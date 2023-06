Un nuevo estacionamiento de varios pisos llega a Arts District

Es hora de que dejen de preocuparse los que frecuentan First Friday: pronto habrá más estacionamiento en el Arts District.

El Concejo de la Ciudad de Las Vegas votó unánimemente el miércoles para aprobar la compra por cinco millones de dólares de dos parcelas en la Utah Avenue y Casino Center Boulevard que será el futuro sitio de un estacionamiento propiedad de la ciudad y operado por ella.

Según Ryan Smith, director de Desarrollo Económico y Urbano de la ciudad, se prevé que el estacionamiento tenga entre cuatro y cinco pisos e incluya unos 500 espacios de estacionamiento y entre 10 mil y 15 mil pies cuadrados de locales comerciales.

#lvcouncil approved the purchase for 201 E. Utah Ave. and 1405 S. Casino Center Blvd. for the development of a new city owned and operated @ArtsDistrictLV parking garage with ground level retail space. pic.twitter.com/Z9nVi1tZ20

— City of Las Vegas (@CityOfLasVegas) June 21, 2023