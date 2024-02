‘Un paso más allá’: Biden gana las primarias demócratas de Nevada

El presidente Joe Biden habla durante un acto de campaña previo a las elecciones primarias de preferencia presidencial de Nevada en el Pearson Community Center, el domingo 4 de febrero de 2024, en North Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El procurador general de Nevada, Aaron Ford, habla durante una celebración tras el cierre de las urnas en las elecciones primarias preferenciales en Classic Jewel, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El presidente Joe Biden habla durante un acto de campaña antes de las elecciones primarias de preferencia presidencial de Nevada en el Pearson Community Center, el domingo 4 de febrero de 2024, en North Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Demócratas vitorean mientras el procurador general de Nevada, Aaron Ford, habla durante una celebración después de que cerraran las urnas en la elección primaria de preferencia en Classic Jewel, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El procurador general de Nevada, Aaron Ford, posa para un selfie con la demócrata Honey Borla durante una celebración después de que cerraran las urnas en las elecciones primarias en Classic Jewel, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Carteles de la campaña Biden-Harris adornan las ventanas del Classic Jewel durante una celebración tras el cierre de las urnas en las elecciones primarias, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Danielle Monroe-Moreno, presidenta del Partido Demócrata del Estado de Nevada, habla durante una celebración tras el cierre de las urnas en las elecciones primarias en Classic Jewel, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Carteles de la campaña Biden-Harris llenan las mesas durante una celebración después de que cerraran las urnas en las elecciones primarias en Classic Jewel, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Margy Feldman, a la izquierda, Richard Gilroy y Steve Lane charlan durante una celebración para los demócratas de Nevada después de que cerraran las urnas en las elecciones primarias de preferencia en Classic Jewel, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Demócratas esperan los resultados durante una celebración tras el cierre de las urnas en las elecciones primarias en Classic Jewel, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El procurador general de Nevada, Aaron Ford, habla durante una celebración tras el cierre de las urnas en las elecciones primarias en Classic Jewel, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El procurador general de Nevada, Aaron Ford, habla durante una celebración después de que cerraran las urnas en las elecciones primarias en Classic Jewel, el martes 6 de febrero de 2024, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El presidente Joe Biden ganó el martes por la noche la nominación demócrata en las primarias de preferencia presidencial de Nevada, lo que acerca la probabilidad de una revancha en 2024 entre él y Donald Trump.

“Quiero dar las gracias a los votantes de Nevada por enviarnos a mí y a Kamala Harris a la Casa Blanca hace cuatro años, y por situarnos de nuevo esta noche un paso más allá en ese mismo camino”, dijo Biden en un comunicado el martes. “Debemos organizarnos, movilizarnos y votar. Porque un día, cuando miremos atrás, podremos decir: cuando la democracia estadounidense estuvo en peligro, la salvamos, juntos”.

The Associated Press dio la victoria a Biden a las 8:39 p.m. con el 14 por ciento de los votos escrutados. A las 12 a.m., se había escrutado más del 85 por ciento de los votos.

En una lluviosa jornada electoral, Biden había recibido casi el 90% de los votos a las 12.00 a.m. Otra candidata demócrata, Marianne Williamson, recibió menos del 3%, y “ninguno de estos candidatos” recibió el 5.8%.

El 46º presidente hizo paradas de campaña en Las Vegas el domingo y el lunes, comprometiéndose con los partidarios y alentándolos a elegir a los demócratas en toda la boleta electoral este año.

Su probable oponente del Partido Republicano, el expresidente Trump, participará en los caucus del Partido Republicano de Nevada el jueves, cuando es probable que se confirme como la selección del Partido Republicano del Estado de la Plata para 2024. Se espera que Trump asista a una fiesta de observación de los caucus el jueves por la noche en Las Vegas.

Patricia Donley, de 78 años, dijo que votar por Biden era una obviedad en el Nellis Shopping Center en Las Vegas.

Biden tiene asesores más inteligentes a su alrededor, un mejor conocimiento de los asuntos exteriores y, en general, aporta dignidad al país, dijo. En general, Donley dijo que está satisfecha con lo que él ha hecho como presidente.

A Donley no le entusiasma una probable revancha Trump-Biden, pero sostiene que Biden es la mejor opción.

“Biden no es un hombre que siempre diga sí”, dijo Donley.

Los demócratas de Nevada comenzarán pronto su proceso para elegir a 49 delegados para la Convención Nacional Demócrata que se celebrará en agosto en Chicago, donde nominarán a Biden para presidente y adoptarán la plataforma nacional del partido, según el sitio web del Partido Demócrata del Estado de Nevada.

Los demócratas que participaron en las primarias del martes pueden asistir a las Reuniones de Delegados de Distrito de la Asamblea en abril, y después el partido estatal celebrará su convención estatal en mayo para elegir a los delegados.

“Esto es lo fantástico de esta noche”, dijo el procurador general Aaron Ford, con una sudadera de Las Vegas Aces, en una celebración de la noche de las primarias demócratas del martes. “Sabemos quién es nuestro líder. Sabemos que el presidente es el hombre que está al frente de la fórmula electoral. Sabemos que esta noche ganó”.

Para la campaña de Biden en Nevada y el Partido Demócrata del estado, los organizadores de la campaña consideraron las elecciones de febrero como una oportunidad para poner en marcha la movilización de los votantes de cara a noviembre.

“Entramos en estas primarias sabiendo que no iba a ser una contienda competitiva, ¿verdad?”, dijo la presidenta del Partido Demócrata de Nevada, Daniele Monroe-Moreno, en la celebración de la noche de las primarias. “Pero eso no nos detuvo. … Nos pusimos manos a la obra. Trabajamos. Construimos comunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hagamos hoy será importante durante años y años”.

El presidente de la Convención Nacional Demócrata, Jaime Harrison, dijo en un comunicado el martes por la noche que los nevadenses han preparado el escenario para derrotar a Trump en noviembre.

“Hoy es un paso importante, y los demócratas van a seguir aportando el trabajo para ganar cada voto en las comunidades de todo el país desde ahora hasta noviembre y más allá”, dijo Harrison en el comunicado.