¿Qué debo hacer al sufrir un accidente?

El abogado Eric Palacios, posa para un retrato en un estudio fotográfico. [Foto cortesía, vía Jessica Jordan-Tabares]

Cuando hay días de lluvia en algunas áreas de Las Vegas, surge la pregunta: ¿Qué debo hacer después de un accidente?

Hay varios pasos importantes que realizar. Primero, llamar al 911 si alguien está gravemente herido. Si no hay lesiones graves la primera llamada debe ser a la policía.

La policía puede determinar quién tuvo la culpa y dar infracciones (o tickets) al culpable. Esto hará más fácil establecer un reclamo con la compañía de seguros.

Segundo, no hable con la compañía de seguros sobre sus lesiones. Muchas veces le preguntan ese instante ¿”cómo se siente? ¿Le duele algo? ¿Todo está bien?” Y sin pensar decimos: si todo está bien. Esto es una trampa de la compañía de seguros. Ellos graban las conversaciones y luego las usan en su contra. El día del accidente, muchos no sienten dolor y no se dan cuenta que han sido lesionados. El susto, la adrenalina, y el preocuparse por los pasajeros o el auto, muchas veces hace que no pensemos en nosotros mismos y nuestra salud.

Si alguien de la compañía de seguros le pregunta si usted está bien, su respuesta debe ser: no lo sé, acaba de pasar el accidente y no puedo contestar esa pregunta ahora. Si insisten en una respuesta diga: prefiero consultar con un doctor antes de contestar cualquier pregunta sobre mi salud.

Tercero, llame a su abogado de confianza. Es importante que usted escoja su abogado. Hay personas que tratarán de llevarlo o recomendarlo un abogado a fuerzas. No caiga en esta trampa. Usted tiene el derecho de escoger su abogado y sus médicos.

Cuarto, siga las indicaciones de su abogado y sus médicos. Estos profesionales saben cómo proteger sus derechos y cómo ayudarlo a recuperarse de la manera más rápida y eficaz. Si no sigue sus consejos puede perjudicar su salud y también el valor de su caso.

Quinto, no se desespere. Luego de la pandemia, todo está tomando más tiempo de lo normal. Los reclamos se demoran más, citas con doctores y especialistas tal vez sean más difíciles de conseguir rápidamente, etc. Si su caso está en manos de un abogado, hable con él o ella y tenga paciencia.