La UNLV trabaja para atraer a 100 médicos a Las Vegas

octubre 3, 2023 - 10:48 am

El programa VNU tiene un ambicioso plan para atraer a 100 médicos a Las Vegas. (UNLV)

La construcción continúa en el edificio de educación médica de la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian en UNLV el miércoles, 24 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El doctor Marc J. Kahn, decano de la Facultad de Medicina de la UNLV (Josh Hawkins/Servicios fotográficos de la UNLV)

La Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV tiene un ambicioso plan que podría ayudar al debilitado sector de la atención a la salud del estado: conseguir que 100 médicos se trasladen a la ciudad.

El decano de la Facultad de Medicina, el doctor Marc Kahn, dijo que la universidad espera que parte de esos 100 médicos sean nacionales, pero la gran mayoría de ellos tendrán que venir de otros estados. Desde que la escuela de medicina de UNLV abrió su campus permanente – ubicado al oeste de la Interestatal 15 y al sur de Highway 95 – en 2022, han tenido espacio para aumentar la capacidad de la escuela, pero hacerlo es más fácil decirlo que hacerlo, dijo.

“Necesitamos más médicos, y tenemos que hacer que sea fácil traer médicos aquí y que sea atractivo para ellos venir”, dijo. “Uno de los problemas es que nuestros estudiantes de medicina solo tienen un 50 por ciento de probabilidades de quedarse en el estado (al graduarse)”.

Ahora que la infraestructura está en marcha, Kahn dijo que empieza la parte difícil.

“Tenemos aproximadamente alrededor de 180 practicantes y tenemos un tamaño de clase de 60”, dijo. “Y tenemos planes de pasar a unos 90 estudiantes por clase, lo que ha sido posible gracias al traslado a este edificio médico. Así que ahora tenemos espacio e instalaciones para más estudiantes, pero para aumentar el tamaño de las clases necesitamos más profesorado”.

Kahn, que es hematólogo y oncólogo médico de formación, ha estado presionando para conseguir más dinero para las dos facultades de medicina de la UNLV (también hay una en Reno), como parte de un impulso mayor para sacar al estado de su pésima clasificación en atención a la salud, que el gobernador Joe Lombardo apoyó en su discurso sobre el estado del estado de 2023. Las facultades de medicina de la UNLV han recibido recientemente 8.5 millones de dólares de financiación estatal.

También este año, Becker’s Physician Leadership, una publicación especializada en atención a la salud, clasificó a Nevada en el último lugar del país por su escasez de médicos, y el acceso a una atención de calidad en Las Vegas sigue siendo uno de los principales puntos de discordia para los residentes.

Kahn dijo que el objetivo comienza con un enfoque doble, el primero es conseguir que más graduados de residencia se queden.

“Conseguiremos algunos médicos de la comunidad, y una de nuestras estrategias son nuestros propios residentes en prácticas que terminan este año y el año próximo, vamos a tener puestos de trabajo para ellos y tratar de reclutar a los que quieran quedarse”.

Por supuesto, conseguir médicos de fuera del estado en diversos campos sigue siendo el objetivo principal, y Kahn dijo que dadas las estrictas directrices para que los médicos ejerzan en Estados Unidos significa básicamente que todos van a tener que venir del interior del país.

“Aquí es donde la cosa se complica, porque si no te has capacitado en Estados Unidos, es muy difícil, si no imposible, obtener una licencia. Canadá es un poco diferente porque hay cierta reciprocidad, pero sigue siendo un gran reto”.

Kahn dijo que la UNLV se dirige a los médicos en diversas etapas de sus carreras a través de una campaña nacional, tratando de conseguir que los médicos decidan mudarse a Las Vegas por una variedad de razones, incluyendo el estilo de vida, el clima y el costo de vida más barato. Según él, esto ha resultado mucho más fácil en los últimos años, dada la rápida expansión de Las Vegas en varios sectores, sobre todo en el mercado del entretenimiento deportivo, con la incorporación de Las Vegas Raiders de la NFL y Vegas Golden Knights de la NHL, además de Oakland Athletics de la MLB y la perspectiva de una franquicia de la NBA.

Otro de los principales obstáculos, según Kahn, es la lentitud del proceso de concesión de licencias en Nevada, del que se encarga la Junta de Examinadores Médicos de Nevada, que no respondió a una petición de comentarios del Las Vegas Review-Journal sobre sus tiempos de tramitación.

Aunque no hay un estudio de clasificación nacional, según la Junta Médica de California, el tiempo promedio de espera para obtener una licencia de médico en ese estado es de aproximadamente tres meses y medio.

“Tardé siete meses en obtener una licencia, hay que reformarlo”, dijo Kahn, que se trasladó desde Nueva Orleans y dijo que también hay una serie de aros burocráticos que saltar para obtener una licencia. “Creo que tenemos algunos problemas con los seguros que debemos solucionar, en muchos estados se puede tardar 300 días en acreditar a un médico en uno de nuestros planes gestionados de Medicaid”.