¿Cuál es la relación entre la falta de sueño y la demencia?

Los expertos en salud cerebral aún intentan saber qué ocurre exactamente en el cerebro mientras dormimos, pero no hay duda de que la mente necesita descansar para seguir funcionando correctamente.

Las personas mayores de 50 años, en particular, pueden tener dificultades para dormir lo suficiente. (Getty Images)

¿Cuántas horas de sueño ayudan a evitar que aumente el riesgo de demencia? Los estudios demuestran que los adultos deberían dormir siete o más horas por noche para gozar de una salud óptima. (Getty Images)

Los expertos en salud cerebral aún intentan saber qué ocurre exactamente en el cerebro mientras dormimos, pero no hay duda de que la mente necesita descansar para seguir funcionando correctamente. (Getty Images)

No hace falta ser un experto en salud para saber que el sueño (o la falta de él) afecta enormemente al organismo.

Cualquiera que haya pasado la noche dando vueltas en la cama sabe que no dormir lo suficiente significa tener por delante un día de poca energía, mal humor, problemas de concentración y toma de decisiones poco saludables.

Pero no dormir lo suficiente no solo tiene efectos secundarios. Numerosos estudios científicos demuestran que no dormir lo suficiente puede ser perjudicial para la salud a largo plazo.

Uno de los más notables es la relación entre la falta de sueño y la demencia. Los estudios científicos han descubierto que los problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido, la mala calidad del sueño y no dormir lo suficiente pueden aumentar el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer.

Esto plantea otras preguntas, como por qué existe esta conexión y cuánto sueño se necesita realmente por la noche para proteger la mente. Hemos pedido a expertos en salud cerebral que nos expliquen todo lo que hay que saber.

¿Cuál es la conexión?

Los expertos en salud cerebral aún intentan saber qué ocurre exactamente en el cerebro mientras dormimos, pero no hay duda de que la mente necesita descansar para seguir funcionando correctamente.

“Aunque no entendemos del todo la relación entre el sueño y la demencia, sabemos que existe un ciclo perjudicial en el que dormir mal aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer u otra demencia y, a su vez, la demencia se asocia a un sueño de menor calidad”, afirma el doctor Percy Griffin, director de compromiso científico de Alzheimer’s Association.

Griffin afirma que lo que sí sabemos es que el sueño es el momento en que el cerebro elimina los materiales de desecho y estabiliza los recuerdos para conservarlos a largo plazo. “Las alteraciones del sueño pueden perjudicar estos procesos”, afirma.

La doctora Lynn A. Schaefer, neuropsicóloga del Nassau University Medical Center, afirma que el sueño REM es especialmente importante para este proceso.

“El sueño REM es cuando se producen los sueños, lo que puede ayudar al procesamiento emocional. Los recuerdos también se consolidan en el hipocampo durante la fase REM, y el cerebro ayuda a eliminar toxinas, como la beta-amiloide, que contribuye a la salud cerebral y cognitiva”, afirma.

Schaefer explica que la falta de sueño puede provocar una acumulación de beta-amiloide y tau, dos proteínas que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer.

Pero Schaefer señala que la demencia también es un factor de riesgo de dormir poco, por lo que la relación va en ambos sentidos.

“Si la razón de un sueño insuficiente o de mala calidad es la apnea del sueño, o una respiración alterada durante el sueño, entonces el cerebro puede recibir menos oxígeno, lo que también es un factor de riesgo de demencia”, afirma.

Entonces, ¿cuántas horas de sueño ayudan a evitar que aumente el riesgo de demencia? Las investigaciones demuestran que los adultos deberían dormir siete o más horas por noche para gozar de una salud óptima. Sin embargo, a medida que envejecemos puede resultar más difícil dormir bien y de forma constante.

Problemas para dormir después de los 50

Las personas de cualquier edad pueden tener problemas para dormir lo suficiente, pero hay ciertas razones por las que las personas mayores de 50 años en particular pueden tener dificultades.

“A medida que envejecemos, se producen cambios en la parte del cerebro que controla el ritmo del sueño”, explica Griffin. “Estos cambios afectan al tiempo que tardamos en dormirnos, a cuándo nos sentimos cansados y a cuántas veces nos despertamos por la noche”.

Schaefer dice que las razones comunes incluyen dolores y molestias, síndrome de piernas inquietas, aumento de la micción o apnea del sueño. Añade que también hay ciertos medicamentos que pueden alterar el sueño.

Las personas mayores de 50 años también pueden tener problemas para dormir por las mismas razones que cualquier otra persona. Tal vez tengan una pareja que ronca. Pueden sufrir ansiedad o depresión. O tienen horarios de trabajo largos o inusuales, que pueden afectar a su sueño.

Consejos para dormir lo suficiente

Dormir lo suficiente es crucial para la salud del cerebro, por lo que si no se duerme lo suficiente es importante tomar medidas. Ambos expertos afirman que el primer paso es averiguar la causa de sus problemas de sueño. Entonces, es mejor actuar en consecuencia.

Por ejemplo, si tienes dolores, síndrome de piernas inquietas u otros problemas de salud que impiden dormir, es importante que acudas a tu médico y trabajen juntos para encontrar una solución.

Schaefer dice que practicar una buena higiene del sueño también puede ayudar mucho a mejorar el sueño. Esto significa acostarse a la misma hora, no ver ni usar pantallas antes de acostarse, reducir al mínimo la cafeína y el alcohol, y tener una rutina de relajación que le ayude a sentirse relajado mientras se duerme.

“Algunos productos de venta libre, como las dosis bajas de melatonina o magnesio, pueden ayudar, pero hay que hablar con el médico de cabecera antes de empezar a tomarlos”, añade.

Estar bien descansado no solo reducirá el riesgo de demencia, sino que también te sentirás con más energía en el día a día. Esto te ayudará a adoptar otros hábitos saludables, como comer alimentos ricos en nutrientes y hacer ejercicio con regularidad, un efecto dominó que previene la demencia.

Y todo empieza con el sueño.