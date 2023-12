‘No podemos ignorar la realidad’, dice jueza al poner en marcha un programa de salud mental

La jueza de paz Nadia Wood habla con el Review-Journal sobre el programa de salud mental del Tribunal de Justicia en su oficina en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, el martes 21 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La jueza de paz Nadia Wood habla con el Review-Journal sobre el programa de salud mental del Tribunal de Justicia en su oficina en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, el martes 21 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La jueza de paz Nadia Wood habla con el Review-Journal sobre el programa de salud mental del Tribunal de Justicia en su oficina en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, el martes 21 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La jueza de paz Nadia Wood cree que Las Vegas se acerca a una crisis en lo que respecta a la salud mental.

“No podemos ignorar la realidad de que existen problemas de salud mental”, dijo. “Tenemos individuos vivos en nuestras calles porque sufren enfermedades mentales, tenemos individuos que están en nuestro sistema de justicia penal porque sufren enfermedades mentales”.

A partir del mes que viene, se va a poner en marcha un nuevo programa de tribunales de salud mental en el Tribunal de Justicia de Las Vegas para ayudar a resolver esos problemas en el Condado Clark, ofreciendo tratamiento a los acusados con enfermedades mentales que hayan cometido delitos menores.

El nuevo programa tiene por objeto reproducir el tribunal de salud mental ya existente en el Tribunal de Distrito, que ofrece tratamiento a las personas condenadas por delitos graves, dijo Wood, que supervisará el programa del tribunal de justicia junto con el juez de Paz Eric Goodman.

El programa del Tribunal de Distrito se ocupa actualmente de más de 100 casos, pero solo está disponible para los acusados que se han declarado culpables.

La lucha por un mayor enfoque en el tratamiento de enfermedades mentales

Wood dijo que quiere que el programa de tribunales inferiores para tratar a las personas con enfermedades mentales en el sistema de justicia penal antes de que potencialmente cometer un delito más grave.

“Tenemos que tratar la enfermedad mental, porque si no lo hacemos solo habremos creado una puerta giratoria y un ciclo”, afirmó Wood en una entrevista reciente con Las Vegas Review-Journal. “No estamos ayudando a la gente. No ayudamos a la comunidad. No estamos manteniendo segura a la comunidad hasta que hayamos abordado estos problemas de salud mental y ayudemos a llevar a la gente a un lugar de estabilización”.

Se espera que los participantes pasen de uno a dos años en el programa de salud mental del tribunal inferior, ya sea como parte de su sentencia o como condición de la libertad condicional informal, dijo Wood. Si un acusado no sigue las directrices del programa, se le podría imponer en su lugar la pena de cárcel o prisión subyacente, de forma similar a cuando alguien incumple la libertad condicional.

A los acusados se les ofrecerán “servicios integrales”, lo que significa que los asistentes sociales les pondrán en contacto con proveedores que ofrezcan alojamiento, gestión de la medicación o asesoramiento.

Wood dijo que ayudar a los participantes a conseguir vivienda y solicitar asistencia o ingresos suplementarios de seguridad también abordará el problema de los desamparados en el Condado Clark.

“Creo que todos en la ciudad está viendo en este momento – nuestros enfermos mentales muchas veces están terminando sin vivienda”, dijo Wood.

Aunque el tribunal de salud mental del Tribunal de Distrito se estableció en 2003, una limitación estatutaria impidió que el tribunal inferior de la creación de su propio programa.

La ley de Nevada anteriormente permitía al Tribunal de Distrito establecer un tribunal de salud mental, pero la ley fue revisada durante la última sesión legislativa, concediendo jurisdicción a los tribunales de justicia y los tribunales municipales para crear programas similares.

‘Ganar, ganar, ganar’

La jueza de distrito Bita Yeager dijo que espera que el nuevo programa del tribunal de justicia alivie parte de la carga de su propio programa. Los tribunales de salud mental han demostrado reducir las tasas de reincidencia, y son menos costosos a largo plazo que el encarcelamiento de alguien en la cárcel o prisión, dijo Yeager.

“En general, es una especie de ganar, ganar, ganar”, dijo. “Cuesta menos, es genial para la seguridad de la comunidad, y también mejora los participantes que están en el programa”.

Wood dijo que el próximo programa de corte de salud mental comenzaría a recibir solicitudes el 2 de enero. Ella y Goodman mantendrán un calendario de corte de salud mental dos veces por semana, y anticipan comenzar el programa con la capacidad de acomodar hasta 50 personas que necesitan atención integral, además de los acusados adicionales que tienen su propia vivienda.

Después de 11 años en la oficina del defensor público del Condado Clark antes de ser elegida para el escaño, Wood dijo que ha visto de primera mano lo común que son las enfermedades mentales graves en el sistema de justicia penal.

Ella repitió una estadística que los funcionarios de Nevada citan con frecuencia: que el Centro de Detención del Condado Clark es considerado el mayor centro de salud mental en Nevada, ya que trata a más personas por enfermedad mental que cualquier otra instalación individual.

“Estamos fallando a todos cuando hacemos eso”, dijo Wood. “No es un sistema eficiente no tratar a las personas en la fase inicial y solo proporcionarles ese tratamiento de salud mental una vez que están en la prisión. Porque eso significa que hemos permitido que las cosas se agraven. Eso pone en peligro a nuestra comunidad. Eso supone una mayor carga para los contribuyentes y hace que una persona sea encarcelada cuando podríamos haber llegado a ella antes y haberla ayudado antes”.