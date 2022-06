“Vegas Loop” fue aprobado por el Ayuntamiento de Las Vegas

El Ayuntamiento de Las Vegas aprobó el miércoles 15 de junio los planes para que el innovador concepto “Vegas Loop” de The Boring Co., se extienda desde el Resort World hasta el centro de la ciudad.

El centro de operaciones de la empresa The Boring Co. tiene perforadoras y simuladores, así como un centro de vigilancia de toda la red de túneles. Es el centro neurálgico de la empresa. Cuando finalice la construccion de la red, esperan que funcione como una tienda de regalos y “recuerditos”. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El Ayuntamiento de Las Vegas aprobó por unanimidad el acuerdo de monorraíl para el proyecto, allanando el camino para que el sistema de transporte subterráneo con una flota de Tesla incluya cinco paradas iniciales en el centro. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La parada LVCC South Station es adornada en la superficie con un taladro gigantesco, de los usados para la perforación de túneles. En la foto, de espaldas Ashley Steinberg, asesora de la firma The Boring Co., cuyo propietario es el multimillonario Elon Musk. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La flotilla de automóviles eléctricos que circulan en “Vegas Loop” son Tesla y además son los más modernos. En la foto, Ydolina Irazeguerri, al término de un recorrido por las estaciones del centro de convenciones de Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Por unanimidad, los concejales aprobaron el acuerdo para el proyecto, allanando el camino para que el sistema de transporte subterráneo -con una flota de Teslas- incluya paradas iniciales en el centro: de Stratosphere a Plaza hotel &casino, George Mahal, Fremont Street Experience y Slotzilla.

El acuerdo es válido por 50 años y se vinculará con el sistema planificado para la jurisdicción del Condado Clark, que incluye varias propiedades del Strip y el Allegiant Stadium.

Las Vegas Review-Journal en Español visitó la ruta existente que conecta Encore, con cuatro estaciones del Centro de Convenciones y el Resort World. “En total, ‘Vegas Loop’ será una red de túneles de 34 millas con aproximadamente 55 estaciones, incluido el Aeropuerto Internacional Harry Reid y el Allegiant Stadium. Se incluirán alrededor de cinco millas de túneles en el centro de la ciudad. Se podrían agregar otras estaciones en el futuro, incluso en -o cerca- del Distrito de Artes”, comentó Ashley Steinberg, asesora de la firma, propiedad del billonario Elon Musk, agregando que “ahora puedo trabajar para obtener los permisos y otros acuerdos para las estaciones planificadas para el centro de la ciudad”.

Steinberg desempeñará un papel en la obtención de los permisos ambientales necesarios, se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford en 2011, trabajó en Washington, D.C., antes de unirse a The Boring Co.

La concejal por el Distrito 3, Olivia Díaz, pidió al presidente de la empresa, Steve Davis, que brindara un panorama del impacto que ha tenido, hasta este momento, la fase operativa con vehículos eléctricos Tesla. “Este es el primer paso, la obtención del permiso nos permite vislumbrar el largo camino que tenemos por delante; espero tener las máquinas perforando el túnel en 2023. Luego presentaremos los planos, el estudio de desarrollo del diseño, el impacto ambiental, la construcción, operación y mantenimiento”, dijo Davis.

Sobre el precio de los boletos para utilizar el transporte subterráneo “Vegas Loop”, Davis señaló que “el sistema será relativamente barato para los pasajeros; un viaje desde el centro; de Fremont Street Experience hasta el Aeropuerto Internacional Harry Reid (una vez que esa parte esté en operación) tendrá un costo aproximado a $12 y tomaría ocho o nueve minutos. No van a ser $30, tampoco será $1, $12 es donde estamos”, dijo.

De acuerdo con información publicada por Las Vegas Review-Journal, Boring Company recaudará todos los ingresos del sistema, y los pagos trimestrales se realizarán al ayuntamiento según un sistema escalonado.

Porción del Condado Clark

La obtención de permisos –continúa el reportaje de RJ- para varias rutas de “Vegas Loop” se encuentra en varias fases. El “Tropicana Loop” en el extremo sur del Strip, incluida una estación Allegiant Stadium, el “Caesars Loop” para las propiedades de Caesars Entertainment ubicadas a lo largo del área central del Strip y una ramificación entre el Westgate y el Centro de Convenciones de Las Vegas serán las próximas paradas en ser construidas.

Cada área puede construirse en fases separadas y luego conectarse mediante túneles. Permite que la conectividad inicial ocurra en el Resort World, tal y como lo había mencionado Steve Hill, CEO y presidente de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

Hill dijo que espera que algunas de esas fases estén en operación en algún momento de 2023.

Según el tamaño y la estructura de una estación, el costo de construcción oscila entre $1.5 millones y $20 millones. Cada propiedad es responsable de pagar los costos vinculados a esa estación, mientras que Boring Company es responsable de la construcción y operación del sistema de túneles.

Tiempo propicio

El sistema “de bucle” de The Boring Co. no se ha probado en gran medida, y el Convention Center Loop es el único sistema completamente operativo de su tipo. Desde que se abrió a los asistentes a convenciones, ha servido a más de 700,000 personas.

La concejal Victoria Seaman dijo que, a pesar del pequeño grupo de datos del sistema, ahora es el momento de poner en marcha el proyecto.

“He sido fanática de esta tecnología desde que recorrí los túneles cuando se estaban construyendo (en el Centro de Convenciones) y creo que con el crecimiento de Las Vegas, esto va a cambiar las reglas del juego”, dijo Seaman. “Creo que a veces hay que arriesgarse para tener éxito. Necesitamos avanzar con la tecnología y será más limpia para el medio ambiente. Mi única pregunta es ¿cuándo vamos a tener esto en mi barrio?”.

Seaman reside en Summerlin.