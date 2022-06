Cuidado con el calor y los carros

Archivo.- Un vehículo utilizado para una presentación ante los medios de comunicación incluye un termómetro, el cual marca una temperatura de 140º F al interior del mismo. Jueves 13 de mayo de 2021 en el estacionamiento del Edificio Principal de LVMPD. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

[Contenido Patrocinado]

Muchos de nosotros, cuando éramos niños fuimos dejados desatendidos en automóviles mientras nuestros padres entraban rápidamente a la tienda, el banco o a recoger a nuestros hermanos de la escuela. No lo veíamos como algo peligroso en esa época, pero las cosas han cambiado.

Ahora es contra la ley dejar a niños e incluso, animales desatendidos, si es que ciertos requisitos no son cumplidos.

Primero hablemos sobre dejar a niños desatendidos.

Es contra la ley dejar a niños menores de ocho años desatendidos en un carro. Para ser acusado tiene que haber dejado al niño en el automóvil con dos condicionantes: sabiendo e intencionalmente. Lo que significa que usted no será culpable del crimen, siempre y cuando demuestre que no sabía que el niño estaba en el automóvil (el niño se subió al carro sin que usted se diera cuenta) o no era su intención dejar al niño en el carro (se olvidó usted de que el niño estaba en el asiento de atrás), si eso sucede, entonces no será culpable del crimen.

La ley estipula requisitos adicionales para que esto sea un crimen: primero, tiene que ser un peligro dejar al niño solo, o segundo, si las llaves están el encendido del motor o el carro está prendido. No se necesitan las dos cosas en conjunto para que sea un crimen dejar a un niño en el automóvil; si una de las dos es cierta, entonces usted puede ser acusado.

Hay más partes de esta ley. Usted puede dejar a un niño menor de ocho años solo en el carro si usted o alguien mayor de 11 años está supervisando y a vista del niño. Por ejemplo, si usted se baja del carro para usar un cajero automático o para saludar a un vecino sin alejarse mucho del automóvil.

También es contra la ley dejar a animales en un carro si es que la temperatura es demasiado alta o baja. Tenga esto en mente durante este verano.

Si la policía tiene que romper un vidrio de su automóvil para salvar a un niño o mascota, la policía no será responsable de los gastos para arreglar su carro. Ya que actuaron en una emergencia para salvar una vida.

Si usted es acusado de dejar un niño o mascota dentro de un automóvil bajo circunstancias peligrosas, es importante que busque la ayuda de un abogado. Un abogado puede eliminar o minimizar los cargos.