El sur de Nevada debería darle una oportunidad a Dale

Archivo.- Dale Erquiaga, asesor principal del gobernador de Nevada, Brian Sandoval, da una rueda de prensa el viernes 27 de mayo de 2011 en el Capitolio de Carson City, Nevada. [Foto Cathleen Allison / AP]

Nevada ha visto muchos nombramientos de unción (dedazos, en términos coloquiales), muchos de los cuales son contrarios a las buenas políticas públicas. De hecho, es casi una tradición estatal.

Así vieron algunos el reciente nombramiento de Dale Erquiaga como canciller interino del Sistema de Educación Superior de Nevada.

Un grupo que incluye a las cámaras de comercio de Las Vegas, Latina, Asiática y Urbana, la Asociación de Educadores del Condado Clark, la Fundación Engelstad y el Consejo para una Mejor Nevada (Council for a Better Nevada) escribieron a los regentes, instando a retrasar la votación.

“Contratar a un candidato calificado para el puesto de canciller es, por lo tanto, fundamental para el éxito de los estudiantes y los logros académicos, el desarrollo de la fuerza laboral y la diversificación económica y la prosperidad de las familias de Nevada”, dice la carta.

Eso es mucho para poner en una sola persona. ¿Alguien está calificado para ese trabajo?

La carta continúa: “Sin embargo, este proceso ha sido ignorado y descuidado en detrimento de nuestra comunidad de educación superior y, lo que es más importante, de todos nuestros estudiantes. El compromiso sólido de la comunidad es esencial para la selección de (sic) cualquier candidato”.

La carta también dice que no se pidió su opinión a ningún estudiante, profesorado, personal o “simpatizantes filantrópicos”. (De hecho, la presidenta de la Junta de Regentes, Cathy McAdoo dice que se reunió con presidentes de universidades, el consejo de presidentes de senados docentes y personal del sistema antes de presentar el nombre de Erquiaga).

Y no es que los firmantes de la carta tengan ningún problema con Erquiaga personalmente, aunque la carta podría leerse así. Es el proceso, ya ves. (La directora ejecutiva del Council for a Better Nevada, Maureen Shafer, incluso llamó durante una entrevista con el Review-Journal a Erquiaga “razonablemente competente”, un estándar que ella misma podría lograr algún día).

Vamos, gente. Todos ustedes han vivido en Nevada el tiempo suficiente como para saber el proceso. Y no es que McAdoo haya firmado un acuerdo secreto con “partidarios filantrópicos” para condicionar futuras donaciones a mantener su trabajo. Volviendo a Erquiaga: en realidad tiene bastante experiencia. No solo fue elegido en enero para hacerse cargo del Kenny Guinn Center for Policy Priorities, sino que también ha sido presidente de la organización nacional Communities in Schools. Trabajó para el gobernador Brian Sandoval como director de estrategia, después de supervisar por primera vez el sistema K-12 de Nevada como superintendente estatal de instrucción pública durante dos años. Ha cabildeado en nombre del Distrito Escolar del Condado Clark y trabajó en R&R Advertising como vicepresidente y director. Ah, y también fue subsecretario de Estado en jefe en Nevada, donde su familia ha vivido durante generaciones.

Entonces, ¿qué es lo que no les gusta?

Oh, es cierto: es un norteño. Creció, junto a Sandoval, un amigo de toda la vida, en Fallon. Se graduó de la Universidad de Nevada, Reno. Y la percepción, si no la realidad, es que el sistema universitario siempre ha privilegiado a su primera escuela sobre “la rebelde” UNLV.

La constitución estatal es clara: el sistema universitario debe ser controlado por la Junta de Regentes, y ellos han optado por actuar a través de un canciller que supervisa a los presidentes y los campus.

Puede ser una herejía que un sureño diga esto, pero ¿a quién le importa si Erquiaga es norteño? Ha vivido y trabajado en la parte sur del estado, conoce el presupuesto estatal, el proceso legislativo y el sistema K-12 que alimenta a los estudiantes a los colegios comunitarios y universidades. Y cualquiera que lo conozca sabe que es un líder inteligente que puede dirigir organizaciones complejas mientras administra relaciones.

El sistema universitario ha visto su parte de rectores, buenos y malos. Puede ser que el proceso tradicional de unción de Nevada, aunque haya sido translúcido, haya funcionado bien tanto para la institución como para las personas a las que sirve, a pesar de las plumas erizadas. En cualquier caso, Erquiaga ha dicho que se desempeñará solo como canciller interino, ayudando al sistema durante la próxima sesión legislativa, mientras continúa la búsqueda de una persona demente, lo siento, que sea un candidato calificado, para ocupar el puesto a tiempo completo.

Mientras tanto, démosle una oportunidad a Dale Erquiaga.