Hombre sospechoso por una pelea en un camión de tacos de Las Vegas dice que fue ‘amenazado’

Un hombre arrestado por una pelea grupal el 6 de marzo en un camión de tacos en el centro de Las Vegas, afirmó el miércoles que ha sido “acosado y amenazado” por las presuntas víctimas de la golpiza y sus asociados, que según él incluía a personas con “lazos con pandillas de Los Ángeles”.

Las afirmaciones de Jason Wiggins se produjeron en lo que estaba previsto que fuera su audiencia preliminar en el Tribunal de Justicia de Las Vegas, donde, mientras esperaba a que comenzara, le levantó el dedo medio a un fotógrafo del Review-Journal que lo estaba fotografiando.

Siete testigos de la acusación, entre ellos dos agentes de la ley y víctimas del altercado, se presentaron en la sesión del tribunal, pero no se les pidió que testificaran, ya que la jueza Holly Stoberski, en un acuerdo entre ambas partes, cambió la fecha de la audiencia preliminar de Wiggins al 24 de octubre.

Wiggins, de Nuevo México, se enfrenta a un delito grave de intento de robo y cinco cargos de delito menor de agresión en la pelea en la que cinco empleados del camión de tacos fueron agredidos en una esquina de Las Vegas Boulevard North y Bonanza Road por Wiggins y otras dos personas en el restaurante, informó la policía.

Wiggins, Michael Boyd y el hijo no identificado de Wiggins, fueron vistos “golpeando y forcejeando” con los empleados en el camión de tacos durante la pelea, que resultó en dos lesiones reportadas, según la policía.

La policía emitió una sanción por delito menor por la golpiza a Boyd, pero no aparece en los registros del Tribunal de Justicia en internet.

Wiggins también está acusado de volver a entrar en la pelea con una botella tipo termo y usarla para golpear a un empleado del camión de tacos en la cabeza y el cuello.

Un video de la pelea, grabado por un trabajador del camión de tacos, atrajo muchas vistas después de que se publicó en la página de Instagram del camión de tacos, que se llama Taquería Casa del Sabor.

Wiggins se enfrenta a un cargo de intento de hurto por arrebatar el teléfono celular a un empleado en el lugar de los hechos, según el fiscal adjunto Max Anderson.

La oficina del Fiscal de Distrito ha desestimado un cargo de resistirse al arresto, según los registros judiciales.

Wiggins le dijo a Stoberski que, desde su comparecencia en marzo, “fui acosado y amenazado en la propiedad del tribunal, y todo está en video por la presunta víctima y sus partes, y hoy ocurrió lo mismo”.

También afirmó que las víctimas y sus familiares tienen “vínculos con pandillas de Los Ángeles”.

“Ya me he puesto en contacto con el Departamento del alguacil, con el FBI. He puesto esto en conocimiento del abogado de oficio y solo trato de garantizar mi seguridad porque he estado recibiendo amenazas por internet, y solo se volvió una locura por una cuestión de servicio al cliente”, dijo Wiggins, añadiendo que fue amenazado en un baño del juzgado.

“No debe haber amenazas de ningún tipo”, respondió la jueza. “No debe haber nada de eso”.

Stoberski ordenó a Wiggins que siguiera reportando detalles del asunto a su defensora pública designada, Maria Cleveland.

Tras la audiencia, los testigos abandonaron la sala y no pudieron ser entrevistados para hacer comentarios.

Anderson dijo que habló con las víctimas de la pelea ese día y que tenía dudas sobre la veracidad de lo que Wiggins dijo sobre ellas.

“No tengo conocimiento de ningún tipo de amenazas de ese tipo”, dijo.