su filial Raiser LCC y Spahn.

La demanda ante el Tribunal de Distrito alega que Uber y Raiser incumplieron su deber de proporcionar un entorno seguro a Irimescu y de no darse cuenta de los riesgos potenciales en ese momento. También se acusa a Uber de no haber impartido capacitación a sus agentes o empleados sobre cómo mantener a salvo a sus pasajeros ni haberse asegurado de comprobar los antecedentes de sus trabajadores.

En la demanda se alega que el Tropicana, por “imprudencia y/o descuido”, no garantizó un lugar seguro para el demandante, no hizo cumplir las medidas de seguridad y no dotó de personal de seguridad adecuado durante la exposición de relojes y joyas.

Según su abogado, David Finegold, Irimescu sufrió lesiones incapacitantes en el ataque que aún le afectan.