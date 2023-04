Un brote mortal de hongos preocupa a los legisladores de Nevada y buscan más ayuda

abril 21, 2023 - 10:50 am

Esta foto muestra una cepa de Candida auris cultivada en una placa de Petri en un laboratorio de los CDC. (Shawn Lockhart/CDC vía AP)

Toda la delegación del Congreso de Nevada le está pidiendo al gobierno federal hacer más para luchar contra un hongo potencialmente letal que causa los mayores brotes en el país en los hospitales del sur de Nevada y centros de atención a la salud a largo plazo.

En una carta enviada el viernes a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la delegación pide a la agencia federal de salud pública que tome medidas decisivas contra el hongo Candida auris y que “proporcione rápidamente los recursos necesarios a los profesionales de la salud pública y a los proveedores de atención a la salud de Nevada que se encuentran en la primera línea de este brote”.

Mayor preocupación

La carta dirigida a Rochelle Walensky, directora de los CDC, afirma que la delegación sigue preocupada por el hecho de que la agencia, a pesar de clasificar el hongo resistente a los medicamentos como una amenaza urgente, “aún no ha desarrollado un plan integral para prevenir una mayor propagación de C. auris en Nevada y en los más de 26 estados que ahora reportan infecciones”.

El año pasado, Nevada reportó 384 casos clínicos de C. auris -el mayor número del país-, como infecciones del torrente sanguíneo, el cerebro o el corazón. Esto se debe en parte a la adopción de medidas para identificar rápidamente los nuevos casos, según las autoridades estatales.

Hasta el 24 de marzo, se habían identificado 527 casos clínicos en el sur de Nevada y 723 casos de colonización, en los que el hongo se encuentra en la piel de las personas sin enfermar, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada. De estas personas, 103 murieron, muchas de ellas con otros problemas médicos graves.

Los casos se identificaron en al menos 35 hospitales generales de cuidados intensivos, hospitales de cuidados a largo plazo y centros de enfermería especializada del sur de Nevada, según el departamento. El hongo puede propagarse por superficies como barandillas de camas y equipos médicos, donde puede permanecer durante largos periodos de tiempo, invisible a los ojos. También puede propagarse por personas colonizadas que no saben que lo tienen.

Según los CDC, los pacientes con mayor riesgo de infección son los que llevan mucho tiempo hospitalizados, los que tienen un catéter venoso central -también conocido como vía central- u otras vías o tubos que se introducen en el cuerpo, o los que han recibido previamente antibióticos o medicamentos antimicóticos. Por lo general, las personas sanas no enferman por C. auris.

Los primeros casos en los brotes del sur de Nevada se identificaron en agosto de 2021.

“La pandemia de COVID-19 creó un entorno para que C. auris se propagara rápidamente junto con COVID-19, ya que los pacientes estaban cada vez más expuestos a C. auris cuando buscaban atención para COVID-19 en centros de atención a la salud, incluidos hospitales, o mientras los pacientes estaban aislados en entornos de atención congregada, como centros de atención a largo plazo”, señala la carta.

“Además, los procedimientos específicos de descontaminación y cribado de C. auris se produjeron con menor frecuencia a medida que los centros de atención a la salud daban prioridad a la lucha contra el COVID-19”, señala la carta.

El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada, en la Facultad de Medicina de la UNR, ha detectado mutaciones en el hongo correlacionadas con la resistencia a los medicamentos. Esto significa que las infecciones “no solo serán más difíciles de contener, sino también cada vez más difíciles de tratar”, afirma la carta.

En ella se describe el laboratorio estatal de salud como la vanguardia de los esfuerzos de salud pública en Nevada, pero que “puede necesitar apoyo federal adicional para luchar contra este brote”.

‘Tendencia alarmante en la dirección equivocada’

Señala que los CDC proporcionaron trabajadores para apoyar el rastreo de contactos durante la pandemia del COVID-19, pero que actualmente no hay personal sobre el terreno en Nevada dedicado al rastreo de C. auris, a pesar de que el hongo se ha detectado en las aguas residuales en el Condado Clark y se está extendiendo rápidamente en las comunidades. Aunque los CDC proporcionaron cierto nivel de apoyo al estado el año pasado, no fue suficiente para disuadir significativamente la amenaza.

“Aunque estamos increíblemente agradecidos por el apoyo que los CDC han proporcionado a los funcionarios de salud estatales y locales de Nevada en los últimos años, el número de casos de C. auris en el sur de Nevada ha sido tendencia alarmante en la dirección equivocada”, dice la carta, encabezada por la representante Susie Lee y firmada también por las senadoras Jacky Rosen y Catherine Cortez Masto, junto con los representantes Dina Titus y Steven Horsford, todos ellos demócratas. El único republicano de la delegación de Nevada, el representante Mark Amodei, también firmó la carta.

En concreto, las delegaciones de Nevada en el Congreso piden que los CDC trabajen con los funcionarios estatales para desarrollar un plan integral que incluya apoyo directo a las instalaciones afectadas, la creación y difusión de las mejores prácticas para la contaminación y el tratamiento, y recursos adicionales para apoyar la capacidad de pruebas de laboratorio.