Rechazan petición para control de rentas en North Las Vegas

“La Unión Culinaria emprenderá todas las vías legales para garantizar que los residentes de North Las Vegas tengan derecho a votar, incluso llegar hasta la Corte Suprema de Nevada si es necesario”, dijo Ted Pappageorge, secretario-tesorero de la Unión Culinaria. El miércoles 3 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de North Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

“La Unión Culinaria emprenderá todas las vías legales para garantizar que los residentes de North Las Vegas tengan derecho a votar, incluso llegar hasta la Corte Suprema de Nevada si es necesario”, dijo Ted Pappageorge, secretario-tesorero de la Unión Culinaria. El miércoles 3 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de North Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las peticiones necesitan la firma del 15 por ciento o más de los electores registrados, que votaron en las elecciones municipales anteriores, eso significaba la primaria en junio, aunque los líderes sindicales argumentaron que la ley se referiría a la última elección municipal única, que se llevó a cabo en 2019, explicó Steven Silva. El miércoles 3 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de North Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Decenas de personas externaron sus preocupaciones sobre la espiral inflacionaria que ha impactado al precio de las rentas, muchos ya no podrán pagar los aumentos. El miércoles 3 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de North Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Decenas de personas externaron sus preocupaciones sobre la espiral inflacionaria que ha impactado al precio de las rentas, muchos ya no podrán pagar los aumentos. El miércoles 3 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de North Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Decenas de personas externaron sus preocupaciones sobre la espiral inflacionaria que ha impactado al precio de las rentas, muchos ya no podrán pagar los aumentos. El miércoles 3 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de North Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Un acalorado debate en la sesión del Concejo Municipal de North Las Vegas (NLV) arrojó como resultado el rechazo de incluir una petición para incluir el control de alquileres en la boleta electoral de noviembre.

La sesión se llevó a cabo el miércoles 3 de agosto y contó con decenas de trabajadores agremiados en el sindicato que representa a trabajadores de la industria hotelera. De hecho, la Unión Culinaria Local 226, como es conocida entre la base obrera, fue la organización encargada de recolectar las firmas necesarias para que fuera incluida en la boleta de las elecciones generales de medio término.

La iniciativa es denominada Estabilidad en el Vecindario de NLV y, en esencia, pretende poner un freno a la continua alza de rentas en esa zona.

“Yo soy una de las personas que quedó desempleada luego del cierre del Texas Station, los dueños de esa corporación no piensan en nosotros, ya quieren construir otra empresa. En NLV tenemos grandes retos, les pido que hagan un trato con el Ayuntamiento y reconstruyan la propiedad. Nos tiraron a la calle, nuestro destino parece ser al lado de los desamparados que viven en la acera del panteón”, expresó Julio César Peña, agregando que “ayúdenos, porque desempleado y con la renta tan elevada, será difícil subsistir”.

Muchos de los asistentes empezaron a expresar su opinión en español, pero cuando tocó el turno a la señora Carmen Villafán, el alcalde John Lee, la detuvo y preguntó a la audiencia (representantes del gremio sindical) si tenían alguna persona que tradujera. Posiblemente él y muchos políticos solo entienden español cuando hacen campaña.

“He vivido en NLV por 20 años, soy dueña de casa, pero tengo dos hijos que desean tener su vivienda propia, o alquilar un departamento, pero debido al aumento descontrolado de las rentas no pueden. Con este ritmo no podrán ser dueños de una casa; me gusta vivir en NLV, aquí crecieron mis hijos, y por eso necesitamos estabilidad en los alquileres. Porque los salarios no van acordes a los aumentos, Concejo, por favor incluya la iniciativa en la boleta de noviembre y así mis hijos puedan acceder a la oportunidad de adquirir su propia casa”, suplicó Villafán.

El Concejo Municipal de North Las Vegas votó 4-1, con solo el concejal Richard Cherchio votando en solidaridad con la iniciativa impulsada por la Unión Culinaria Local 226.

Hubo suficientes firmas

La secretaria municipal, Jackie Rodgers, determinó que una petición que proponía una iniciativa de control de alquileres, no logró reunir suficientes firmas.

Líderes de la Unión Culinaria, presentes en la audiencia, entre los que destacó Ted Pappageorge, secretario-tesorero del gremio sindical, expresaron que cumplieron con los requisitos que exige la Legislatura. Ellos habían anunciado una campaña de petición para limitar los aumentos de alquiler a los aumentos de la inflación, con un tope del 5% anual. Rodgers dijo que el sindicato necesitaba 3,968 firmas válidas, pero sólo presentó 2,679 a finales de junio.

Según la ley de Nevada, las peticiones necesitan la firma del 15 por ciento o más de los electores registrados, que votaron en las elecciones municipales anteriores. Rodgers dijo que eso significaba la primaria en junio, aunque los líderes sindicales argumentaron que la ley se referiría a la última elección municipal única, que se llevó a cabo en 2019.

Es muy probable que el problema llegue a los tribunales

“La decisión de hoy del Concejo Municipal de North Las Vegas es decepcionante y errónea, pero no es definitiva. La Unión Culinaria se compromete a garantizar que los residentes de North Las Vegas sean escuchados y protegidos, incluso si el Concejo Municipal de North Las Vegas continúa yendo en contra de las familias trabajadoras en apoyo de los propietarios de Wall Street”, destacó Pappageorge, mediante un comunicado enviado a este semanario, agregando que “la Unión Culinaria presentará una demanda en el Tribunal de Distrito del Estado contra el Ayuntamiento de North Las Vegas para impugnar la determinación final del Concejo Municipal sobre el certificado de insuficiencia de la petición de Estabilidad del Vecindario”.

De acuerdo a datos del líder sindical, el comité “Nevadans for Neighborhood Stability” presentó más de siete veces la cantidad de firmas requeridas para obtener la medida en la boleta electoral en noviembre.

“La Unión Culinaria emprenderá todas las vías legales para garantizar que los residentes de North Las Vegas tengan derecho a votar, incluso llegar hasta la Corte Suprema de Nevada si es necesario”, finalizó.

Las Vegas Review-Journal en Español solicitó comentarios del concejal Isaac Barrón. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.