El proyecto de ley sobre negligencia médica de Nevada es tóxico, según los médicos

mayo 10, 2023 - 9:15 am

El doctor Howard Baron, visto en mayo de 2014. (Las Vegas Review-Journal)

El director ejecutivo del UMC, Mason Van Houweling, habla durante una ceremonia en abril de 2023 en el UMC de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal)

Una propuesta de ley que aumentaría drásticamente el límite de las indemnizaciones por dolor y sufrimiento en los casos de negligencia médica intensificaría la escasez de médicos en Nevada, dicen los opositores.

Los votantes hace casi 20 años aprobaron el límite de daños no económicos cuando las tasas de seguro de negligencia médica se dispararon en el estado, amenazando la retención y contratación de médicos.

Si el Proyecto de ley 404 de la Asamblea (AB404) se convierte en ley, “solo puedo imaginar que las primas se dispararían de nuevo con respecto a las actuales, haciendo inviable que una consulta pequeña como la mía pueda pagar realmente la cobertura”, dijo el lunes el doctor Howard Baron, especialista en pediatría de Las Vegas que trata trastornos digestivos infantiles.

Pero los partidarios señalan que a pesar de los cambios realizados hace dos décadas, Nevada sigue estando cerca del fondo en términos de médicos y especialistas per cápita.

“Los cambios que se hicieron se produjeron en el sacrificio de los derechos de las víctimas y no logró ninguno de los objetivos establecidos en el transcurso de los últimos 20 años”, dijo el abogado Justin Watkins, miembro de la Asociación de Justicia de Nevada que representa a los abogados litigantes y un exmiembro de la Asamblea.

El proyecto de ley aumentaría el límite de los daños no económicos, como el dolor y el sufrimiento, que un demandante puede recuperar a 2.5 millones de dólares desde el límite actual de 350 mil dólares. Alarga el plazo de prescripción y lo aplica con carácter retroactivo. Revoca una estipulación que limitaba los honorarios condicionales de los abogados. Elimina el límite de responsabilidad en la atención de urgencias en centros de traumatología.

El estado ocupa el puesto 45 de Estados Unidos en cuanto a médicos activos

Una crisis de mala praxis médica en todo el estado comenzó a principios de la década de 2000, cuando la compañía de seguros de negligencia dominante se retiró de Nevada. Al quintuplicarse sus primas, unos 30 ginecólogos-obstetras abandonaron el Condado Clark, según un análisis de la Asociación de Hospitales de Nevada. Otras especialidades, como la neurocirugía y la cirugía de urgencias, limitaron sus prácticas. University Medical Center (UMC) cerró su centro de traumatología durante 10 días.

El estado sigue ocupando uno de los últimos puestos en número de médicos per cápita. Ocupa el puesto 45 del país en cuanto a médicos en activo, y está por debajo del promedio nacional en 33 de las 39 especialidades médicas, según la asociación hospitalaria.

Watkins dijo que no cree que exista una correlación entre los topes por daños y la retención de médicos, pero mencionó los datos de la Oficina de Asesoramiento Legislativo según los cuales cuatro de las cinco jurisdicciones con mayor número de médicos per cápita en Estados Unidos son estados que no tienen topes.

“La realidad, creo, es que se trata de una cuestión polifacética en cuanto a por qué tenemos un problema para retener a los médicos”, dijo. Entre las razones se encuentran las tasas de reembolso de Medicaid más bajas del país, un sistema educativo de baja categoría y la inexistencia de una facultad de medicina en la zona de Las Vegas hasta hace pocos años.

‘No queremos que se repita la historia’

Pero los médicos dicen que las mejoras en la infraestructura médica del estado, como el crecimiento de los programas médicos de postgrado, podría ser deshecho si el proyecto de ley se convierte en ley.

El director ejecutivo del UMC, Mason Van Houweling, dijo: “El futuro de la industria de la atención a la salud de Nevada cuelga de un hilo, y me temo que AB404 borraría gran parte de los progresos que hemos hecho para proporcionar a los nevadenses el acceso a la atención de clase mundial”.

Señaló que el aumento vertiginoso de las tasas de negligencia médica hace dos décadas hizo que el Centro de Traumatología del UMC cerrara temporalmente por única vez en su historia.

“El sistema de prestación de atención a la salud de Nevada está en peligro una vez más, y no queremos que la historia se repita”, dijo Van Houweling en una declaración al Review-Journal.

La Asociación Médica del Estado de Nevada y la Sociedad Médica del Condado Clark les han pedido a los médicos oponerse a la medida.

Baron, gastroenterólogo de Las Vegas, dijo que la crisis de mala praxis médica de hace 20 años hizo que un socio mayor se retirara a los 43 años y que su consulta se redujera, a pesar de que era la única de este tipo en todo el estado.

La legislación propuesta fue motivo de consternación en la sala de médicos del hospital de Las Vegas a la hora de comer del lunes, dijo. “Esto está en la mente de la mayoría de los médicos de Nevada”, dijo.

Está previsto que la ley se escuche el martes en el Comité Judicial de la Asamblea, principal promotor del proyecto.