Gilbert no se equivoca respecto a una emergencia escolar

La fecha límite para declarar sus impuestos, generalmente es abril 15. Puede pedir una extensión, la cual hace que su declaración que debe estar hecha para antes del 15 de octubre, en la mayoría de casos. ¿Qué pasa si no la hizo? Hay diferentes penalidades. Lo bueno es que en este país no se va a la cárcel por no pagar impuestos a tiempo, siempre y cuando no haya fraude envuelto.