El Tribunal Supremo escucha los alegatos orales en la lucha legal entre Gruden y la NFL

enero 11, 2024 - 11:20 am

Jon Gruden es visto durante los argumentos orales para una lucha legal entre Gruden y la NFL en el Tribunal Supremo de Nevada el miércoles, 10 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Jon Gruden es visto durante los argumentos orales de una pelea legal entre Gruden y la NFL en la Corte Suprema de Nevada el miércoles 10 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Jon Gruden es visto durante los argumentos orales de una pelea legal entre Gruden y la NFL en la Corte Suprema de Nevada el miércoles 10 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Jon Gruden abandona el tribunal después de comparecer en una audiencia para los argumentos orales en una lucha legal entre Gruden y la NFL en el Tribunal Supremo de Nevada el miércoles 10 de enero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Jon Gruden sale de la corte después de comparecer en una audiencia para los argumentos orales en una lucha legal entre Gruden y la NFL en la Corte Suprema de Nevada el miércoles, 10 de enero 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El Tribunal Supremo de Nevada escuchó los argumentos orales el miércoles en la lucha legal entre Jon Gruden y la NFL, que está tratando de obligar al exentrenador de los Raiders a un arbitraje sobre una demanda de 2021.

Gruden demandó a la liga y al comisionado Roger Goodell en noviembre de 2021, alegando que la NFL filtró intencionalmente correos electrónicos despectivos que escribió y presionó a los Raiders para que lo despidieran en un intento por arruinar su carrera y reputación. Gruden renunció como entrenador de los Raiders un mes antes de que se presentara la demanda, después de que The Wall Street Journal y The New York Times publicaran historias sobre correos electrónicos racistas, misóginos y anti-LGBTQ que había escrito.

La NFL ha dicho que no filtró los correos electrónicos y ha rebatido la alegación de Gruden de que todos los correos electrónicos que condujeron a su marcha se enviaron antes de que se convirtiera en entrenador de los Raiders.

La liga también ha argumentado que la Constitución de la NFL exige que Gruden se someta a un proceso de arbitraje que sería moderado por Goodell, otro funcionario de la NFL o un “proveedor de servicios de arbitraje”, según los documentos judiciales.

Un panel de jueces formado por Elissa Cadish, Linda Bell y Kristina Pickering cuestionó cómo Goodell podría supervisar el proceso de arbitraje.

“¿Qué pasa con el debido proceso?” preguntó Cadish durante los argumentos orales del miércoles. “Tener una disputa con alguien que es el que decide la disputa – parece que podría haber un problema”.

El abogado de la NFL Kannon Shanmugam señaló que Goodell tiene la autoridad para designar a otra persona para actuar como árbitro.

“Eso aliviaría cualquier preocupación sobre la parcialidad”, dijo Shanmugam.

En octubre de 2022, la juez de distrito Nancy Allf bloqueó el intento de la NFL de resolver la demanda mediante arbitraje fuera de la sala del tribunal, una decisión que la NFL recurrió posteriormente ante el Tribunal Supremo de Nevada.

Shanmugam dijo a los jueces que las afirmaciones de Gruden de que la NFL es responsable de su renuncia son “infundadas”. Argumentó que cuando Gruden firmó su contrato con los Raiders, que Shanmugam describió como “el contrato de entrenador más rico de la historia de la NFL”, aceptó amplios acuerdos de arbitraje para conflictos que implicaran “conductas perjudiciales para la liga.”

Los abogados de Gruden han alegado que no se le puede obligar a someterse a arbitraje en parte porque su acuerdo de empleo con los Raiders ha sido rescindido, y que el proceso de arbitraje sería injusto porque Goodell tiene la autoridad para determinar qué conducta es y no es “perjudicial.”

El abogado de Gruden, Adam Hosmer-Henner, dijo el miércoles que a Gruden no se le proporcionó una copia de la Constitución de la NFL, y que cuando firmó el contrato no tenía un abogado presente, solo su agente.

Hosmer-Henner argumentó que Gruden tenía un “poder de negociación desigual” sobre el contrato.

“El entrenador Gruden no tuvo oportunidad de negociar la constitución de la NFL”, dijo Hosmer-Henner. “No podía solicitar una modificación de la misma, tenía que cumplirla para conseguir el trabajo para el que se ha capacitado toda su vida”.

Aunque Cadish dijo que Gruden podría haberse ido a trabajar a ESPN en lugar de firmar el contrato, Hosmer-Henner argumentó que el hecho de que pudiera dedicarse a otra profesión no hace que el contrato sea suficiente.

Tanto Gruden como su abogado declinaron hacer comentarios tras la audiencia del miércoles.

Shanmugam argumentó que Gruden habría podido revisar los estatutos de la NFL simplemente buscando el documento en internet.

“Es francamente absurdo sugerir que un entrenador que lleva mucho tiempo representado por un agente experto no deba atenerse a esas condiciones, incluida la estipulación de arbitraje”, dijo Shanmugam.

La demanda ante el tribunal estatal ha estado en pausa desde que la NFL recurrió la decisión arbitral ante el Tribunal Supremo. Los jueces no indicaron el miércoles cuándo darían a conocer una decisión sobre la apelación del arbitraje.