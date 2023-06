Tiktoker baja 58 libras con dieta de McDonald's, pero los expertos se muestran escépticos.

Un tiktoker de Tennessee se subió a la báscula y no le gustó el número que apareció, así que decidió hacer un cambio en su estilo de vida.

junio 12, 2023 - 8:22 am

Kevin Maginnis, un hombre de 57 años de Nashville, Tennessee, documentó su pérdida de peso de casi 60 libras en TikTok mientras comía solo McDonald's para el desayuno, el almuerzo y la cena durante 100 días. (Dreamstime)

Pero Kevin Maginnis, de 57 años, de Nashville, no se apuntó a un gimnasio ni empezó a preparar la comida, sino que se dirigió al McDonald’s más cercano.

El 21 de febrero, Maginnis, conocido como bigmaccoaching en TikTok, dijo en el sitio de redes sociales que pesar 238 libras era “absolutamente inaceptable”.

Maginnis dijo que, aunque sabía que la gente pensaría que está loco, planeaba comer solo McDonald’s durante los próximos 100 días, según el TikTok del 22 de febrero que ha cosechado más de 2.4 millones de visitas.

“Tengo 57 años, hijos y nietos. Conozco a algunas personas de 60 años con sobrepeso, pero no conozco a nadie que tenga sobrepeso a los 80 años”, dijo Maginnis en un TikTok que publicó al comienzo de su viaje. “Quiero estar aquí el mayor tiempo posible, y creo que quitarme parte de este exceso de peso me va a ayudar a conseguirlo”.

El reto era sencillo. Maginnis comería solo McDonald’s para desayunar, comer y cenar, y tomaría agua en lugar de refrescos. Se comería la mitad de su pedido para demostrar que no se trata tanto de lo que comes como de la cantidad de comida que consumes.

El fanático de los Arcos Dorados documentó su viaje de pérdida de peso en TikTok, mostrando a los espectadores sus comidas, respondiendo preguntas, pesándose e incluso comparando los nuevos análisis de sangre con sus resultados antes de empezar el reto.

El 20 de abril, Maginnis llevaba 59 días y había perdido 41 libras, según su TikTok.

“Chicos, ¿es posible que el pollo, los huevos y el tocino estén quitando el exceso de peso de mi cuerpo?”, preguntaba en el video mientras disfrutaba de un McGriddle.

El 1° de junio, día 100 de su viaje, Maginnis publicó un TikTok de su pesaje final, mostrando a sus seguidores que había perdido 58½ libras.

Aunque la dieta McDonald’s parecía haber funcionado para Maginnis, los expertos son escépticos de este enfoque.

“¿Una caloría es una caloría cuando se trata de perder peso? Técnicamente, sí. Eso es lo que va a funcionar en esta situación”, dijo a Fortune Well Tara Schmidt, dietista registrada principal de New Mayo Clinic Diet. “Sin embargo, los temas que aún no se han abordado son la densidad de nutrientes (calidad de la dieta), el equilibrio y la sostenibilidad”.

“La investigación nos dice que cualquier programa de dieta con control de calorías funcionará, pero la mayoría de la gente experimentará una recuperación de peso cuando ya no sea capaz de mantenerlo”.