‘Parece ser él’: trabajadora del CSN reconoce al sospechoso del triple homicidio

julio 4, 2023 - 9:44 am

Spencer McDonald, sentado en marzo en el vestíbulo del Departamento de Inglés en el Edificio B del campus West Charleston del College of Southern Nevada. (foto de móvil sin acreditar)

Spencer McDonald, sentado en marzo en el vestíbulo del Departamento de Inglés en el Edificio B del campus de West Charleston del College of Southern Nevada. (foto de móvil sin acreditar)

Spencer McDonald (Departamento de Policía Metropolitana)

Spencer McDonald comparece ante el tribunal del Centro Regional de Justicia de Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Una empleada del College of Southern Nevada (CSN) dijo que la policía del campus se negó a sacar a Spencer McDonald del vestíbulo del Departamento de Inglés mientras era estudiante después de que él la mirara fijamente y actuara de manera extraña durante varios días en marzo.

La empleada, que pidió ser identificada como Nina, se sorprendió esta semana cuando vio en los medios de comunicación locales una foto policial de McDonald, detenido el martes tras el hallazgo de tres personas muertas en un apartamento de Las Vegas. Ese era el hombre al que tomó fotos e informó a su supervisor.

“Se comportaba de forma muy extraña”, dijo Nina sobre su comportamiento en el vestíbulo del edificio B del CSN en el campus de West Charleston durante la primera semana de marzo. “Caminaba en círculos. Jugaba con los dedos. Inmediatamente llamé a mi supervisor. No sabía quién era”.

“Estuvo allí cinco días seguidos”, cuenta Nina. “Se sentaba y miraba directamente a través de la ventana (de la oficina). Empecé a poner papel en el lado derecho para que no lo viera, pero se levantaba y se movía y quizá me veía medio hombro. Así de espeluznante era”.

Según las autoridades, McDonald, de 30 años, confesó a los detectives del Departamento de Policía Metropolitana haber matado a su abuela, Dina Vail, de 80 años, al novio de Vail, Andrew Graden, de 43, y a Christopher Brassard, de 45, y haber herido a un tercer hombre en el apartamento del oeste de Las Vegas que compartía con Vail y Graden.

McDonald vivió en el apartamento del trío, en el 9105 W. Flamingo Road, durante algunos días después de que Vail y Graden hubieran muerto, según un reporte policial.

Las tres víctimas murieron por heridas de arma blanca, dijo la oficina del forense.

Alrededor de las 9 a.m. del martes, Brassard y el otro hombre, ambos empleados de mantenimiento del apartamento, llegaron para realizar un control de bienestar cuando Brassard fue atacado y asesinado y el otro hombre herido antes de huir de la unidad, según el reporte.

La policía, que detuvo a McDonald fuera del apartamento, localizó un cuchillo ensangrentado en el lugar de los hechos e informó de que en los homicidios también se utilizó un arma contundente similar a un martillo o un mazo.

Nina, confirmada por su nombre completo como empleada del CSN en el sitio web de la universidad, dijo que usó FaceTime para enviar una foto a su supervisor de McDonald mientras estaba en el vestíbulo.

‘Parece ser él’

“Lo reconocí cuando lo vi en las noticias”, dijo. “Dije: ‘Dios mío’. Le envié una foto a mi supervisora y me dijo: ‘Parece ser él’. Tenía miedo de salir de mi oficina”.

Dijo que McDonald se sentó allí y la miró fijamente durante horas de lunes a viernes de esa semana de marzo, y ella llamó a los Servicios de Policía de la Universidad sobre él. Se marchó cuando la policía del campus lo interrogó, pero volvió al vestíbulo más tarde, dijo.

Los agentes del campus le dijeron que no habían denunciado el incidente tras averiguar que se trataba de un estudiante del CSN y que, si no le hacía daño, no tenían base legal para expulsarlo.

La supervisora de Nina, que se negó a ser nombrada en esta historia, pero fue confirmada como empleada del CSN en el sitio web, reveló que McDonald era un estudiante en el campus de West Charleston de CSN en el semestre de primavera y actualmente está inscrito en la sesión de verano.

Sus clases de verano son Historia 100 y Filosofía 102, y está inscrito en el otoño para tomar tres clases de arte y otros en la danza, las comunicaciones y la comercialización, para un total de 16 unidades, dijo el supervisor.

La supervisora recordó cuando Nina se quejó de que McDonald pasaba el rato en el vestíbulo y le envió la foto.

“Él estaba sentado en esa zona y la miraba fijamente durante largas horas, simplemente mirándola”, dijo la supervisora.

Su comportamiento era “caminar en círculos, jugar con las manos, juguetear con los pulgares”, dijo la supervisora.

La policía del campus respondió diciendo que “no es un delito mirarte fijamente, y a menos que te esté acosando o atacando físicamente, no hay nada que podamos hacer al respecto”, dijo la supervisora.

Ambos empleados dijeron que la presencia prolongada de McDonald allí era un ejemplo de los continuos problemas con la gente, en concreto las personas sin hogar, que utilizan el vestíbulo fuera del Departamento de Inglés en el Edificio B para holgazanear dentro durante largos periodos con poca o ninguna presencia de seguridad.

No se pudo contactar con un portavoz de los Servicios de Policía Universitaria, con sede en la UNLV, para que hiciera comentarios.

Naomi Haskell, una mujer identificada como la madre de “Spencer” en un artículo de 2013 en The Washington Post sobre un adolescente de 19 años con una forma de esquizofrenia conocida como trastorno esquizoafectivo, subtipo bipolar, fue localizada en un teléfono celular con un código de área de Houston.

“No sé más de lo que ustedes saben”, dijo Haskell tras ser preguntada por su hijo y los homicidios. “No puedo hablar con ustedes ahora mismo”.

La madre de Graden, Brenda Graden, de 69 años, contactada por teléfono en el estado de Washington, dijo que su hijo, apodado AJ, conoció a Dina Vail en Las Vegas hace ocho o nueve años después de que Vail le invitara a bailar en un club nocturno.

Su hijo y Vail nunca se casaron formalmente, pero una vez fueron a Costa Rica e intercambiaron votos y anillos, dijo.

‘Muy amable, muy cariñoso’

Nunca conoció a Vail ni a ningún miembro de su familia.

“Era muy amable, muy cariñoso, muy generoso”, dijo. “No sé si mi hijo tenía enemigos. Era una persona muy alegre y despreocupada. Era alguien que no daría la espalda a alguien necesitado”.

Andrew Graden tiene un hijo que vive en Washington con síndrome de Asberger, una forma de autismo, según dijo. Tuvo otro hijo, una hija, que murió hace unos 20 años, dijo.

Su hijo se ganaba bien la vida durante estancias de semanas en clínicas para ensayos médicos, prestando su cuerpo para que lo examinaran mientras probaban nuevos tratamientos farmacológicos, dijo.

Le encantaba jugar al billar, participaba en torneos y pensó en hacerse profesional, pero decidió no hacerlo e hizo vender y retirar hace poco la mesa de billar de su apartamento y el de Vail en favor de una decoración “minimalista” sin muebles en la sala de estar, dijo.

La última vez que hablaron fue por teléfono el viernes antes de los asesinatos, hablando de su nuevo interés en invertir su dinero, dijo.

Andrew Graden y Vail “intentaban ayudarlo (a McDonald) porque no tenía hogar”, dijo Brenda Graden.

“El chico, es esquizofrénico”, dijo. “Su abuela y nuestro AJ lo acogieron”.