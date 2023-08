El Distrito de Salud investiga tres casos de legionelosis en hoteles de Las Vegas

Dos personas que dieron positivo se alojaron en el Caesars Palace Hotel and Casino, y una persona dio positivo tras alojarse en The Orleans Hotel & Casino.

El exterior del hotel-casino Caesars Palace se muestra en Las Vegas el miércoles 18 de mayo de 2016. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journa) @csstevensphoto

El exterior del hotel-casino The Orleans en 4500 West Tropicana Avenue, en Las Vegas, se muestra el martes 25 de octubre de 2011. (Las Vegas Review-Journal)

El Distrito de Salud del Sur de Nevada está investigando tres casos de legionelosis con huéspedes que se alojaron en dos hoteles de Las Vegas.

Dos de las personas que dieron positivo se alojaron en Caesars Palace Hotel and Casino en los últimos 12 meses, y otra dio positivo tras alojarse en The Orleans Hotel & Casino.

Las muestras ambientales del Caesars Palace dieron positivo para la bacteria Legionella. Sin embargo, las pruebas ambientales más recientes realizadas en el casino no detectaron la bacteria, según el Distrito de Salud.

En el Orleans, las muestras ambientales sí dieron positivo para la bacteria después de que el huésped contrajera la enfermedad tras alojarse en el hotel.

A principios de este año, se reportaron otros dos casos confirmados de legionelosis de huéspedes que se alojaron en The Orleans y el sistema de agua del hotel fue remediado. Tras el saneamiento, no se detectó ninguna bacteria en el sistema de agua del hotel, según el Distrito de Salud.

Los síntomas de la bacteria incluyen tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores de cabeza y musculares hasta dos semanas después de la exposición.

Las personas de 50 años o más, fumadoras o exfumadoras, con enfermedades pulmonares crónicas, el sistema inmunitario debilitado, que toman medicamentos que debilitan el sistema inmunitario, que padecen diabetes o insuficiencia renal o hepática corren un mayor riesgo de enfermarse.

El Distrito de Salud dijo que los huéspedes que se alojaron en el Caesars Palace o The Orleans hace más de dos semanas que no han desarrollado síntomas no están en riesgo de enfermedad, pero las personas que han desarrollado síntomas dentro de los 14 días de su estancia deben buscar atención médica.

Los huéspedes que se hayan alojado en The Orleans hasta el 1° de agosto y hayan experimentado síntomas hasta 14 días después de su estancia, y los huéspedes que se hayan alojado en Caesars Palace entre el 1° y el 23 de agosto y hayan experimentado síntomas hasta 14 días después de su estancia, pueden reportar que tienen la enfermedad al Distrito de Salud en una encuesta en su sitio web survey.alchemer.com/s3/7488633/e70472c1f429.