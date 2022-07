Programa “Pups on Parole” une a perros sin hogar con mujeres en prisión

Después de una pausa de dos años derivada de la pandemia de COVID-19, la organización Heaven Can Wait ha reanudado su programa “Pups on Parole”, el cual empareja perros sin hogar con mujeres encarceladas en una unidad especial en un centro penitenciario.

La organización Heaven Can Wait ha reanudado su programa “Pups on Parole”, dedicado a que mujeres en prisión puedan entrenar a perros sin hogar. [Foto Heaven Can Wait]

“Es un programa enfocado en asistir a perros con diferentes necesidades. Tenemos una unidad en la prisión de mujeres donde los perros viven y entrenan con las mujeres encarceladas. Tenemos de 35 a 40 perros que pasan por un programa de entre seis a ocho semanas donde socializan, entrenan y son rehabilitados para prepararlos para adopción”, comentó Natalie Medina, coordinadora de Heaven Can Wait, durante una conversación telefónica con Las Vegas Review-Journal en Español.

El programa fue lanzado en 2007, desde entonces, se ha conseguido colocar de 100 a 120 caninos en adopción cada año. El entrenamiento es realizado por las reclusas, quienes conviven constantemente con ellos y los preparan para que, cuando los perros completen su entrenamiento, puedan encontrar a una familia humana.

“Nuestro objetivo es que encuentren casa, nos basamos en perros con necesidades especiales. Entre ambos se ayudan, el perro se beneficia, pero también las personas que están en la cárcel”, mencionó Medina.

Gracias a este programa, las participantes tienen un importante impacto en su calidad de vida mientras están en prisión, además de generarles confianza, compañerismo y una esperanza para el futuro, principalmente para cuando recuperen su libertad.

“Creo que para ellas es muy importante, significa mucho porque se pueden distraer. Para poder estar en este programa deben cumplir con ciertos requisitos, como buen comportamiento y tener un trabajo en prisión. Para ellas es emocionante poder ayudar”, acotó Medina.

La comunidad puede ayudar al programa “Pups on Parole” de las siguientes maneras:

• Compre alimentos, suministros y otros artículos de la lista de deseos en www.heavencanwaitlv.org/wish-list

• Haga una donación monetaria en www.heavencanwaitlv.org/donate. “Pups on Parole” está totalmente respaldado por donaciones de la comunidad.

“Si están interesados en ayudar, también pueden ser voluntarios (en la organización) o pueden ser un hogar temporal para estos perros”, concluyó Medina.

Heaven Can Wait se encuentra en 546 N. Eastern Ave., Suite 175, Las Vegas, NV 89101. Para más información, llame al (702) 655-4800.