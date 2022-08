Reinfecciones de COVID-19 en aumento en Nevada

Kits de prueba de COVID-19 listos para su distribución. (Dave Zajac /Record-Journal vía AP)

Si tuviste COVID-19 dos veces, estás en buena -y creciente- compañía. Incluso si te vacunaste contra el COVID cuatro veces, no estás solo. Y si crees que la vacunación evita necesariamente la reinfección, piénsalo de nuevo.

Las reinfecciones por COVID-19 representaron más del 14 por ciento de los casos reportados en todo el estado en junio, en comparación con alrededor del nueve por ciento en marzo.

En junio, se reportaron 31,520 primeras infecciones y 5,232 reinfecciones. De las reinfecciones, 5,085 fueron segundas infecciones, 145 terceras infecciones y dos cuartas infecciones, según los datos obtenidos de la Oficina de Análisis del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada.

Estas cifras incluyen los casos confirmados y probables, los primeros incluyen los resultados de las pruebas PCR y moleculares y los segundos los resultados de las pruebas rápidas de antígenos.

“Las reinfecciones múltiples siguen siendo infrecuentes”, afirma Brian Labus, profesor adjunto de epidemiología y bioestadística de la Facultad de Salud Pública de la UNLV. Pero serán cada vez más frecuentes a medida que pase más tiempo después de la infección o la vacunación y se pierda la inmunidad acumulada”.

Para muchos, el COVID-19 puede llegar a ser como los ataques de influenza. “Es posible que no se contraiga todos los años, pero a lo largo de la vida es probable que se contraiga unas cuantas veces”, sobre todo si no se está al día con las vacunas, dijo Labus.

Cifras globales

Hasta el miércoles, en el transcurso de la pandemia, 758,432 personas en Nevada se habían infectado una vez, 37,544 dos veces, 596 tres veces, 13 cuatro veces y una persona cinco veces, según datos del estado.

El estado considera que un caso es una reinfección cuando una persona que dio positivo a COVID-19 y se ha recuperado vuelve a dar positivo al menos 90 días después de la prueba original.

Los datos estatales indican que, para la mayoría de las personas, el tiempo entre las infecciones es mucho mayor que 90 días. Para las personas que han tenido dos infecciones, el promedio del número de días entre infecciones es de 386. En el caso de las personas con tres o más infecciones, el promedio es de 249 días entre la primera y la segunda infección, y de 180 días entre la segunda y la tercera.

A pesar de la aparición de variantes más capaces de evadir la inmunidad acumulada, “no hemos visto que las reinfecciones se acerquen”, dijo la bioestadística estatal Kyra Morgan. “El promedio de tiempo… entre la infección inicial y la reinfección no parece reducirse con el tiempo”.

Que el número de reinfecciones esté creciendo no es una sorpresa, dijo la epidemióloga estatal Melissa Peek-Bullock. “Si pensamos, en primer lugar, en la disminución de la inmunidad y, en segundo lugar, en que el virus es más eficaz y eficiente a la hora de evadir las respuestas inmunitarias que nuestro cuerpo sigue teniendo, no es sorprendente ni alarmante ver que estamos teniendo reinfecciones”, dijo.

Vacunados vs. No vacunados

Los datos de junio sugieren que las personas totalmente vacunadas tienen una ventaja a la hora de evitar la reinfección.

Los datos muestran una menor tasa de reinfección entre las personas totalmente vacunadas, es decir, las que recibieron dos inyecciones de la vacuna Moderna o Pfizer o una inyección de la vacuna Johnson & Johnson. Los vacunados en su totalidad constituían alrededor del 54 por ciento de la población en junio, pero solo representaban el 28 por ciento de las reinfecciones de ese mes.

Los datos también muestran que alrededor del 40 por ciento de las reinfecciones reportadas fueron en personas que no habían recibido una sola dosis de la vacuna. Los que no habían recibido una sola dosis representaban alrededor del 36 por ciento de la población, lo que significa que las personas no vacunadas estaban ligeramente subrepresentadas entre los reinfectados.

Los que habían iniciado la vacunación, recibiendo una sola dosis de la vacuna Moderna o Pfizer, representaban el ocho por ciento de las reinfecciones de junio. Las personas que habían recibido una sola dosis de refuerzo tenían el 22 por ciento de las reinfecciones, y las que habían recibido dos dosis solo el dos por ciento.

Labus advirtió que no hay que dar demasiada importancia a los datos, que, según él, no son representativos del conjunto de los casos. Por ejemplo, las personas no vacunadas pueden tener más reinfecciones no declaradas que las vacunadas. En general, los no vacunados pueden estar menos preocupados por el COVID-19 y ser menos propensos a hacerse la prueba, dijo. Además, cada vez hay más personas que se hacen pruebas rápidas en casa, cuyos resultados no se reflejan en el recuento de casos, lo que distorsiona los datos.

Muertes por reinfección

Los estudios demuestran que las personas vacunadas que contraen el COVID-19 tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave que las que no están vacunadas. Pero aún pueden morir a causa de la enfermedad.

En junio se produjeron 11 muertes por reinfección, que representan el 0.21 por ciento de los casos de reinfección. Una persona había iniciado la vacunación, cuatro habían completado la vacunación, una había recibido un único refuerzo y otra había recibido dos refuerzos. Cuatro no estaban vacunados.

Labus subrayó que el número de muertes es demasiado pequeño para ser una muestra significativa. Señaló que las personas con problemas de salud graves y subyacentes se encuentran entre las más propensas a morir por el COVID-19.

“Aunque hayan recibido 30 dosis de la vacuna, para algunos de ellos la vacuna simplemente no funciona porque no tienen un sistema inmune que responda a ella”, dijo.

No se dispone de información sobre el estado de salud de los fallecidos en junio.

Hasta el martes, de las 38,078 personas de Nevada que tuvieron al menos una reinfección en el transcurso de la pandemia, 134 habían muerto, lo que representa el 0.35 por ciento de los casos de reinfección. De las muertes por reinfección, 76 se produjeron en personas no vacunadas, 14 en personas que habían iniciado la vacunación, 31 en aquellas que habían completado la vacunación, 11 en aquellas con una dosis de refuerzo y dos en personas que habían recibido dos dosis de refuerzo.