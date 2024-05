Hombre acusado de matar a su esposa es declarado incompetente para ser juzgado

La jueza Christy Craig preside una audiencia de competencia para Roidan Durruthy-Mendoza, acusado de matar a su ex esposa y herir a otras tres personas en un tiroteo en un apartamento en agosto de 2023, en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 22 de mayo de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Un hombre acusado de matar a su esposa, de la que estaba separado, y de herir a otras tres personas en un tiroteo ocurrido en un apartamento el año pasado fue declarado incompetente para ser juzgado el miércoles.

Estaba previsto que Roidan Durruthy Mendoza, de 39 años, fuera juzgado en agosto por los cargos de homicidio, dos intentos de homicidio, lesiones constitutivas de violencia doméstica, agresión, asalto con arma mortal, maltrato de menores, allanamiento de morada y 11 cargos de disparo ilegal de arma de fuego.

Pero después de que su abogado defensor solicitara una evaluación de competencia, un psiquiatra declaró a Durruthy Mendoza incompetente enfrentar los cargos.

“Tengo dos conclusiones de incompetencia, tomo nota de un posible trastorno delirante”, dijo la jueza de distrito Christy Craig durante una audiencia el miércoles.

Según un reporte arrestado, la esposa de Durruthy Mendoza, Marillorky Tamayo Cruz, había ganado la custodia de sus dos hijas el día que fue asesinada. El 17 de agosto, Durruthy Mendoza subió al balcón de la casa de los padres de su esposa y se enfrentó a ella dentro del apartamento, en el complejo de apartamentos Destinations Spring Valley, cerca de Jones Boulevard y Flamingo Road.

Según la policía, Durruthy Mendoza derribó la puerta de la habitación donde se escondía Tamayo Cruz y le disparó tres veces. Luego, disparó a través de la puerta de una habitación donde se escondían los familiares de Tamayo Cruz, hiriendo a la madre y al cuñado de esta.

Cuando Durruthy Mendoza derribó la puerta donde estaba atrincherada la familia, su hija adolescente lo apuñaló, cortándose la mano en el proceso, según el reporte del arrestado.

Durruthy Mendoza se entregó en el cuartel general del Departamento de Policía Metropolitana unos 45 minutos después del tiroteo, diciendo a la policía: “Maté a mi esposa”, según el reporte del arresto.

Según el reporte del arresto, Durruthy Mendoza tenía un historial de amenazas violentas. También fue acusado de violencia doméstica en la demanda de divorcio de su esposa.

Durante la audiencia del miércoles, Durruthy Mendoza se dirigió a la jueza a través de un intérprete de español.

“Es mentira, no tengo ningún problema mental”, dijo a través del intérprete, añadiendo después que “no me voy a declarar culpable de algo que no hice”.

La jueza le dijo que tenía que confiar en las recomendaciones del médico, y ordenó que fuera enviado a un hospital psiquiátrico estatal para recibir tratamiento.