Los demócratas buscan recuperar el partido y anunciaron la candidatura de Danielle Monroe-Moreno

Carson City.

Danielle Monroe-Moreno no ha hecho nada para merecer esto.

La asambleísta (de cuatro mandatos) de North Las Vegas está trabajando arduamente en Carson City, sirviendo como Speaker Pro Tempore de la Asamblea y presidenta del comité más importante de la Legislatura: Ways and Means (Medios y Arbitrios).

Es por eso que muchos de sus amigos le preguntan si está loca por buscar otro trabajo, y uno desagradecido: presidenta del Partido Demócrata del Estado de Nevada.

Incluso Monroe-Moreno dijo que inicialmente se mostró escéptica de aceptar el trabajo, rechazó la idea al principio y trató de reclutar a otros para hacerlo. Pero cuanto más pensaba en ello y oraba al respecto, dice, más le parecía lo correcto.

“Era justo el momento”, dijo en una entrevista la semana pasada en su oficina en Carson City, donde acaba de comenzar la Legislatura de 2023.

Desde que una lista de progresistas bien organizados, pero doctrinarios, se hizo cargo del partido en 2021, los demócratas han tenido que sortear el partido que el difunto senador Harry Reid dirigía como un barco hermético. Después de que los progresistas, que estaban afiliados a los Socialistas Democráticos de América, obtuvieran los principales puestos del partido, todo el personal profesional renunció. Formaron un partido en el exilio, denominado Victoria Democrática de Nevada, que defendió escaños legislativos, mantuvo tres de los seis cargos constitucionales y reeligió a la vulnerable senadora estadounidense Catherine Cortez Masto.

Resulta que controlar el grupo no era esencial para la victoria. Pero seguro que facilitaría las cosas.

De ahí la candidatura de Monroe-Moreno, junto con una lista de conocidos demócratas del “establishment”. Les encantaría recuperar el partido, especialmente dada la nueva importancia de Nevada como el segundo en la nación en el calendario de primarias presidenciales. (Bueno, tal vez 1.5 en la nación; Nevada se ha visto obligada a compartir una fecha primaria con New Hampshire).

“Muchas cosas comienzan desde arriba, con liderazgo”, dice Monroe-Moreno. “Tú marcas el tono”.

Además, Monroe-Moreno dice que sería bueno asistir a funciones con demócratas de otros estados sin que se les pregunte si el partido estatal cayó en manos de progresistas, algunos de los cuales hablaron abiertamente sobre las primarias con demócratas más liberales que apuntan a los moderados. “Es extremadamente vergonzoso que me pregunten sobre eso”, dice Monroe-Moreno.

Monroe-Moreno, ex oficial de prisiones en Arizona y Nevada, no muestra ningún miedo, aunque podrías perdonarla si lo hiciera. Este es el partido cuya convención estatal de 2016 se convirtió en un caos, con la entonces presidenta Roberta Lange escoltada por seguridad armada debido a amenazas.

Pero si los progresistas son buenos en algo, es en organizarse. Pudieron ganar el estado para Sanders durante las asambleas electorales de 2020 y ganar los principales escaños del partido estatal al año siguiente. Seguramente, Monroe-Moreno no quiere terminar como la pobre senadora estatal Carrie Buck, quien trató de convertirse en presidenta del Partido Republicano del Condado Clark solo para perder después de una amarga pelea judicial.

“Todavía no he perdido una elección”, dice Monroe Moreno. “Si perdemos, no será por falta de esfuerzo. Pero no vamos a perder”.

Sin embargo, perderá el sueño, ya que las elecciones son el 4 de marzo.

Por su parte, Whitmer dijo en un comunicado anunciando su candidatura a la reelección que se quedó con un partido endeudado (los exmiembros del partido lo niegan y los registros de recaudación de fondos no lo reflejan). Pero ella dice que ha cambiado al partido de regreso.

“Siempre me he asegurado de que nuestro partido viva sus valores y ponga la acción por delante de la retórica, desde hacer inversiones históricas en nuestros partidos de condados rurales hasta implementar nuestra Iniciativa de Votación Negativa para apoyar a nuestro personal a medida que se sindicalizan y más”, dijo en una declaración la semana pasada anunciando su reelección. “Cumplimos nuestras promesas y apenas estamos comenzando”, dijo.

Pero está claro que los antiguos miembros del partido, muchos entrenados por Reid, quieren vivir el valor número uno del senador: ganar. Y apenas están comenzando también.