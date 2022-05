CCSD hará que los estudiantes hagan un juego de roles pidiendo sexo

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) no puede mantener a los niños seguros ni enseñarles a leer, por lo que ahora quiere que hagan un juego de roles para pedirse sexo entre ellos.

mayo 6, 2022 - 8:00 am

Esta foto de archivo del 4 de noviembre de 2021 muestra a la Junta de Fideicomisarias del Distrito Escolar del Condado Clark durante una reunión de la junta en Las Vegas. [Foto Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal]

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) no puede mantener a los niños seguros ni enseñarles a leer, por lo que ahora quiere que hagan un juego de roles para pedirse sexo entre ellos.

El jueves pasado, la junta escolar aprobó cambios al plan de estudios de educación sexual del distrito. Eso incluye un plan de lecciones para estudiantes de preparatoria titulado “Derechos, respeto, responsabilidad: no tengas sexo sin ellos”.

Observe la suposición subyacente en ese título, que se encuentra a lo largo de la lección. Está bien tener relaciones sexuales, incluso si tienes 14 años, siempre y cuando sigas las reglas enumeradas. Otra implicación es que todos los demás lo están haciendo. Si tiene reservas acerca de ser sexualmente activo como adolescente, lo cual debería ser, debe ser raro. Finalmente, no se menciona a los padres. El mensaje es que los estudiantes de preparatoria no necesitan preocuparse por lo que su mamá y su papá piensen sobre este tema.

La mayor parte de la lección se basa en que los estudiantes representen escenarios. En teoría, se supone que debe demostrar los matices de obtener el consentimiento. En la práctica, los estudiantes representarán situaciones sobre cómo iniciar el sexo.

Aquí hay un escenario de la lección que involucra a dos personas en una relación. El mensaje de la primera persona dice: “Vas a hacerle saber (a la otra persona) que esta noche es la noche: van a tener sexo juntos por primera vez”.

El aviso de la segunda persona dice: “Has estado tocándote mucho sin tener ningún tipo de sexo (vaginal, oral o anal) y no has dicho lo que quieres o no quieres”.

Aquí hay otro escenario. Una pareja ha estado saliendo durante tres meses. La primera persona piensa que es hora de tener sexo. La segunda persona también piensa que es hora de tener relaciones sexuales. Sin embargo, “Realmente estás nervioso por estar desnudo y tener sexo”.

Esto es tremendamente inapropiado. Las escuelas no deberían obligar a los estudiantes a imaginar, y mucho menos actuar frente a sus compañeros, cómo empujar “apropiadamente” a un compañero de clase al sexo. No deberían tener que realizar una obra de teatro en la que comparten su deseo de tener relaciones sexuales si pueden superar su incomodidad por la desnudez.

La lección no contiene ninguna discusión sobre los beneficios de la abstinencia hasta que te cases. No hablemos del aspecto emocional del sexo, de cómo no es simplemente un acto físico y une a dos personas de una manera única. Nada sobre cómo los sentimientos fugaces, especialmente cuando eres un adolescente, son una forma basura de tomar decisiones que alteran la vida. O cuántas personas se arrepienten de tener relaciones sexuales a una edad temprana. O las enfermedades de transmisión sexual.

La lección incluye esto: “Puede notar un lenguaje en todo el plan de estudios que parece menos familiar”. Eso incluye “referirse a ‘alguien con vulva’ frente a una niña o una mujer. Esto tiene la intención de hacer que el plan de estudios sea inclusivo”.

Alguna vez se consideró despectivo reducir a una mujer a sus partes íntimas. Ahora, es parte del plan de estudios del distrito.

No son solo los materiales de la escuela preparatoria los que son inapropiados. Aquí hay una parte de un libro de trabajo complementario para niñas de quinto grado sobre “descubrir nuevos sentimientos”.

“Algunos pueden comenzar a explorar partes íntimas de su cuerpo, especialmente el área genital”, afirma el material.

Está bien que el distrito enseñe las realidades biológicas del sexo. Pero este plan de estudios va mucho más allá. Es alentar a los estudiantes a tener relaciones sexuales con los únicos guardianes que son sus propios sentimientos y obtener el consentimiento de otra persona.

El distrito estará contradiciendo activamente los valores que muchos padres probablemente están tratando de inculcar en sus hijos.