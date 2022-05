La Junta Directiva del CCSD regañó a una madre por violar el “decoro”

Si es demasiado sexualmente explícito para leer en una reunión de la Junta Escolar, no debe asignarse a los niños. Desafortunadamente, el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) no sigue esa pauta de sentido común.

mayo 25, 2022 - 8:00 am

[Autor: Juan de Dios Varela]

Si es demasiado sexualmente explícito para leer en una reunión de la Junta Escolar, no debe asignarse a los niños. Desafortunadamente, el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) no sigue esa pauta de sentido común.

“Voy a leerles una tarea que le dieron a mi hija de 15 años en una escuela preparatoria local”, dijo una madre a la Junta Directiva en una reunión reciente. “Esto será horrible para mí leerte. Pero eso le dará una perspectiva de cómo se debe haber sentido cuando su maestra le pidió que memorizara esto y lo representara frente a toda su clase”.

Luego comenzó a leer la tarea: “No te amo. No eres tú. Es solo que no me gusta tu p—. O cualquier p— en ese caso. Engañé a Joe”.

Un estallido, aparentemente de la audiencia, interrumpió a la madre. La vicepresidenta de la junta, Evelyn García Morales, luego regañó a la madre. “No estamos usando blasfemias”, dijo. Más tarde agregó: “Esta es una reunión pública. Pido decoro”.

Cuando la madre reanudó, notó que García Morales acababa de expresar su punto de vista. “Si no quieres que te lo lea, ¿cómo fue para mi hija de 15 años tener que memorizar material pornográfico y…”?

Parecía que su siguiente palabra era “retratar”. Eso es solo una suposición, porque el distrito cortó su micrófono. Más tarde, los funcionarios le permitieron terminar su comentario.

Lo que pasó es un ultraje. Y se pone peor. Aquí hay algunos extractos del resto de la tarea que un maestro le dijo a un niño de 15 años que memorizara, según Power2Parent.

“Soy una pu… lesbiana”. Con “tú siempre fue como un sacapuntas que se atasca”. “Nunca te amaré a ti, ni a ningún hombre, ni a ningún pi…”.

El lunes, los indispensables “Libs” de TikTok compartieron un video de esto en Twitter. Tiene más de dos millones de visitas.

Hice a los funcionarios del distrito una serie de preguntas sobre el incidente. En respuesta, dijeron que estaban al tanto de un video “que alegaba que a un miembro del público no se le dio su tiempo completo para hacer comentarios públicos”. Se defendieron diciendo que a la madre finalmente se le permitió hablar nuevamente.

Ese giro está más allá de la parodia.

Aparentemente, incluso los funcionarios del distrito se dieron cuenta de lo ridículo que sonaba. Dos horas después, enviaron otro comunicado. El distrito está investigando “una tarea de clase que consiste en un ejercicio de escritura generado por el estudiante que produjo contenido que no conduce a la instrucción del estudiante”.

Esa es una forma bastante seca de describir algo demasiado lascivo para leer en una reunión pública. Al menos, el distrito ahora admite que es problemático. Pero se debe hacer más. Un maestro que asignó eso a un niño, incluso si no era parte del plan de estudios oficial, debería ser despedido.

“En una de mis reuniones con la administración de la escuela, culparon a mi hija por no decir que no a la tarea”, dijo la madre a la junta.

Vergonzoso. Ese tampoco fue el único ejemplo de culpar a la víctima.

“Creo que esta madre fue utilizada por ‘Power2Parent’ para interrumpir la reunión e impulsar su agenda”, tuiteó la fideicomisaria Danielle Ford después de que el video se volviera viral.

Qué repugnante respuesta para una madre que fue lo suficientemente valiente como para hablar en nombre de su hija. Además, “Power2Parent” es increíble. Les dan voz a los padres, que es lo que más teme el sistema educativo.

No se sabe con qué frecuencia el distrito esconde incidentes como este debajo de la alfombra. O peor aún, cuántas veces sucede sin que los padres se enteren.

Ah, y la junta acaba de aprobar que los niños hagan un juego de roles pidiendo sexo. Saca a tus hijos y nietos.

Los funcionarios del distrito no pueden defender cosas como esta. Solo esperan que dejes de prestar atención y que otros padres no tengan el coraje de hablar.