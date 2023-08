Es fijada la fecha del juicio del exjugador de la NFL Marshawn Lynch, acusado de DUI

Por Katelyn Newberg ∙ Las Vegas Review-Journal

El exrunning back de la NFL Marshawn Lynch, acusado de conducir bajo la influencia de sustancias (DUI) en Las Vegas, se enfrenta a un juicio en noviembre.

Lynch se declaró inocente en marzo de cargos de delito menor de DUI, no conducir en un terreno de viaje y conducir un vehículo no registrado, muestran los registros judiciales. Durante una audiencia judicial el lunes, a la que Lynch no asistió, los abogados dijeron que esperan que el juicio dure dos días.

El juez Municipal Cedric Kerns programó el juicio para comenzar el 8 de noviembre. El abogado defensor de Lynch, Richard Schonfeld, declinó hacer comentarios sobre el caso el lunes por la mañana.

La policía dijo que Lynch estaba dormido al volante de su vehículo y olía a alcohol cuando los agentes del Departamento de Policía Metropolitana lo arrestaron bajo sospecha de DUI en agosto de 2022. Fue encontrado en un auto que parecía haber sido conducido contra una acera y tenía daños significativos en las llantas.

Los abogados defensores han dicho anteriormente que las pruebas no demostraban que Lynch condujera bajo la influencia de sustancias.

Según un reporte de arresto, Lynch se estaba quedando dormido mientras hablaba con los agentes durante una parada de tránsito cerca de las avenidas Fairfield y Utah. Se le vio en las imágenes de la cámara corporal apenas responder a las preguntas de la policía. La policía dijo que Lynch no cooperó con los agentes, que no pudieron realizarle las pruebas de alcoholemia.

Según el reporte de arresto, los agentes usaron una “silla de contención” para sacarle sangre a Lynch después de obtener una orden de inspección.

Lynch jugó dos temporadas para los Raiders a partir de 2017, luego se retiró en los Seattle Seahawks en 2019.