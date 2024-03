Alguacil del Tribunal Familiar es acusado de tráfico sexual de una adolescente

Vista general de la entrada del Tribunal Familiar del Condado Clark el viernes 18 de octubre de 2013 ubicado en 601 N. Pecos Rd. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

Un alguacil del Tribunal Familiar, arrestado esta semana, está acusado de tráfico sexual de una joven de 17 años, según un reporte de arresto.

Bryce Tokunaga, de 31 años, se enfrenta a cargos de secuestro en primer grado de un menor y tráfico sexual de un niño menor de 18 años, según muestran los registros judiciales.

Se entregó en el Centro de Detención del Condado Clark el lunes, y se ordenó su puesta en libertad sin fianza y arresto domiciliario durante una audiencia el martes, dijo su abogado defensor, Jess Marchese.

Tokunaga fue contratado como alguacil del Tribunal Familiar el 5 de febrero y todavía estaba pasando por un programa de capacitación al momento de su arresto, dijo la portavoz del Tribunal de Distrito, Mary Ann Price. Ahora está de baja administrativa a la espera de una investigación.

Una investigación sobre Tokunaga comenzó el 19 de febrero, cuando la policía detuvo su auto cerca de las avenidas Tropicana y Polaris. Tokunaga dijo a la policía que era alguacil y que estaba saliendo con la chica de 17 años que viajaba en el asiento del copiloto de su auto, según el reporte de arresto de Tokunaga.

Los detectives de antivicio del Departamento de Policía Metropolitana fueron llamados al lugar de los hechos porque el agente que dio el alto al auto de Tokunaga “creía que la detención estaba posiblemente relacionada con la prostitución”, debido a la aparente edad de la chica y a la zona de la ciudad en la que Tokunaga fue detenido, según el reporte. La chica no cooperó con la policía en el lugar de los hechos, pero los investigadores confiscaron los teléfonos celulares de ambos.

Tokunaga “negó tener conocimiento alguno de que (la chica) trabajara como prostituta o de que le hubiera pagado dinero por mantener relaciones sexuales”, según el reporte de su arresto.

Sin embargo, el reporte reportó que la policía revisó los mensajes de texto entre Tokunaga y la chica, los cuales mostraban que Tokunaga facilitó que ella se dedicara al trabajo sexual, incluyendo el arreglo para que ella viajara fuera del estado con propósitos de trabajo sexual. Según el reporte arrestado, también fue acusado de solicitarle que tuviera sexo con él y de comprarle dos armas de fuego.

Marchese dijo que argumentó ante el tribunal que Tokunaga no implica riesgo de fuga, y no tiene antecedentes penales. La jueza de paz Rebecca Saxe ordenó que Tokunaga fuera sometido a vigilancia electrónica de alto nivel y que no tuviera contacto con la víctima, según los registros judiciales.

Tokunaga deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el jueves por la mañana.