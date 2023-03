‘Me enseñaron que soy un ser humano’: Una clínica atiende a una población olvidada

Angela Manalo trabaja en la recepción de The Neighborhood Clinic, dentro del sitio de Las Vegas Rescue Mission en Las Vegas, miércoles 22 de marzo de 2023. La nueva organización sin fines de lucro ofrece servicios médicos y de análisis, así como medicinas, a clientes asegurados y no asegurados. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Mónica Real, una trabajadora social de Las Vegas Rescue Mission, recoge medicamentos de un estante para un cliente en The Neighborhood Clinic dentro del sitio de Las Vegas Rescue Mission en Las Vegas, miércoles 22 de marzo de 2023. La nueva organización sin fines de lucro ofrece servicios médicos y de análisis, así como medicamentos a clientes con y sin seguro. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Chrisy Etheridge, enfermera practicante y directora de operaciones clínicas, habla con el Review-Journal en The Neighborhood Clinic dentro del sitio de Las Vegas Rescue Mission en Las Vegas, el miércoles 22 de marzo de 2023. La nueva organización sin fines de lucro ofrece servicios médicos y de análisis, así como medicamentos, a clientes asegurados y no asegurados. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Rose Manalo, asistente médico, trabaja en una sala de pacientes en The Neighborhood Clinic dentro del sitio de Las Vegas Rescue Mission en Las Vegas, miércoles, 22 de marzo 2023. La nueva organización sin fines de lucro ofrece servicios médicos y de análisis, así como medicamentos, a clientes asegurados y no asegurados. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

DJ Roach, un paciente, habla con el Review-Journal en The Neighborhood Clinic dentro del sitio de Las Vegas Rescue Mission en Las Vegas, miércoles, 22 de marzo de 2023. La nueva organización sin fines de lucro ofrece servicios médicos y de análisis, así como medicamentos, a clientes asegurados y no asegurados. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

The Neighborhood Clinic dentro del sitio de Las Vegas Rescue Mission en Las Vegas, miércoles, 22 de marzo de 2023. La nueva organización sin fines de lucro ofrece servicios médicos y de análisis, así como medicamentos, a clientes asegurados y no asegurados. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

The Neighborhood Clinic dentro del sitio de Las Vegas Rescue Mission en Las Vegas, miércoles, 22 de marzo de 2023. La nueva organización sin fines de lucro ofrece servicios médicos y de análisis, así como medicamentos, a clientes asegurados y no asegurados. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Más o menos una hora antes de que la gente empezara a hacer fila para conseguir una comida y una cama el jueves por la tarde en Las Vegas Rescue Mission, dos emprendedores y sus seguidores cortaron un listón para celebrar el inicio de una clínica médica que atiende a una población a menudo olvidada.

Hace cuatro meses, Neighborhood Clinic empezó a atender a pacientes alojados en el albergue de Bonanza Avenue, que acoge a personas y familias sin hogar, así como a personas que participan en su programa de recuperación de adicciones.

En abril, la clínica abrirá sus puertas a quienes aún viven en la calle. Y esto es solo el principio, dijeron los cofundadores de la clínica, Trent Hofmockel y Dan Briggs.

“No somos de los que se quedan de brazos cruzados y se preguntan quién más lo va a hacer”, afirmó Briggs, que fundó MDX Labs en Henderson durante la pandemia para realizar las pruebas del COVID-19, en la ceremonia de corte del listón.

Los cofundadores de The Neighborhood Clinic tomaron un edificio en malas condiciones de 720 pies cuadrados en el recinto del albergue y lo renovaron desde cero, dijo Hofmockel, director de operaciones de la clínica, en una entrevista el miércoles.

La clínica se ejecuta actualmente como un autofinanciamiento sin fines de lucro, ya que pasa por el proceso de convertirse en un centro de salud calificado federalmente, dijo.

La clínica cuenta con tres salas de reconocimiento, una farmacia y un laboratorio. Cuenta con un enfermero de familia, un flebotomista y asistentes médicos. Se ha asociado con proveedores móviles de servicios oftalmológicos y de diagnóstico por imagen para ofrecer atención oftalmológica y radiografías.

La clínica abre ahora cuatro días a la semana y atiende entre 10 y 15 pacientes al día, según explicó en una entrevista Chrisy Etheridge, enfermera especializada y directora de operaciones clínicas de la clínica.

Algunos pacientes tienen múltiples adicciones. Muchos tienen problemas psicológicos. Y luego están los que tienen problemas típicos de los adultos, como hipertensión y diabetes, que no se han tratado en esta clientela “porque normalmente no tienen hogar antes de venir y no han recibido atención a la salud en años”, dijo Etheridge.

La clínica también se centra en diagnosticar y tratar enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la hepatitis y el VIH.

Una de las prioridades es generar confianza entre los clientes. “Muchos de estos clientes han sido ignorados o tratados de forma inhumana”, afirma Etheridge, que suele pasar 90 minutos con un paciente en su primera cita.

La paciente Jonnie Cruz dijo: “La clínica es estupenda. Están dispuestos a escucharte”.

Cruz dijo que ha sido tratada en la clínica por dolor crónico y por bronquitis. Había estado viviendo en la calle durante cuatro años con una adicción a la metanfetamina antes de entrar en el programa de recuperación del albergue.

“Cuando entré por esas puertas, me sentía como una basura”, dijo Cruz, de 54 años, madre y abuela. “Me enseñaron que soy un ser humano y que importo”.

Rescue Mission está recaudando dinero para renovar su campus, incluida la construcción de una nueva clínica más grande, dijo Heather Engle, directora ejecutiva de Mission, una organización cristiana sin fines de lucro.

Las primeras conversaciones con Hofmockel y Briggs la hicieron llorar. “Cuando trabajas incansablemente haciendo esto durante tanto tiempo, cuando llega alguien y te dice: ‘Escucha, podemos arreglar esto. Lo tenemos controlado’, te quedas sin aliento”, afirma.

Hofmockel y Briggs tienen previsto extender el modelo de clínica por todo el valle de Las Vegas. Se han asociado con la ciudad de Las Vegas y Roseman University para abrir un centro de bienestar comunitario a media milla de distancia, en el histórico vecindario de Westside.

“Por muy cerca que esté, es un mundo de diferencia”, afirma Hofmockel.