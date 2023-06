Adolescente es condenado a prisión por atacar a maestra de Eldorado High

junio 29, 2023 - 10:03 am

Jonathan Eluterio Martínez García, quien se declaró culpable de intento de asesinato y de intento de agresión sexual y de agresión con uso de un arma mortal con resultado de lesiones corporales importantes en un ataque a su maestra, comparece ante el tribunal con sus abogados Jennifer Smith y Tyler Gaston para la sentencia en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023. Martínez García fue condenado a entre 16 y 40 años de prisión.

La exmaestra de Eldorado High School, Sade, da una declaración de impacto sobre la víctima durante una audiencia de sentencia para Jonathan Eluterio Martínez García en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023.

Jonathan Eluterio Martínez García llega al tribunal para su sentencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023.

La jueza de distrito del Condado Clark, Kathleen Delaney, preside la sentencia de Jonathan Eluterio Martínez García en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023.

Jonathan Eluterio Martínez García llega al tribunal para su sentencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023.

Dele, padre de la exmaestra de Eldorado High School, Sade, da una declaración de impacto sobre la víctima sentencia para Jonathan Eluterio Martínez García en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas Miércoles, 28 de junio 2023.

Jonathan Eluterio Martínez García escucha su sentencia en el tribunal en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas Miércoles, 28 de junio 2023.

Gabriel, esposo de la exmaestra de Eldorado High School, Sade, da una declaración de impacto sobre la víctima durante la sentencia de Jonathan Eluterio Martínez García en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023.

Jonathan Eluterio Martínez García comparece ante el tribunal para la sentencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023.

La exmaestra de Eldorado High School, Sade, escucha a la jueza junto a su esposo Gabriel, su madre Jennifer y su padre Dele durante la sentencia de Jonathan Eluterio Martínez García en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023.

Jennifer, madre de la exmaestra de Eldorado High School, Sade, da una declaración de impacto sobre la víctima durante la sentencia de Jonathan Eluterio Martínez García en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el miércoles 28 de junio de 2023.

La exmaestra de Eldorado High School, Sade, da una declaración de impacto sobre la víctima durante la sentencia de Jonathan Eluterio Martínez García en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas miércoles, 28 de junio 2023.

Una exmaestra de Eldorado High School que fue atacada por su alumno de 16 años el año pasado, hizo sus primeras declaraciones públicas el miércoles durante una emotiva audiencia de sentencia para el adolescente.

La maestra, Sade, dijo que en lugar de sentirse enojada o herida, no ha sentido “absolutamente nada” desde que fue atacada el año pasado en su salón de clases por Jonathan Martínez García.

Le dijo a la jueza de distrito Kathleen Delaney que se ha sentido como “prisionera” mental y físicamente durante el último año.

“Solo tiene sentido que él también esté en la cárcel el mayor tiempo posible”, dijo. “Esto no es porque lo odie o quiera algún tipo de sufrimiento para él… pero como he dicho, yo ya no siento esos sentimientos”.

Las Vegas Review-Journal no suele identificar a las víctimas de delitos sexuales, pero la víctima de este caso accedió a ser identificada por su nombre de pila y mediante fotografías.

Martínez García fue condenado el miércoles a entre 16 y 40 años de prisión. Los fiscales habían pedido una condena de entre 22 y 55 años, pero la jueza dijo que la sentencia más baja era “un equilibrio” entre la gravedad del delito y otros factores del caso.

El abogado de oficio Tyler Gaston argumentó apasionadamente ante la jueza que el comportamiento de Martínez García se debió a los graves efectos secundarios de un medicamento para el asma, que, según Gaston, le provocó cambios de humor, terrores nocturnos y alucinaciones. Antes de tomar el medicamento Singulair, también conocido por el nombre genérico Montelukast, Martínez García era un adolescente cariñoso que sacaba buenas calificaciones en la escuela, participaba en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROTC) y ganó un premio de robótica, dijo Gastón.

La compañía que creó Singulair se enfrenta actualmente a múltiples demandas alegando que era consciente de que el medicamento podía afectar al cerebro y causar problemas psiquiátricos, según ha reportado Reuters esta semana.

Mientras le mostraba a la jueza fotos de Martínez García de pequeño y posando con su familia, Gastón argumentó que el adolescente debería ser condenado a libertad condicional. Dijo que la jueza no debería usar el caso para dar un ejemplo sobre la violencia en las escuelas.

“Aquí no hay ningún comportamiento que estemos tratando de alterar o corregir, porque el asunto está resuelto: ya no toma Montelukast”, dijo Gastón. “Así que disfrazar una pena de cárcel de castigo es solo venganza; no cambia nada para nadie”.

Martínez García, que ahora tiene 17 años, se declaró culpable en abril de intento de asesinato, intento de agresión sexual y agresión con uso de arma mortal con resultado de lesiones corporales importantes.

En abril de 2022, Martínez García entró en la clase de la maestra y la estranguló con una “cuerda o cordel”, después le golpeó la cabeza contra la mesa y la dejó inconsciente, según el Departamento de Policía Metropolitana.

La maestra le dijo a la policía que le preguntó a Martínez García por qué la estaba agrediendo, y él respondió que “no le gustaban los maestros” y que se estaba “vengando”.

Después, la asfixió hasta dejarla inconsciente por segunda vez y, cuando despertó, le había bajado los pantalones y la ropa interior. Martínez García le echó algo encima y dijo que quería “prenderle fuego a algo”, según declararon las autoridades. Luego, puso una estantería encima de ella y se sentó encima.

Durante el ataque, Martínez García intentó cortar las muñecas de la maestra y le dijo: “¿No te puedes morir ya?”, según la policía. Inicialmente le dijo a la policía que se había “desmayado” y que no recordaba el ataque, pero más tarde dijo que recordaba haber intentado asfixiar a la maestra y le dijo a la policía que la había violado.

La maestra declaró el miércoles ante la jueza que recuerda haber creído que iba a morir mientras Martínez García la atacaba.

Durante la audiencia, Martínez García se disculpó por el crimen y dijo que debería haber pedido ayuda.

“Me arrepiento de lo que hice”, dijo. “También me arrepiento de las cosas que debería haber hecho, pero no hice”.

El subjefe de la Fiscalía de Distrito, William Rowles, dijo el miércoles que no cree que el efecto secundario de la medicación fuera una razón válida para el ataque, y que Martínez García tuvo múltiples oportunidades para abandonar el salón de clases. Rowles también se refirió al aumento de los reportes de violencia en las escuelas locales, y dijo a la jueza que la sentencia de Martínez García debe servir como un elemento de disuasión para la comunidad.

“Creo firmemente que todavía hay ciertos delitos y ciertas conductas que requieren un castigo punitivo”, dijo.

El ataque fue uno de los varios incidentes de violencia escolar que los políticos han denunciado en el último año. En marzo, Sade apareció junto al gobernador Joe Lombardo cuando este habló en apoyo del Proyecto de Ley 330 de la Asamblea, conocida como Ley de Escuelas más Seguras y Solidarias.

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Legislatura y firmado por los gobernadores, establece medidas disciplinarias para los alumnos que agredan con intención de causar lesiones corporales a un empleado de la escuela.

Sade y varios miembros de su familia se dirigieron a la jueza el miércoles, pidiendo que Martínez García recibiera la pena más alta posible.

La madre de Sade dijo que su hija solía ser una mujer independiente y amante de la diversión que procedía de una familia de maestros y se mudó a Las Vegas para comenzar su primer trabajo como maestra. Desde el ataque, no ha podido dar clases y ha tenido dificultades para salir de casa debido a continuas complicaciones de salud física y mental.

“Para el resto de su vida, su último recuerdo de la enseñanza va a ser este estudiante intentando matarla”, le dijo la madre de Sade a la jueza.