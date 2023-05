Batman no sería bienvenido en Gotham City. Mira lo que le hicieron a Daniel Penny.

El columnista Víctor Joecks, posa para un retrato en el estudio fotográfico de Las Vegas Review-Journal, el 9 de enero de 2017 en Las Vegas. [Foto Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal, archivo]

Si Batman apareciera para salvar Gotham City, los fiscales lo arrestarían. Solo mire lo que la ciudad de Nueva York le está haciendo a Daniel Penny.

Es una noche oscura en la ciudad más grande del país. Los días tampoco son buenos. El desorden que alguna vez se habría visto como una amenaza para la sociedad civilizada ahora se tolera e incluso se alienta. El hurto en tiendas se ha disparado, pero los ladrones rara vez son procesados. Incluso cuando son arrestados, las políticas laxas de libertad bajo fianza devuelven rápidamente a los delincuentes a las calles. Los delitos graves aumentaron un 22 por ciento el año pasado.

Es una realidad que solo el Joker de la película “The Dark Knight” podría amar. “Introduce un poco de anarquía”, dice. “Altera el orden establecido, y todo se vuelve caos.”

Es peor bajo tierra. Delincuentes y enfermos mentales deambulan por el metro. Videos virales muestran a pasajeros, especialmente mujeres, siendo acosados y atacados. Los asesinatos en el metro también se han disparado desde la pandemia. En muchos videos, otros pasajeros, incluidos hombres, se sientan en silencio, tratando desesperadamente de evitar atraer la ira del agresor.

“Un héroe puede ser cualquiera, incluso alguien que hace algo tan simple y reconfortante como poner un abrigo sobre los hombros de un niño pequeño para hacerle saber que el mundo no ha terminado”, dice Bruce Wayne.

O proteger a extraños de un enfermo mental que amenaza a otros. Eso es lo que la evidencia muestra que hizo Penny, un veterano de la Marina. El 1 de mayo, Penny viajaba en metro cuando Jordan Neely comenzó a amenazar a otros pasajeros. Quejándose de su hambre, gritó: “No me importa ir a la cárcel y recibir cadena perpetua. Estoy listo para morir.”

Penny lo estranguló. Un video muestra a dos pasajeros que ayudan a sujetar al hombre que lucha. Después de que Neely fue sometido, Penny lo ayuda a ponerse en posición de recuperación. Lamentablemente, Neely terminó muriendo.

“La locura, como sabes, se parece mucho a la gravedad. Todo lo que se necesita es un pequeño empujón”, dice Joker.

En este punto, hay un acuerdo generalizado. Neely estaba loco, o en el lenguaje moderno, mentalmente enfermo. Los funcionarios de la ciudad lo conocían bien. Estaba en su “Top 50” de personas que necesitaban ayuda. Había sido arrestado más de 40 veces entre 2013 y 2021. Después de golpear a una anciana en la cara en 2021, fue a la cárcel, razón por la cual no fue arrestado el año pasado. Pero en febrero, un juez lo liberó y lo envió a un centro de tratamiento durante 15 meses. No lo hizo 15 días antes de irse.

Si su muerte no encajara en la narrativa preferida de la izquierda, nunca habrías oído hablar de él. Pero Penny es blanco y Neely es afroamericana. Eso es todo lo que la izquierda necesitaba para calzar este incidente en su narrativa de racismo sistémico. No importa que no haya evidencia de que la raza tenga algo que ver con las acciones de Penny. No importa que una de las personas que ayudaron a Penny a contener a Neely fuera afroamericano. No importa los repetidos fracasos de las políticas de los funcionarios de la ciudad que permitieron que Penny aterrorizara a los pasajeros del metro en lugar de recibir el tratamiento necesario.

En casos como estos, los jueces de izquierda se basan en la identidad del grupo, no en las acciones individuales. Penny es blanco, por lo que debe ser declarado culpable. Neely es afroamericano por lo que debe ser glorificado. Qué desviación tan trágica del sueño del Dr. Martin Luther King.

“Algunos hombres no buscan nada lógico, como el dinero”, dice Alfred Pennyworth, mayordomo y padre sustituto de Batman. “No pueden ser comprados, intimidados, razonados o negociados. Algunos hombres solo quieren ver el mundo arder.”

Qué descripción tan adecuada de los fiscales pro-criminales como el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg. Asumió el cargo y le dijo a su personal que no buscara tiempo en la cárcel por muchos delitos. Sin embargo, se apresuró a acusar a Penny de homicidio involuntario en segundo grado.

En las películas, Batman se precipita para salvar a la aterrorizada ciudadanía. En la Ciudad Gótica de hoy, actuar heroicamente hará que te arresten.