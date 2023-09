¿Dónde estás a salvo?: víctimas de accidentes son recordadas en vigilias del valle

Taylor Probst, izquierda, y Crystal Probst, derecha, hija y esposa de Andreas Probst, firman en un monumento cerca del sitio de su muerte el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Probst, un ciclista que murió atropellado mientras circulaba en bicicleta el 14 de agosto, era un ex agente de policía de California. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los seres queridos de Andreas Probst, que murió en un atropello con fuga mientras montaba en bicicleta el 14 de agosto, levantan la mano cuando se les pregunta si han perdido a un ciclista en un accidente de tránsito durante un memorial para Probst cerca del sitio de su muerte el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst, ex agente de policía de California, lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Agentes de policía en motocicleta llegan a un memorial para Andreas Probst, un ciclista que murió en un atropello con fuga mientras montaba en bicicleta el 14 de agosto, cerca del sitio de su muerte el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst, ex agente de policía de California, lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Se escriben mensajes en un monumento conmemorativo para Andreas Probst, un ciclista que murió en un atropello con fuga mientras montaba en bicicleta el 14 de agosto, cerca del sitio de su muerte el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst, ex agente de policía de California, lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Angela Ahmet, en el centro a la derecha, abraza a un amigo durante un memorial por Andreas Probst, un ciclista que murió en un atropello mientras montaba en bicicleta el 14 de agosto, cerca del lugar de su muerte el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. El esposo de Ahmet, Aksoy Ahmet, fue asesinado junto a otros 4 ciclistas en diciembre de 2020. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Paul Manguel, un ciclista de Henderson, firma un memorial para Andreas Probst durante un memorial cerca del sitio de su muerte el 14 de agosto, se reúnen para un memorial en el Northern Beltway Trail el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Probst, un ciclista que fue asesinado en un atropello con fuga mientras montaba en bicicleta el 14 de agosto, era un ex oficial de policía de California. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Taylor Probst, izquierda, y Crystal Probst, derecha, hija y esposa de Andreas Probst, hablan durante un memorial cerca del lugar de su muerte el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Probst, un ciclista que murió atropellado mientras circulaba en bicicleta el 14 de agosto, era un ex agente de policía de California. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los seres queridos de Andreas Probst, un ciclista que fue asesinado en un atropello con fuga mientras montaba su bicicleta el 14 de agosto, se reúnen para un monumento cerca del sitio de su muerte el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los seres queridos de Andreas Probst, un ciclista que fue asesinado en un atropello con fuga mientras montaba su bicicleta el 14 de agosto, se reúnen para un monumento cerca del sitio de su muerte el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los seres queridos de Andreas Probst, un ciclista que fue asesinado en un atropello con fuga mientras montaba su bicicleta el 14 de agosto, se reúnen para un monumento cerca del sitio de su muerte el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un monumento para Andreas Probst, un ciclista que murió en un atropello y fuga mientras montaba su bicicleta el 14 de agosto, está adornado con flores cerca del sitio de su muerte en el Northern Beltway Trail el jueves 7 de septiembre de 2023, en Las Vegas. La Policía Metropolitana determinó que el adolescente que atropelló a Probst, ex agente de policía de California, lo hizo intencionalmente. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Andreas Probst (Crystal Probst)

ARCHIVO - La policía de Las Vegas investiga la escena de un accidente mortal en North Tenaya Way cerca de West Centennial Parkway en Las Vegas el lunes 14 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Tracy Schuster Lide sostiene a su hija, Knowledge Schuster. (Tracy Schuster Lide)

Miembros de la comunidad se reunieron el jueves por la noche en dos eventos en memoria de las personas muertas en accidentes recientes de atropellamiento y fuga.

En Lorenzi Park, cerca de Washington Avenue y Rancho Drive, decenas de familiares y amigos celebraron una vigilia con velas por Knowledge Schuster, de 14 meses, que murió en un accidente con fuga el martes por la tarde en North Las Vegas.

Dertrez Pressley, de 34 años, un amigo de la familia, dijo que la vigilia fue en el mismo lugar que los padres de la niña, Tracy y Violetha Schuster Lide, tuvieron una revelación de género antes de que Knowledge naciera.

Ambos padres hablaron, al igual que el padre de Tracy, Joshua Schuster, de que Knowledge era una niña divertida y simpática a la que le encantaba decir “¡Hola!”, así como de su fe en Dios.

“Realmente no sé qué decir, todo me hace derrumbarme”, dijo Violetha. “Solo con ver a otro bebé me derrumbo”.

Hasta el jueves por la noche, la Nevada Highway Patrol no había arrestado a nadie en relación con el accidente.

El padre de Knowledge dijo que quiere que quienquiera que estuviera en el otro vehículo se presente.

Solo quiero que sepan que no estamos enfadados”, dijo Tracy Schuster Lide, de 33 años, de Las Vegas. “Solo queremos que rindan cuentas. Queremos que se responsabilicen de las acciones que tuvieron lugar el 5 de septiembre. Nos encantaría que dieran la cara”.

Muere un exjefe de policía en un atropello con fuga

A primera hora de la tarde, unas 100 personas se reunieron en Tenaya Way y Centennial Parkway, donde Andreas Probst, de 64 años, fue atropellado mortalmente por un conductor adolescente el mes pasado.

Probst llevaba 35 años trabajando en las fuerzas del orden, entre ellos como jefe de policía de Bell, California. El accidente se produjo a unas tres millas de la casa de su familia.

Estaba paseando en bicicleta de montaña alrededor de las 6 a.m. del 14 de agosto en la ciclovía cuando un Hyundai Elantra de 2016 conducido por un chico de 17 años golpeó a Probst por detrás y siguió conduciendo. La policía dijo que el vehículo era robado y ya huía de otro accidente cuando golpeó la bicicleta.

Probst falleció más tarde en el University Medical Center.

El jueves, agentes de la policía de tránsito en motocicletas de las fuerzas del orden de todo el sur de Nevada recorrieron Tenaya en formación, estacionados en la ciclovía frente a la concentración. Algunos de los asistentes, entre ellos Craig y Diana Brandes, trajeron sus bicicletas. La pareja vive cerca del lugar del accidente.

“Crees que estás seguro en el carril, y en realidad no lo estás”, dijo Diana Brandes. “Entonces, ¿dónde estás seguro?”.

‘No se trata solo de alguien en licras de ciclismo’

Ghost Bikes Las Vegas organizó el evento. El grupo aboga por la seguridad de los ciclistas y los usuarios vulnerables de la vía pública.

“Nuestro objetivo es no tener que poner nunca otra bicicleta, pero lo que intentamos hacer, bici a bici, es aumentar la visibilidad y crear debate”, declaró Pat Treichel, fundador de Ghost Bikes.

Una bicicleta blanca fue puesta en una señal de “ciclovía” cerca de la intersección. Treichel dijo que es para recordar a los conductores que presten atención y no conduzcan distraídos. La esposa de Probst, Crystal, y su hija Taylor escribieron en la bicicleta. Muchas otras personas reunidas en el acto también siguieron el ejemplo. Se colocaron flores y velas alrededor y sobre la bicicleta.

La semana pasada, el Departamento de Policía Metropolitana dijo en un comunicado que después de revisar un video del accidente publicado en las redes sociales, se determinó que el conductor de 17 años golpeó intencionalmente a Probst. Al chico, que ya había sido arrestado por atropellamiento con fuga y robo de vehículo, se le añadió un cargo de asesinato abierto, según la policía.

“No se trata solo de alguien en licras de ciclismo”, dijo Treichel. “Es el esposo de alguien, es la esposa de alguien, el padre, la madre, un compañero de trabajo, el jefe de policía”.