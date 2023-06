Lo que debes saber sobre el fin de la protección contra la pandemia de Medicaid de Nevada

Después de que el Congreso se movilizara para proteger a las personas para que no perdieran su cobertura de Medicaid durante la pandemia, esas protecciones podrían estar llegando a su fin.

junio 28, 2023 - 8:10 am

Lilnetra Grady, directora médica de FirstMed Health and Wellness Center, a la derecha, habla con la paciente Serenity Oliveira el martes 21 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Después de que el Congreso se movilizara para proteger a las personas para que no perdieran su cobertura de Medicaid durante la pandemia, esas protecciones podrían estar llegando a su fin.

En abril finalizó esta protección de la época de la pandemia para Medicaid, y comenzó la comprobación de la elegibilidad.

Dan Tsai, administrador adjunto de Center for Medicaid y CHIP Services, planteó esta cuestión en una llamada telefónica el martes por la mañana, diciendo que muchas personas no son conscientes de que esta regla ha terminado y que deben renovar su cobertura de Medicaid, el programa federal-estatal de seguro de atención a la salud que ayuda a las personas con bajos ingresos a cubrir los costos de salud.

Tsai afirma que la principal preocupación del Centro es que todos los habitantes del país mantengan el acceso a la cobertura de salud.

Tsai afirmó que se están produciendo altas cifras de desafiliación a Medicaid en todo el país, pero que se deben a “razones de procedimiento” y no a que ya no se reúna los requisitos por un cambio en los ingresos. Estas razones de procedimiento incluyen no responder a los envíos postales o a las llamadas telefónicos debido a un cambio de dirección, o a información de contacto desactualizada.

“Queremos asegurarnos de que todo el mundo tenga cobertura”, dijo Tsai. “Ya sea a través de Obamacare o la cobertura del empleador. Estamos tomando nuestras responsabilidades de monitoreo y supervisión muy en serio para asegurar que los estados están haciendo todo lo posible”.

Nevada Health Link ha estado trabajando para asegurarse de que las personas estén al tanto de estos posibles cambios en su cobertura.

Según un comunicado de prensa de mayo enviado por Nevada Health Link, a partir de abril, la primera ola de beneficiarios recibirán sus paquetes de renovación en el correo. Los que no respondieron o que ya no califican sobre la base de ingresos u otros factores perderán sus beneficios a partir del 1° de junio de 2023.

Nevada Health Link ha alentado a aquellos que buscan renovar su cobertura para actualizar su información de contacto con la División de Bienestar y Servicios de Apoyo y esperar un paquete de renovación en el correo.

Este proceso de redeterminación de la cobertura para los nevadenses durará 12 meses, lo que significa que las personas tendrán hasta junio de 2024 para renovar su cobertura de Medicaid.