La jueza aún no ha dictaminado el protocolo para registrar los dispositivos del reportero asesinado

El exadministrador del Condado Clark, Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, reacciona tras recibir documentos judiciales durante un control de estado en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

La jueza de distrito Michelle Leavitt habla con el exadministrador del Condado Clark, Robert Telles, acusado de asesinar al reportero Jeff German, durante el control de su estado en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Christian Matthew, en representación del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, se dirige al tribunal mientras el exadministrador del Condado Clark Robert Telles, en el centro, acusado de asesinar al reportero de Las Vegas Review-Journal Jeff German, y Christopher Hamner, fiscal, observan durante una audiencia sobre el protocolo de búsqueda de los dispositivos de Jeff German en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El exadministrador del Condado Clark, Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, se dirige al tribunal durante un control de estado en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El exadministrador del Condado Clark, Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, se dirige al tribunal durante un control de estado en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Ashley Kissinger, se dirige al tribunal mientras Joel Tasca, a la izquierda, ambos en representación de Las Vegas Review-Journal, y la jueza de distrito Michelle Leavitt, a la derecha, observan durante una audiencia sobre el protocolo de búsqueda de los dispositivos del reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German, en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El exadministrador del Condado Clark, Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, comparece ante el tribunal durante un control de estado en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El exadministrador del Condado Clark, Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, es escoltado fuera de la sala del tribunal después de un control de estado en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Joel Tasca, a la izquierda, y Ashley Kissinger, abogados que representan a Las Vegas Review-Journal, se preparan para salir de la sala mientras Christian Matthew, a la derecha, en representación del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, observa después de que la jueza de distrito Michelle Leavitt escuchara los argumentos sobre el protocolo de búsqueda de los dispositivos del reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German, en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Ashley Kissinger, se dirige al tribunal mientras Joel Tasca, a la izquierda, ambos en representación de Las Vegas Review-Journal, y la jueza de distrito Michelle Leavitt, a la derecha, observan durante una audiencia sobre el protocolo de búsqueda de los dispositivos del reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German, en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

David Chesnoff, a la izquierda, habla con Ashley Kissinger, ambos abogados que representan a Las Vegas Review-Journal, mientras la jueza de distrito Michelle Leavitt, a la derecha, observa durante una audiencia sobre el protocolo de búsqueda de los dispositivos del reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German, en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una jueza de Las Vegas no ha decidido cómo pueden los funcionarios buscar a través de los dispositivos personales del asesinado reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal Jeff German.

El exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, quien según los fiscales apuñaló mortalmente a German fuera de su casa en septiembre, compareció el miércoles ante la jueza de distrito Michelle Leavitt. Telles, un abogado que se representa a sí mismo contra un cargo de asesinato, está acusado de matar a German por los reportajes que el reportero de Las Vegas había escrito sobre la conducta de Telles como funcionario electo.

Hace dos semanas, Leavitt indicó que podría dictaminar, antes de la fecha del juicio del miércoles, la forma en que los funcionarios pueden buscar en los dispositivos personales de German, que fueron confiscados por la policía después de su asesinato.

Review-Journal ha estado luchando para evitar que los funcionarios busquen a través de los dispositivos, que pueden contener información sobre fuentes confidenciales, y que el periódico ha argumentado que está protegido por la ley escudo de Nevada.

Pero en lugar de dictaminar el miércoles, Leavitt dijo que distribuiría un borrador de un protocolo de registro, y daría al Review-Journal, al Departamento de Policía Metropolitana, a la oficina del fiscal del distrito del Condado Clark y a Telles la oportunidad de “hacer cualquier objeción”.

En los documentos judiciales presentados la semana pasada, Telles aceptó el protocolo propuesto por el Review-Journal para registrar los dispositivos, que requeriría que la información fuera revisada primero por terceros que actuaran como maestros de audiencia.

El protocolo del Review-Journal pide que los dispositivos de German sean entregados a los maestros especiales, que determinarían qué información está cubierta por las órdenes de inspección emitidas en la investigación sobre el asesinato de German. Los jueces especiales permitirían entonces a un representante del Review-Journal determinar qué información está protegida por la ley escudo de Nevada o por la Primera Enmienda.

El protocolo también pedía que todas las partes puedan disputar qué información es privilegiada.

La Policía Metropolitana se opuso al protocolo propuesto en documentos judiciales presentados el martes. La Policía Metropolitana había pedido anteriormente que dos detectives, los dos fiscales del caso y un investigador que trabajaba para Telles revisaran los dispositivos y “preservaran la confidencialidad”, pero el protocolo propuesto por la Policía Metropolitana en los documentos judiciales del martes ya no menciona al investigador de Telles para que revise la información.

La policía y la oficina del fiscal del distrito han abogado anteriormente por revisar la información de los dispositivos de German con el fin de preservar los derechos constitucionales de Telles y evitar que plantee la cuestión en una posible apelación.

Matthew Christian, abogado que representa al departamento de policía, repitió el miércoles los argumentos de que el Review-Journal no tiene derecho a la información de los dispositivos personales de German.

“El argumento básico es el mismo, no tomamos nada del RJ, tomamos cosas de la víctima de un homicidio”, dijo. “El privilegio del reportero fue, es y siempre será personal. No son los dispositivos del RJ, no es su propiedad, están interviniendo en este asunto cuando no tienen legitimación para hacerlo”.

El periódico ha argumentado que German reportaba y elaboraba un producto para el Review-Journal mientras trabajaba con sus computadoras personales y su teléfono móvil. La abogada Ashley Kissinger, que representa al periódico, argumentó el miércoles que la información periodística privilegiada es “un orden de magnitud más fuerte” que incluso la información privilegiada abogado-cliente.

“De hecho, se origina en la política pública”, dijo. “La política pública en la protección de una prensa libre, la capacidad de una prensa libre para descubrir la corrupción y las irregularidades, y proporcionar información sobre asuntos de interés público”.

También el miércoles, Telles volvió a abogar por que los fiscales divulguen más información sobre la investigación del asesinato de German, que, según él, demostrará la mala conducta policial contra él. Telles se ha declarado inocente de un cargo de asesinato y ha afirmado que lo que los fiscales han llamado “pruebas abrumadoras” contra él fueron plantadas en su casa.

“La línea de base es que hemos proporcionado y entregado todo lo que está en nuestra posesión que podemos en este momento bajo los auspicios de estas reglas”, dijo el subjefe de la Fiscalía de Distrito Christopher Hamner. “Y hasta que tengamos un protocolo en su lugar, algunas de estas otras cosas no se van a producir, y esa es la realidad”.