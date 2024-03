Telles dice que quiere renunciar al registro de los dispositivos del reportero asesinado

El abogado Robert Draskovich, a la izquierda, se dirige al tribunal junto a su cliente Robert Telles, a la derecha, el ex funcionario público acusado de matar al reportero del Review-Journal Jeff German en 2022, durante un control de estado en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, el martes 27 de febrero de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Robert Telles, el ex funcionario acusado de matar al reportero Jeff German en 2022, comparece en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, el martes 27 de febrero de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Robert Telles, el ex funcionario acusado de matar al reportero del Review-Journal Jeff German en 2022, comparece ante el tribunal para comprobar su estado en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, el martes 27 de febrero de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

El exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, dijo que quiere seguir adelante con su juicio por asesinato en lugar de obtener información sobre los dispositivos del asesinado reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German.

En las semanas previas al juicio, el ex funcionario electo acusado de apuñalar mortalmente al reportero de 69 años fuera de su casa en septiembre de 2022, sigue insistiendo en que él no mató a German.

“Francamente, en lo que a mí respecta, no estaba lo suficientemente alterado como para matar al señor German”, dijo Telles en un mensaje de voz dejado a un reportero del Review-Journal esta semana. “No le guardo rencor”.

Telles deberá comparecer ante el tribunal el miércoles, y su juicio por asesinato está previsto para el 18 de marzo.

Los fiscales han dicho que Telles atacó a German porque estaba molesto por los reportajes que el reportero había escrito sobre la conducta de Telles como funcionario electo. German había revelado acusaciones de acoso y hostilidad en la oficina de Telles, así como una supuesta “relación inapropiada” entre Telles y una subordinada.

Telles se ha declarado inocente de un cargo de asesinato y ha afirmado que es víctima de mala conducta policial y que fue inculpado por el asesinato de German por una empresa inmobiliaria local, que ha negado la acusación. Los fiscales han presentado pruebas “abrumadoras” contra Telles, incluido el ADN que, según los funcionarios, se encontró bajo las uñas de German.

Tanto los fiscales como el abogado defensor de Telles, Robert Draskovich, han dicho que antes de seguir adelante con el juicio, preferirían revisar la información sobre los dispositivos de German confiscados por la policía tras su muerte.

Pero Telles insiste en que quiere seguir adelante con el juicio a pesar de todo. Dijo que no cree que haya ninguna prueba en los dispositivos de German que ayude a su caso, a pesar de no haber visto ninguna de la información, y que no cree que la policía o la oficina del fiscal del distrito le den pruebas adicionales que solicitó por primera vez el año pasado.

“Sé que mi caso está listo”, dijo Telles en una entrevista en la cárcel el lunes. “Las pruebas que necesito obviamente nunca van a llegar, así que estamos listos para irnos. Quiero irme a casa con mi familia”.

Draskovich dijo que ha estado en contacto con el Departamento de Policía Metropolitana, y prevé recibir una gran cantidad de datos antes del juicio que incluirá la vigilancia que la policía realizó sobre Telles antes del asesinato de German. Draskovich presentó una petición solicitando las pruebas a principios del mes pasado, aunque no cree que tenga tiempo de revisar la información antes de la fecha prevista para el juicio.

La semana pasada, Draskovich dijo que Telles estaba actuando en contra de sus deseos cuando indicó ante el tribunal que quería continuar con el juicio sin revisar los dispositivos de German. Draskovich ha dicho que sigue queriendo que se revisen los dispositivos, aunque es posible que la información no se entregue a los abogados hasta dentro de unos meses.

“Tengo que hacer el mejor trabajo posible para mi cliente”, dijo Draskovich el martes.

Draskovich ha dicho anteriormente que quiere investigar un mensaje de voz amenazador que recibió German, cuya grabación está incluida en los dispositivos de German. Draskovich dijo que el mensaje de voz era una amenaza de muerte que un desconocido le dejó a German en febrero de 2022.

El martes, Draskovich dijo que está éticamente obligado a revisar la información en nombre de su cliente.

Los empleados del Review-Journal están revisando los dispositivos de German para identificar posible información confidencial sobre sus fuentes, lo que podría llevar hasta seis meses. Tras una larga batalla legal, el Tribunal Supremo de Nevada reglamentó en octubre que la ley escudo del estado, que protege a los periodistas de revelar sus fuentes por la fuerza, sigue aplicándose a los dispositivos de German después de su muerte.

Telles dijo el lunes que cree que las pruebas que busca de la policía ayudarán a su caso, aunque está dispuesto a ir a juicio sin ellas. Cuando se le presionó sobre qué pruebas cree que obtendrá, Telles mencionó un video que cree que mostrará que su forma de caminar es diferente a la del asesino, y los registros financieros que él afirma que mostrarán que no compró las “cosas que el asesino usó”.

Se negó a responder a preguntas sobre dónde estaba el día en que German fue asesinado. También se negó a hablar sobre un video que, según la policía, muestra un auto que coincide con la descripción del GMC Yukon Denali de Telles saliendo de su vecindario alrededor del momento en que German fue atacado. Telles también se negó a decir si cree que su ADN fue plantado en el cuerpo de German.

“Creo que una vez que lleguemos al juicio, se verá todo”, dijo Telles.

Draskovich ha indicado previamente que, si Telles decide seguir adelante con un juicio este mes, entonces quiere que la jueza de distrito Michelle Leavitt interrogue a Telles sobre la decisión.