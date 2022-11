Reducen barreras en el magisterio

El superintendente de CCSD, el Dr. Jesús F. Jara. Foto tomada en la inauguración de una nueva escuela preparatoria que atiende a estudiantes que no dominan el idioma inglés. El miércoles 29 de septiembre de 2022, en Global Community High School. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

El superintendente de CCSD, el Dr. Jesús F. Jara. Foto tomada en la inauguración de una nueva escuela preparatoria que atiende a estudiantes que no dominan el idioma inglés. El miércoles 29 de septiembre de 2022, en Global Community High School. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español, archivo]

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) está trabajando con Study.com, una plataforma de educación en línea líder, para proporcionar becas de preparación para exámenes para aspirantes a maestros.

A través de “Keys to the Classroom” de Study.com, el CCSD recibirá licencias donadas para materiales y recursos completos y gratuitos para ayudar a los futuros maestros a prepararse y aprobar sus exámenes de certificación.

Lo anterior fue dado a conocer por Mauricio Marín, vocero del distrito escolar el jueves 10 de noviembre de 2022.

El acuerdo -de varios años- tiene como objetivo eliminar las barreras para los aspirantes a educadores que se preparan para tomar pruebas de certificación para obtener sus credenciales de enseñanza escolar. Las licencias de preparación para exámenes de maestros se distribuirán a través del personal de apoyo existente del CCSD y los maestros sustitutos en el Proyecto Paraprofessional Pathways (PPP) de la Facultad de Educación de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV). Este programa proporciona un suministro vital para el CCSD a través de un camino acelerado hacia una licenciatura en educación y una licenciatura para maestros.

“A medida que continuamos trabajando para colocar maestros calificados en cada salón de clases, CCSD se esfuerza por reducir las barreras para los aspirantes a maestros”, dijo el superintendente de CCSD, el Dr. Jesús F. Jara, destacando que “este acuerdo brinda a los aspirantes a maestros en la cartera del Distrito, recursos adicionales para apoyarlos en su camino hacia la obtención de su licencia de enseñanza”.

Una encuesta reciente del CCSD (de aspirantes a maestros) encontró que aprobar las pruebas PRAXIS requeridas es una de las barreras más importantes para obtener su certificación de maestro. “Keys to the Classroom” permitirá que las Escuelas del Condado Clark continúen avanzando en sus esfuerzos de reclutamiento en todo el condado y el estado, al tiempo que brindará oportunidades para acelerar el proceso de certificación para muchos futuros maestros.

“’Keys to the Classroom’ busca reducir las barreras de las pruebas para que los educadores de todos los orígenes y etnias puedan acceder a la profesión docente”, dijo Dana Bryson, vicepresidenta de impacto social en Study.com. “La diversa población estudiantil del CCSD requiere un cuerpo docente diverso, y esperamos que ‘Keys to the Classroom’ pueda contribuir a traer más maestros al distrito al eliminar las barreras de las pruebas”.

A través de “Keys to the Classroom”, Study.com se asocia con departamentos de educación, distritos escolares, facultades de educación y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la educación para ayudar a los aspirantes a educadores a prepararse y aprobar sus exámenes de acreditación. “Keys to the Classroom” se encuentra actualmente en 14 estados, y Study.com se ha comprometido a donar más de $3 millones en materiales de preparación para exámenes. En todo el país, cientos de maestros cadetes están actualmente inscritos en “Keys to the Classroom”, incluido el 50 por ciento que se identifica como gente de color. “Keys to the Classroom” fue galardonada recientemente por Tech and Learning con un Premio a la Excelencia para la Educación Primaria.