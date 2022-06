Penalidades por no pagar una deuda

junio 3, 2022 - 8:00 am

¿Puedo ir a la cárcel por no pagar una deuda?

La respuesta simple es no. En algunos países latinos -por lo general- sí se encarcela a personas que no han pagado ciertas deudas. En Estados Unidos es diferente. Aquí no se encarcela a deudores.

Si usted recibe llamadas amenazándolo con ser arrestado o ir a la cárcel por no pagar una deuda, no se asuste. Esas llamadas suelen ser estafas, especialmente si dicen ser del IRS o alguna agencia del gobierno. Nunca dé su información personal o pague a alguien por teléfono o giro directo, sin verificar a quién envía el dinero.

La única manera de ir a la cárcel por deudas es si tales deudas fueron incurridas bajo algún fraude o crimen. Si la persona es hallada culpable del crimen, entonces puede terminar en la cárcel. También es posible terminar en la cárcel por no pagar manutención de sus hijos. Aunque esto generalmente será sólo por unos días, para que usted reconozca que tal deuda es muy seria.

¿Qué puede suceder si no puedo pagar mis deudas? Depende en el tipo de deuda.

Si es una hipoteca de casa, el banco se la puede embargar por medio de una acción de “foreclosure”. Este proceso toma varios meses, e incluso a veces hasta años, dependiendo del banco y si usted se defiende de tal acción.

Si es una deuda de carro, el banco también le puede quitar o “reposeer” el carro. Esto generalmente sucede si usted está más de 60 días tarde en pagar el carro.

Si es una deuda garantizada por el artículo que compró: electrodomésticos, muebles, moto, bote, etc., al no pagar la deuda el banco puede reclamar los artículos que garantizan el préstamo.

Una vez que le embargan o quitan la casa, el carro o el artículo que garantizaba la deuda; tal artículo es rematado o vendido. Si la venta no genera suficiente dinero para pagar su deuda al banco, a veces el banco puede enjuiciarlo para colectar el resto de su deuda.

Si alguien garantizó el préstamo para usted, conocido en inglés como “co-signer”, y usted no paga la deuda, el banco puede intentar cobrar la deuda a esa persona.

Si es un préstamo sin garantía o colateral entonces el banco o prestamista puede reportar la deuda no pagada a los burós de crédito. Esto no es manera de recuperar la deuda, pero si le impide de obtener buenos préstamos en el futuro.

Para recuperar el dinero, el banco no tiene otro recurso más que enjuiciarlo. Si ganan el juicio en su contra y el juez dicta que usted si debe tal deuda, entonces también puede ser responsable por pagar gastos de abogados e intereses.

El proceso de juicio por deuda puede tomar de seis meses a más de un año. Dependiendo si usted se defiende en el juicio o no.