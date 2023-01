Siete preguntas que los estadounidenses mayores deben hacerse antes de someterse a cirugía mayor

enero 25, 2023 - 10:04 am

Hay tres fases a tener en cuenta en la recuperación quirúrgica: ¿Qué implicará la recuperación en el hospital? ¿Te trasladarán a un centro de rehabilitación? ¿Y cómo será la recuperación en casa? (Getty Images)

¿Cómo se determina si los beneficios potenciales de una cirugía mayor compensan los riesgos? ¿Qué preguntas deben plantearse las personas mayores cuando tratan de averiguarlo? (Getty Images)

Las personas mayores que se plantean someterse a una intervención quirúrgica a menudo no están seguras de hacerlo. En muchos casos, la cirugía puede salvar la vida o mejorar la calidad de vida de un adulto mayor. Pero la edad avanzada aumenta el riesgo. (Getty Images)

Larry McMahon, que cumple 80 años este mes, está deliberando si debe someterse a una cirugía mayor. En los últimos cinco años, sus dolores de espalda se intensificaron. La fisioterapia, los relajantes musculares y las inyecciones no le ofrecen alivio.

“Es un dolor que apenas me deja hacer algo”, afirma.

¿Debería McMahon, policía estatal retirado de Virginia que ahora vive en Southport, Carolina del Norte, someterse a una operación de fusión espinal, un procedimiento que puede durar hasta seis horas? (Hace ocho años se sometió a una laminectomía lumbar, otra ardua operación de espalda).

“¿Me recuperaré en seis meses o en un par de años? ¿Es seguro para un hombre de mi edad, con diversos problemas de salud, estar dormido durante un largo periodo de tiempo?”, preguntó McMahon, transmitiendo algunas de sus preocupaciones en una conversación telefónica.

Las personas mayores que piensan someterse a una intervención quirúrgica a menudo no están seguras de hacerlo. En muchos casos, la intervención puede salvar la vida o mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Pero la edad avanzada aumenta el riesgo de resultados no deseados, como dificultades en las actividades cotidianas, hospitalizaciones prolongadas, problemas de movilidad y pérdida de independencia.

Según un estudio de investigadores de la Facultad de Medicina de Yale publicado el pasado otoño en JAMA Surgery, casi uno de cada siete adultos mayores muere en el plazo de un año tras someterse a una intervención quirúrgica mayor.

Son especialmente vulnerables los pacientes mayores con demencia probable (el 33 por ciento muere en el plazo de un año) y debilidad (el 28 por ciento), así como los sometidos a cirugías de urgencia (el 22 por ciento). La edad avanzada también amplifica el riesgo: Los pacientes de 90 años o más tenían seis veces más probabilidades de morir que los de 65 a 69 años.

La investigación plantea algunas preguntas: ¿Cómo se determina si los beneficios potenciales de una cirugía mayor compensan los riesgos? ¿Y qué preguntas deben hacerse las personas mayores para tratar de averiguarlo? Les pedimos recomendaciones a varios expertos. He aquí algunas de sus sugerencias.

¿Cuál es el objetivo de esta operación?

Pregúntale a tu cirujano: “¿Cómo mejorará las cosas esta operación?”, dice Margaret “Gretchen” Schwarze, profesora asociada de cirugía en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin. ¿Prolongará tu vida si se extirpa un tumor de crecimiento rápido? ¿Mejorará tu calidad de vida al facilitarle el caminar? ¿Evitará que quedes discapacitado, como una prótesis de cadera?

Si tu cirujano te dice: “Tenemos que extirpar este tumor o eliminar esta obstrucción”, pregúntate qué repercusiones tendrá en tu vida diaria. El simple hecho de que se detecte una anomalía, como una hernia, no significa que haya que tratarla, sobre todo si no tienes síntomas molestos y la intervención conlleva complicaciones, señalan los doctores Robert Becher y Thomas Gill, de la Universidad de Yale, autores del trabajo de investigación del otoño pasado sobre cirugía mayor en adultos mayores.

Si todo va bien, ¿qué puedo esperar?

Schwarze, cirujana vascular, suele atender a pacientes con aneurismas aórticos abdominales, una dilatación de un vaso sanguíneo importante que puede ser mortal si estalla.

Así es como describe el “mejor de los casos” de esta afección: “La operación dura entre cuatro y cinco horas. Cuando termine, estarás en la UCI con un tubo respiratorio durante uno o dos días. Después, permanecerás en el hospital una semana más o menos. Después, probablemente tendrás que ir a rehabilitación para recuperar fuerzas, pero creo que podrás volver a casa en tres o cuatro semanas, y probablemente tardarás dos o tres meses en volver a sentirte como antes de la operación”.

Entre otras cosas que la gente podría preguntarle a su cirujano, según un folleto para pacientes que hizo el equipo de Schwarze: ¿Cómo será mi vida diaria justo después de la operación? ¿Tres meses después? ¿Un año después? ¿Necesitaré ayuda y durante cuánto tiempo? ¿Me pondrán tubos o drenajes?

Si las cosas no salen bien, ¿qué puedo esperar?

Según Schwarze, el “peor de los casos” podría ser el siguiente: “Te operan, vas a la UCI y tienes complicaciones graves. Sufres un infarto. Tres semanas después de la operación, sigues en la UCI con un tubo para respirar, has perdido casi todas tus fuerzas y no tienes ninguna posibilidad de volver a casa. O, la cirugía no funcionó, y aun así pasaste por todo esto”.

“La gente suele pensar que morirá en la mesa de operaciones si las cosas salen mal”, dice la doctora Emily Finlayson, directora del Centro de Cirugía para Mayores de la UCSF, en San Francisco. “Pero somos muy buenos rescatando a la gente, y podemos mantenerla con vida durante mucho tiempo. La realidad es que puede haber mucho dolor y sufrimiento e intervenciones como sondas de alimentación y respiradores si las cosas no salen como esperamos”.

Dada mi situación, ¿cuál es el resultado más probable?

Una vez que su cirujano te haya mencionado varios escenarios, pregúntale: “¿Realmente necesito operarme, en tu opinión?” y “¿Qué resultados crees que son los más probables para mí?”. aconseja Finlayson. Las investigaciones sugieren que los adultos mayores frágiles, con deterioro cognitivo u otras afecciones graves, como cardiopatías, tienen peores experiencias con la cirugía mayor. Además, los adultos mayores de entre 80 y 90 años corren un mayor riesgo de que las cosas salgan mal.

“Es importante que haya familiares o amigos en la sala para estas conversaciones con pacientes de alto riesgo”, afirma Finlayson. Muchos adultos mayores tienen dificultades cognitivas y pueden necesitar ayuda para tomar decisiones complejas.

¿Cuáles son las alternativas?

Asegúrate de que tu médico te explique cuáles son las opciones no quirúrgicas, dice Finlayson. Los hombres mayores con cáncer de próstata, por ejemplo, podrían considerar la “espera vigilante”, es decir, el monitoreo continuo de sus síntomas, en lugar de arriesgarse a una cirugía invasiva. Las mujeres de 80 años que desarrollan un pequeño cáncer de mama pueden optar por dejarlo en paz si extirparlo supone un riesgo, teniendo en cuenta otros factores de salud.

Debido a la edad de Larry McMahon y a sus problemas médicos subyacentes (una prótesis de rodilla de 2021 que no se ha curado, artritis, hipertensión), su neurocirujano le sugirió que explorara otras intervenciones, como más inyecciones y fisioterapia, antes de operarse. “Me dijo: ‘Yo gano dinero con la cirugía, pero es el último recurso’”, cuenta McMahon.

¿Qué puedo hacer para prepararme?

“Prepararse para la cirugía es realmente vital para los adultos mayores: Si los pacientes hacen algunas cosas que recomiendan los médicos -dejar de fumar, perder peso, caminar más, comer mejor- pueden disminuir la probabilidad de complicaciones y el número de días que pasan en el hospital”, dijo la doctora Sandhya Lagoo-Deenadayalan, líder del programa de Optimización Perioperatoria de la Salud del Adulto Mayor (POSH) de Duke University Medical Center.

Cuando se les recomienda POSH a los pacientes mayores, se les hace una evaluación completa de su medicación, estado nutricional, movilidad, enfermedades preexistentes, capacidad para presentarse a las actividades cotidianas y apoyo en casa. Salen de allí con una lista de acciones recomendadas, que suelen comenzar varias semanas antes de la intervención quirúrgica.

Si tu hospital no dispone de un programa de este tipo, pregunta a tu médico: “¿Cómo puedo preparar mi cuerpo y mi mente?” antes de someterse a una intervención quirúrgica, dice Finlayson. Pregunta también: “¿Cómo puedo preparar mi casa con antelación para prever lo que necesitaré durante la recuperación?”.

¿Cómo será la recuperación?

Hay que tener en cuenta tres niveles: ¿Qué implicará la recuperación en el hospital? ¿Te trasladarán a un centro de rehabilitación? ¿Y cómo será la recuperación en casa?

Pregunta cuánto tiempo es probable que permanezcas en el hospital. ¿Tendrás dolor o secuelas de la anestesia? La preservación de la cognición es una preocupación, y quizá quieras preguntarle a tu anestesista qué puedes hacer para mantener el funcionamiento cognitivo tras la operación. Si vas a un centro de rehabilitación, querrás saber qué tipo de terapia necesitarás y si puedes esperar volver a tu nivel de funcionamiento inicial.

Durante la pandemia del COVID-19, “muchos adultos mayores optaron por volver a casa en lugar de ir a rehabilitación, y es muy importante asegurarse de que cuentan con el apoyo adecuado”, afirma la doctora Rachelle Bernacki, directora de transformación de la atención y servicios postoperatorios del Centro de Cirugía Geriátrica del Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Para algunas personas mayores, la pérdida de independencia tras la operación puede ser permanente. Asegúrate de preguntar cuáles son tus opciones en caso de que esto ocurra.