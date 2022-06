Respecto la inflación, los demócratas imitan a “Monty Python”

junio 22, 2022 - 8:01 am

[Autor: Juan de Dios Varela]

La estrategia de las elecciones generales de los demócratas sobre la inflación proviene directamente de “Monty Python”: ¡Huye!

Esa es una de las cosas interesantes que aprendimos después de las primarias del 15 de junio.

Adam Laxalt ganó la nominación republicana para el Senado de Estados Unidos. La senadora demócrata –titular- Catherine Cortez Masto atacó rápidamente a su oponente por trabajar para alguien que representaba a las compañías petroleras. Luego lanzó un anuncio, afirmando que Laxalt ha estado “del lado de ‘Big Oil’ durante años”.

He aquí por qué es poco probable que los votantes se dejen influir por estos ataques. Cortez Masto y su partido están en el poder. Tiene que convencer a los votantes de que elegir a Laxalt conducirá a precios de gasolina altos cuando los precios de la gasolina ya son altos.

Es evidente que falta una solución al problema que más preocupa a la mayoría de los votantes: la inflación, que incluye precios más altos de la gasolina. Es probable que vea mucho esta estrategia de “huir”, porque los demócratas no tienen una respuesta. Los votos de Cortez Masto ayudaron a causar inflación y contribuyeron a los altos precios de la gasolina. El Plan de Rescate Estadounidense fue aprobado con el apoyo de solo 50 senadores. Si hubiera votado en contra, la inflación probablemente sería más baja de lo que es hoy.

Los representantes demócratas, Dina Titus, Susie Lee y Steven Horsford también votaron a favor. Cortez Masto también se opuso al oleoducto Keystone y a los arrendamientos adicionales de perforación de combustibles fósiles. Estos habrían aumentado la oferta, lo que podría estabilizar o reducir los precios en la estación de servicio.

Para muchas personas, el resultado más tangible de la agenda verde, impulsada por los demócratas progresistas, es que creó precios de gasolina récord. Y los votantes saben exactamente a quién culpar. Una encuestadora de Las Vegas dijo que las personas con las que habla frecuentemente culpan a los demócratas por la inflación, según una historia reciente del Washington Post. Incluso dijo que cree que los miembros del Sindicato Culinario están divididos sobre por qué partido votar en noviembre. Vaya.

Otras cosas sobre la primaria:

El alguacil Joe Lombardo ganó fácilmente el visto bueno republicano para gobernador. Creo que comienza la carrera como un ligero favorito sobre el gobernador Steve Sisolak. Pero Sisolak será difícil de vencer. La titularidad es importante, especialmente cuando el estado está inundado de dinero federal.

Creo que es probable que los demócratas que se postulen para un cargo estatal están tres puntos porcentuales por delante de Cortez Masto. Eso se debe a que los funcionarios federales son más responsables de las políticas productoras de inflación que los votantes más desprecian.

Es probable que los demócratas presenten al candidato republicano a secretario de Estado, Jim Marchant, como una amenaza para la democracia. Cuando lo hagan, recuerde que un PAC conectado con los demócratas promovió a Marchant en las primarias, presumiblemente pensando que sería más fácil de derrotar que otros candidatos.

Para ganar su contienda, Marchant necesita mantener las preocupaciones sobre el fraude electoral enfocadas en la evidencia disponible. Que hable sobre cómo la oficina de la actual Secretaria de Estado, Bárbara Cegavske, encontró más de 4,000 personas que votaron en 2020, que presentaron un documento de inmigración al DMV. Los investigadores no saben si esas personas luego se convirtieron en ciudadanos estadounidenses o no. Esta es la razón por la que se debe exigir prueba de ciudadanía para votar. La verificación de firmas en las boletas por correo también es una broma. Ajustándose a detalles como este, no a generalidades que suenen como uvas agrias o teorías de conspiración.

Todos deberían estar agradecidos de que el fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, venciera a Ozzie Fumo en las primarias demócratas. Wolfson no es perfecto, pero al menos generalmente quiere enjuiciar a los criminales.

Varios candidatos perdieron su oportunidad de ganar este ciclo al postularse para un cargo demasiado alto. Sam Brown es el ejemplo más obvio. Guy Nohra y Fred Simon dieron cada uno a sus campañas para gobernador siete cifras, pero terminaron con poco que mostrar.

Panorama general: este definitivamente será un buen año a nivel nacional para los republicanos, pero las principales carreras de Nevada parecen ser competitivas.