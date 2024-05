LV no puede convertirse en una ciudad “plagada de delincuencia” como las demás, dice el alguacil

Mientras Las Vegas sigue creciendo, el alguacil Kevin McMahill quiere asegurarse de que el valle no se convierta en un foco de delincuencia.

A medida que Las Vegas sigue creciendo, el alguacil Kevin McMahill quiere asegurarse de que el valle de Las Vegas no se convierta en un foco de delincuencia como lo que ha ocurrido en algunas otras áreas metropolitanas estadounidenses.

“Independientemente de donde vaya, recibo muchas preguntas sobre cómo mantener la seguridad en Las Vegas y asegurarnos de que no nos convertimos en un foco de delincuencia como otras ciudades que vemos en Estados Unidos”, dijo McMahill durante una entrevista el miércoles con los reporteros del Las Vegas Review-Journal.

Como máximo responsable electo del Departamento de Policía Metropolitana y de sus más de seis mil empleados, McMahill compartió sus opiniones sobre una serie de cuestiones, como las muertes por accidentes de tránsito, los delitos violentos y no violentos, sus prioridades, sus fracasos -se ha referido repetidamente al aumento de los robos de vehículos del año pasado como un fracaso- y las áreas que le preocupan.

También compara Las Vegas con ciudades de tamaño similar en todo el país y quiere asegurarse de que la ciudad no se convierta en algunas de las áreas metropolitanas que han tenido luchas bien documentadas con la delincuencia en los últimos años.

“No quiero ser Denver, te lo aseguro”, dijo McMahill, que es de Denver y estuvo allí recientemente. “No quiero ser San Francisco, te lo aseguro, y la lista sigue y sigue y sigue”.

Un padre casado de cinco hijos que ascendió a través de las filas de la Policía Metropolitana durante casi tres décadas, eventualmente convirtiéndose en subalguacil antes de retirarse en 2020, y luego ser elegido alguacil en 2022, McMahill dijo que es su responsabilidad como funcionario electo “asegurarse de que la ciudad no decaiga en algo que ya no sea reconocible”.

Parte de asegurarse de que eso no suceda, dijo, es su enfoque en tres prioridades principales.

“La delincuencia violenta y las muertes en accidentes de tránsito ocupan el primer lugar de mi lista”, dijo McMahill. “Y en tercer lugar, el bienestar de mis agentes de policía. Esas son las tres cosas en las que estoy centrado como Alguacil este año en particular.

“Y cuanto mejor lo haga, mejor será nuestra comunidad”, añadió.

Avances positivos

McMahill habló de la tasa de homicidios en la jurisdicción de la Policía Metropolitana. Hasta el miércoles por la mañana, dijo, se habían producido 40 homicidios en lo que va de año en la jurisdicción de la Policía Metropolitana, lo que en ese momento suponía un descenso del 22 por ciento en asesinatos con respecto al mismo periodo en 2023, dijo.

Otro homicidio, el tiroteo mortal de un adolescente, ocurrió el sábado.

McMahill alabó el ritmo al que la Policía Metropolitana resuelve los homicidios. En la semana que terminó el 3 de mayo, según las últimas estadísticas publicadas en el sitio web de la Policía Metropolitana, el departamento tenía una tasa de resolución de homicidios del 92 por ciento.

“Estamos resolviendo casi todos los homicidios que se producen en nuestra jurisdicción”, dijo McMahill.

McMahill destacó la reducción de los robos.

Ese delito se redujo un 19.4 por ciento en 2023 con respecto al año anterior, dijo en su discurso sobre el Estado del Departamento 2024 a principios de este año.

Y en los primeros cuatro meses de este año, se redujo solo un 12 por ciento, según las estadísticas de la Policía Metropolitana.

‘No hay que rendirse’

Pero una de las espinas clavadas en el costado de McMahill han sido los robos de vehículos, que se han disparado en todo el país gracias en parte a una tendencia en las redes sociales que ayudó a impulsar los robos en todo el país de vehículos Kia y Hyundai.

“El otro grande que solo me gustaría destacar para ustedes, es de lo que hablé como nuestro fracaso el año pasado, fue nuestro robo de automóviles”, dijo McMahill, señalando que los vehículos robados aumentaron un 36.5 por ciento en 2023.

Dijo que un enfoque solo de arrestar y encarcelar a estos ladrones no funciona, y que otras medidas - educar a los conductores, ayudarles a hacer sus autos más difíciles de robar - deben ser parte de la solución.

Habló de un evento organizado recientemente por la Policía Metropolitana y Hyundai en el estacionamiento de la sede central de la Policía Metropolitana, en el que más de 1,800 vehículos recibieron actualizaciones antirrobo y se repartieron siete mil bloqueos de volante.

Según las estadísticas más recientes de la Policía Metropolitana, los robos de vehículos se redujeron solo un 18 por ciento entre el 1° de enero y principios de mayo en comparación con el mismo periodo de 2023.

“No me doy por vencido, a pesar de que parece ser una cosa que me sigue golpeando en la cabeza un poco, en cuanto a un número que parece que no puedo hacer desaparecer”, dijo McMahill sobre los robos de vehículos, añadiendo que “vamos a seguir centrándonos en la reducción de eso”.