El sistema de honor no sustituye a la seguridad electoral.

La demora en el conteo de votos no es lo único preocupante de las elecciones en Nevada. Los funcionarios del Condado Clark aceptaron mi firma en seis sobres de devolución de boletas por correo.

En las últimas dos elecciones, Nevada envió boletas por correo a todos los votantes registrados, a menos que optaran por no participar. Eso significa que se enviaron alrededor de 1,8 millones de boletas. Bueno, más de 1 millón no serán devueltos. Anteriormente, un votante podía solicitar una boleta de voto en ausencia por cualquier motivo. Eso es más seguro porque las boletas se enviaron solo a aquellos que querían votar por correo.

Con tantas boletas flotando, existen preocupaciones obvias de seguridad: es mucho más fácil obtener la boleta de otra persona. Alguien podría votar por su cónyuge o hijo que no se preocupa por la política, pero se registró automáticamente en el DMV. En los complejos de apartamentos, las boletas de los residentes anteriores terminaron en la basura. Un empleado de correos podría embolsarse boletas. No hay exactamente una cadena de custodia hermética.

Los funcionarios electorales, sin embargo, afirman que no hay necesidad de preocuparse. Han afirmado que la verificación de la firma ayuda a evitar que alguien emita con éxito una boleta que no le pertenece.

Como hice hace dos años, probé esa teoría en esta elección. 11 personas me enviaron una foto del sobre de su boleta. Luego escribí su nombre con mi letra. Cada votante luego copió mi versión de su firma en el sobre de devolución de su boleta. Me enviaron una foto para asegurarse de que no era su letra normal. Esto simulaba firmar la boleta de otra persona.

También es legal porque cada votante firmó su propia boleta.

Si la verificación de firmas funcionó, las 11 boletas deberían haberse reservado para firmas no coincidentes. En cambio, se aceptaron seis. Eso es más del 50 por ciento de posibilidades de ser aceptado. Cuando hice este experimento en 2020 con nueve votantes, se aceptaron ocho votos. Esa fue una tasa de aceptación de casi el 90 por ciento.

Estos tamaños de muestra son demasiado pequeños para decir definitivamente que las cosas han mejorado. Esperemos que lo hayan hecho. Pero, de cualquier manera, una cosa es obvia: la verificación de firmas no es la medida de seguridad a prueba de fallas que los funcionarios electorales afirman que es.

Eso no es sorprendente. Las firmas no son un identificador único. Se transforman con el tiempo. Cambian en función de la rapidez con la que escribas o sobre lo que estés escribiendo. La ley de Nevada también dificulta el rechazo de una firma. La firma rechazada debe contener diferencias “múltiples, significativas y evidentes”. Dos oficiales tienen que decidir que no es un partido. Ese margen de maniobra permite el paso de firmas que no coinciden.

Esto es reparable. Para verificar las boletas de voto en ausencia, Georgia requiere un identificador único, como los últimos cuatro dígitos del número de licencia de conducir.

Una breve palabra sobre lo que esto no es. No es una defensa de los últimos murmullos de las redes sociales de Donald Trump. Las críticas a la seguridad electoral deben adaptarse estrictamente para seguir la evidencia, no hacer generalizaciones radicales que se refuten fácilmente. Tampoco es prueba de fraude electoral.

Lo que esto prueba es que las boletas por correo de Nevada siguen siendo vulnerables al fraude. Incluso el fraude a pequeña escala puede cambiar las contiendas. Parece que algunas de las carreras de la Asamblea de este año se decidirán por docenas de votos.

El sistema de honor no sustituye a la seguridad electoral.