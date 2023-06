El ataque a un padre en su garaje deja atemorizada a familia filipino-estadounidense

(Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Amadeo Quindara y su esposa, Leonida, dijeron que nunca habían experimentado el odio anti-asiático después de mudarse a Las Vegas desde Nueva York en 2008. Eso cambió para esta pareja de 75 años el 30 de mayo, cuando Leonida Quindara encontró a su esposo tendido en un charco de su propia sangre en el garaje de su casa después de que fuera atacado por su vecino, dijo la pareja.

Amadeo Quindara declaró que la primera interacción negativa de la pareja con Christian Lentz, de 44 años, se produjo cuando hablaban en tagalo con sus vecinos filipinos. Lentz les dijo que hablaran en inglés y les dijo nombres estereotípicos japoneses.

Al día siguiente, según Amadeo Quindara, Lentz lo amenazó diciendo que “lo dejaría con un respirador” antes de irse. Alega que Lentz volvió unos 30 minutos después y lo atacó, dándole varios puñetazos en la cara y golpeándolo contra el suelo, lo que le ocasionó una herida en la nuca.

“Antes de que pudiera levantarme de la silla en la que estaba sentado, no podía contar las veces que me había golpeado”, declaró Amadeo Quindara al Las Vegas Review-Journal, “hasta que me levantó y me estampó contra el suelo. Esto fue dentro de mi garaje”.

Tras golpear a Amadeo en el suelo, Lentz se fue gritando “Muere” varias veces, según Amadeo Quindara y un reporte de arresto de Lentz del Departamento de Policía Metropolitana.

Ray Quindara, de 50 años, hijo de la pareja, dijo que los agentes de la Policía Metropolitana que acudieron al lugar de los hechos le dijeron que no podían arrestar a Lentz, que se encontraba en su casa tras el ataque. El reporte de arresto de Lentz decía que no podían arrestarlo ese día porque se encerró en su casa.

La policía arrestó a Lentz al día siguiente fuera de su casa, según Ray Quindara y el reporte de arresto de Lentz.

El domingo, Lentz dijo al Review-Journal que “no es una persona que cometa delitos de odio” y que no puede levantar a una persona.

Le dijo a la policía que no recordaba el supuesto encuentro con Amadeo Quindara, según su reporte de arresto, y dijo al Review-Journal que sus recuerdos desde finales de mayo hasta el domingo son “borrosos”.

La oficina del fiscal de distrito del Condado Clark anunció el 16 de junio que Lentz se enfrenta a cargos de maltrato a ancianos y robo en viviendas perpetrados como delitos de odio.

Lentz fue puesto en libertad bajo fianza con las condiciones de no meterse en problemas y mantenerse alejado de la casa de los Quindara, según los registros judiciales.

‘Temo por mi vida’

Amadeo Quindara se ha recuperado casi por completo de la agresión, pero afirma que aún le cuesta recordar cosas. Además de sus lesiones físicas, Amadeo Quindara y su familia siguen teniendo heridas mentales por el incidente.

“Temo por mi vida y por la de mi familia”, afirma Leonida Quindara. “Cada vez que sacan a pasear a los perros, no voy con ellos. No paro de comprobar dónde están y cuántos minutos pasean”.

La pareja solía dar paseos diarios con sus perros, pero ahora no salen a pasear sin que su hijo esté con ellos.

“Es nuestro vecindario, vivimos allí. Deberíamos poder pasear por donde quisiéramos sin miedo”, dijo Ray Quindara.

Apoyo de la comunidad

Tras el ataque, la familia recibió el apoyo del vecindario, de la comunidad local de asiático-estadounidenses e isleños del Pacífico (AAPI) y de la comunidad de Las Vegas en general.

La noticia del ataque se hizo viral en redes sociales, y algunas personas incluso visitaron la casa de los Quindara para ofrecer su apoyo.

“Me sorprende que la mayor parte de la conversación sea para ayudarnos, y estoy muy agradecida”, dijo Leonida Quindara.

Gracias al apoyo de la comunidad, la familia se puso en contacto con Minddie Lloyd, cofundadora y presidenta de Bamboo Bridges, una organización sin fines de lucro dedicada a defender y ayudar a la comunidad AAPI.

“Para mí está claro que esta comunidad se une”, afirma Ray Quindara. “Cuando pasa algo malo, la gente da un paso al frente y hace lo correcto”.

Lloyd afirmó que los delitos de odio contra los asiáticos son cada vez más frecuentes en Estados Unidos y que a menudo no se denuncian. Dijo que la gente siempre debe asegurarse de reportar cuando ven o son víctimas de odio.

También elogió a la fiscalía del Condado Clark por su gestión del caso.

“Gracias, fiscal Wolfson, por demostrarnos que la justicia es posible para quienes son objeto del odio y la violencia en nuestra comunidad”, afirmó Lloyd en un comunicado. “Espero que se haga justicia rápidamente en este caso. Estamos con la víctima y su familia”.