Pregunta al pediatra: ¿Cómo puedo proteger a mi bebé de un brote de sarampión?

abril 21, 2023 - 11:43 am

Asegúrate de que tu hijo recibe la vacuna que lo protege contra el sarampión en cuanto cumpla los requisitos. (Dreamstime)

El sarampión es muy contagioso. Casi uno de cada tres niños menores de cinco años que contrae sarampión acaba en el hospital.

¿Están algunos niños pequeños más expuestos al virus del sarampión durante un brote? ¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos?

Asegúrate de que tu hijo recibe una vacuna para protegerlo contra el sarampión tan pronto como cumpla los requisitos.

La edad recomendada para la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR) es de 12 a 15 meses.

Si vives en una comunidad que está experimentando un brote, o si viajas al extranjero, tu bebé puede ser vacunado a partir de los seis meses. Habla con tu pediatra si este es tu caso.

Los bebés que reciben una dosis de la vacuna triple vírica antes de cumplir un año deben recibir dos dosis más (una dosis entre los 12 y los 15 meses y otra dosis al menos 28 días después).

El riesgo para un bebé que es demasiado pequeño para vacunarse, depende de si el sarampión está circulando y del nivel de inmunidad de la comunidad frente al sarampión. Las personas no vacunadas son las que corren mayor riesgo de enfermedad grave, especialmente los niños menores de cinco años y las personas inmunodeprimidas, embarazadas o gravemente desnutridas.

Los lactantes y los niños pueden ser contagiosos cuatro días antes de presentar síntomas. El sarampión suele empezar como un resfriado con síntomas como fiebre, tos, secreción nasal y conjuntivitis. Luego aparece una erupción en la cabeza que se extiende al resto del cuerpo. Muchos niños también contraen infecciones de oído.

Aunque los síntomas principales del sarampión son bastante malos, la razón por la que vacunamos contra el sarampión es para prevenir las complicaciones asociadas, como la neumonía y la encefalitis, que es una infección del cerebro.

En Estados Unidos, entre uno y dos de cada mil niños que contraen el sarampión mueren por esta causa. Un número similar de niños sufrirá una infección cerebral, y muchos padecerán daños cerebrales a largo plazo. La enfermedad es aún más grave en los países en desarrollo, donde hasta uno de cada tres niños que la contraen muere de sarampión.

La razón por la que los niños no reciben la vacuna antes es que la vacuna triple vírica es una vacuna viva, lo que significa que contiene formas debilitadas de los virus. Para funcionar, las formas debilitadas del virus necesitan multiplicarse para crear una respuesta inmunitaria.

Dado que la protección natural que los recién nacidos reciben de sus madres desaparece gradualmente a lo largo de los meses, es posible que los virus no puedan multiplicarse como lo harían cuando el bebé es un poco mayor. Por eso recomendamos la primera dosis de la vacuna triple vírica a partir de los 12 meses de edad. No porque sea peligrosa, sino porque es la edad a la que la vacuna funciona mejor.

La mayoría de las personas en edad fértil han sido vacunadas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, por lo que están protegidas contra estas enfermedades.

Si una persona embarazada no ha sido vacunada previamente contra el sarampión, no puede recibir la vacuna triple vírica hasta después del parto. Esto se debe a que la vacuna triple vírica se prepara con virus vivos debilitados, a diferencia de muchas vacunas que se preparan con virus muertos. Los médicos suelen aconsejar a las personas que eviten quedarse embarazadas durante al menos un mes después de recibir la vacuna para reducir el riesgo de infectarse.

Si una persona embarazada no inmune se expone al sarampión, puede causarle problemas de salud a ella y al feto. En un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el efecto más común en las embarazadas fue la neumonía, y el efecto fetal/neonatal más común fue el parto prematuro. Si la persona embarazada se expone en los 10 días siguientes al parto, es probable que provoque una infección grave en su recién nacido.

Por lo general, se considera que las personas nacidas antes de 1957 son inmunes al sarampión. Esto significa que están totalmente protegidos contra el sarampión de por vida y no es necesaria ninguna vacunación adicional.

Los CDC también consideran que las personas que recibieron dos dosis de la vacuna contra el sarampión son niños protegidos de por vida. No necesitan nunca una dosis de refuerzo.

Si no estás seguro de ser inmune al sarampión, lo primero que debes hacer es intentar encontrar tu cartilla de vacunación o documentación que acredite tu inmunidad al sarampión. Si no tienes documentación escrita de inmunidad al sarampión, debes ponerte la vacuna triple vírica. No hay nada malo en recibir otra dosis de la vacuna triple vírica si ya eres inmune al sarampión, las paperas o la rubéola.